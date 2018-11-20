Как с помощью медитации убрать зажимы

Медитация — культовая техника психологической гигиены. Но она может изменить вас не только внутренне, но и внешне.

В чём секрет?

Со стороны искусство медитации выглядит как некое таинство,

что неудивительно, ведь внутри каждого из нас — свой космос, погружение в бескрайние просторы которого — не самая простая задача. Конечно, вы не сможете попросить у своей карманной Вселенной исправить форму носа или изменить строение тела, однако, расслабившись, вы сможете достичь гармонии с собой –одного из самых важных компонентов харизмы. Ведь если вы не любите себя, то как же вы сможете полюбить кого-то другого?

Внутреннее умиротворение

Один из самых важных социальных навыков, определяющих вашобраз, является лицо. Расслабляясь с помощью медитации, вы научитесь не только контролировать мимику, но и регулировать через неё своё настроение — ведь лицо способно не только отражать наш эмоциональный фон, но и влиять на наше

настроение. А иметь дела с жизнерадостным человеком намного проще — он даже выглядит привлекательнее, нежели поникший коллега.

Настоящее счастье

Однако, если вы несчастливы — не бойтесь, вы ничем не хуже

других. Возможно, именно ценой кризисов и упаднического настроения вы сможете достичь настоящего счастья: медитация может помочь вам определить истинные цели, к достижению которых вам действительно захочется стремиться.

Глобальное очищение

Впрочем, «зависание» в привычной позе лотоса — не единственная практика самоочищения. Научившись концентрироваться на своёмразуме, попробуйте приручить своё тело с помощью йоги: стрессы, окружающие нас в повседневной жизни, угнетают эмоциональный фон, что выражается не только в путанице в голове, но и в мышечных зажимах. Сброс напряжения поможет не только укрепить здоровье, но и развить грацию движений: поверьте, приобретённые естественность и лёгкость будут вам к лицу.

От макушки до пят

Йога — не обязательно какой-то монстр, поглощающий час времениза раз. Короткие циклы по 10-15 минут помогут обратить внимание на определённую проблему тела: многие из них посвящены конкретной теме — осанке, бодрости духа, упругости бёдер, уменьшению объёма талии. Небольшие занятия помогут не только сделать уход за телом привычкой, но и достичь желаемой фигуры.

Конечно, если это принесет гармонию в вашу жизнь.