Что происходит, когда вы кричите на мужа

Я пишу для тех женщин, которые любят своих мужей, и не хотят с ними расставаться. Но в их жизни вдруг возникла черная полоса. В такие моменты часто женщина прыгает вокруг мужчины, кипятясь и брызгая слюной, в надежде исправить ситуацию…

Я знаю, что вы чувствуете в этот момент. Вам страшно. Ваш крик — это страх, выплеснутый в слова. Женщины вообще тревожнее мужчин, это доказано наукой. Чем сильнее страх, тем больше он прибавляет децибелов крику.

Что вы делаете в тот момент, когда кричите на него? Вы пытаетесь докричаться до той его части, которую воспринимаете как своего защитника. С чем лучше всего сравнить женский крик? Это один единственный вопрос, звенящий в воздухе. Вопрос: я могу на тебя положиться? Так начинается скандал.

Вот видишь, я понимаю вас.

А теперь, послушайте, что чувствует он. Мужчина, которого вы, как я понимаю, любите, и который на многое готов ради вас.

Перво-наперво, ваш крик и слова упрека выбивают его из эмоционального равновесия. Ваши упреки, упреки важного и любимого человека, бьют больнее кулака, и режут без ножа. Вспомните, как было больно и неприятно, когда в детстве на вас ругалась любимая мама. Сейчас он испытывает что-то похожее. Самый родной, самый близкий человек в лицо ему говорит, что он ничтожество. Неудачник. Слизняк. Если вы так действительно думаете, что вы делаете рядом?

Нет, вы не думаете, что он слизняк… И вы не пытаетесь исправить ситуацию, которая вас волнует. Потому что невозможно решить ни одну проблему, обзывая кого-то ничтожеством. Согласны?

Когда вы кричите, вы пытаетесь избавиться от собственной навязчивой тревоги, которая вас мучает. И после скандала вас становится спокойнее, в вашей голове наступает разрядка, становится легче, как после грозы. Это и есть истинная причина, которая толкает женщину на скандалы. После них она, как ни странно, испытывает облегчение.

Некоторые женщины подсаживаются на такой способ облегчения, как наркоманки. Все остальное — попытки врать самой себе и рационализировать процесс.

Да, вам определенно станет легче. Но что чувствует он? Я вам скажу — ему больно. Эта боль настолько сильна, что может выражаться физически — например, инфарктами и инсультами. Помните об этом, если не хотите остаться вдовой слишком рано.

Эта боль, которую мужчине сложнее выплеснуть, чем женщине, потому что парни не плачут. Вы — можете плакать. И яд чужих горьких слов организм эвакуирует вместе с вашими слезами. Вы можете звонить подругам и ныть, и ныть, и ныть, и подруги подставят вам плечо, и утешат вас. Но мужчина в нашей культуре так делать не может. Мальчики не плачут и не жалуются. Все, что остается вашему мужчине в рамках позволенного культурой — это подраться, да напиться. Разве этого нам надо?

Будет ли его мозг лучше принимать решения, если вы накрутите его эмоциями? Нет. Вы и сами знаете, что ничего путного придумать на эмоциях невозможно, кроме разве что стихов. Выход можно найти только в хорошем настроении, на светлую, незатуманенную негативом голову. Поэтому, чем больше вы кричите, тем дальше выход.

Помните также и о том, что мужчины эмоционально разогреваются дольше, чем мы. И также дольше остывают. Чтобы избавиться от негативных эмоций, ему придется воспользоваться одним из мужских способов: напиться, сходить к девочкам, подраться. Только этого вам сейчас и не хватало.

Надеюсь, я привела достаточно аргументов, чтобы вы поняли, что кричать — это всегда урон, наносимый обоим. Ему — прямо, вашими словами. Вам — дальнейшей реакцией выведенного из себя мужчины.

Значит ли это, что вы не имеете права и пикнуть о существующих проблемах, и вообще ничего не имеете от него требовать? Нет, я не сумасшедшая, чтобы давать вам такие советы. Я просто хочу подчеркнуть, что криком проблема не решается.

Если вы чувствуете гадкую тревогу из-за имеющихся у вас проблем, то пожалуйста, не начинайте сразу трясти супруга. Первое, что вы должны сделать — это отделить свою тревогу от своей проблемы. И бороться с ними по отдельности.

С тревогой можно эффективно бороться, к примеру, физическими упражнениями, бассейном, бегом, танцами. Впрочем, для каждого — свой способ, его надо найти. Научитесь стабилизировать свое эмоциональное состояние за свой счет, а не за счет крика на мужика и наступающей после него разрядки. А потом уже приступайте к решению проблемы.

Когда вы спокойны и эмоции не хлещут через край, сядьте с ним рядом, и поговорите о том, что вас волнует. И желательно не в тоне «ты мужик, реши тут что-нибудь мне срочно». А как равноценный партнер, мы ведь уже сотню лет как считаемся таковыми безо всяких поблажек. Посоветуйтесь, обсудите… И все сработает.

Правда, если ваш муж — инфантильный бесполезный товарищ, то просто ищите другого мужчину, и забудьте эти строки. Хотя и в этом случае кричать совершенно необязательно.