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Немецкий журнал назвал россиянок «сильным полом»
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Немецкий журнал назвал россиянок «сильным полом» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Соцсети
Европейцы решили, что российских женщин можно причислить к феминисткам.
Немецкий журнал Eurasisches Mаgazin опубликовал исследование, по итогам которого, был сделан вывод — россиянки достойны звания "сильного пола". А все благодаря из невероятным личным качествам, например, целеустремленности и силе духе.
Популярные строки, принадлежащие русскому поэту Николаю Некрасову, — "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет" — не потеряли своей актуальности и по сей день.
Отдельно в исследовании отмечается, что несмотря на подчас невыносимые условия жизни женщины не сдаются и не опускают руки, в отличие от мужчин, которые так и норовят приложиться к бутылке в любой ситуации, когда что-то идет не так. А кроме того, женщины успевают бороться за свои права. Все это, конечно, не могли оценить в немецком издании.
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