Немецкий журнал назвал россиянок «сильным полом»

Европейцы решили, что российских женщин можно причислить к феминисткам.

Немецкий журнал Eurasisches Mаgazin опубликовал исследование, по итогам которого, был сделан вывод — россиянки достойны звания "сильного пола". А все благодаря из невероятным личным качествам, например, целеустремленности и силе духе.

Популярные строки, принадлежащие русскому поэту Николаю Некрасову , — "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет" — не потеряли своей актуальности и по сей день.

Отдельно в исследовании отмечается, что несмотря на подчас невыносимые условия жизни женщины не сдаются и не опускают руки, в отличие от мужчин, которые так и норовят приложиться к бутылке в любой ситуации, когда что-то идет не так. А кроме того, женщины успевают бороться за свои права. Все это, конечно, не могли оценить в немецком издании.