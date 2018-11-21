Почему мы верим астрологическим прогнозам

Многие люди верят в гороскопы, несмотря на то, что большинство прогнозов не сбываются. Часто эта вера помогает восстановить внутренний баланс и найти опору в период внешней нестабильности.

Ключевым моментом, поддерживающим веру в астрологические прогнозы, психологи считают «эффект Барнума», гласящий: человек склонен принимать на свой счет общие расплывчатые утверждения, если они сформулированы авторитетными людьми даже на основе непонятных ему факторов. Умелая манипуляция словами и внушаемость людей — это важные компоненты любого предсказания. Но есть и еще несколько причин, по которым астрологические прогнозы настолько востребованы у современных людей.

1. Потребность в одобрении

Психологи установили опытным путем, что люди легко верят комплиментам, а вот к критике относятся настороженно. Именно поэтому, чтобы в гороскоп поверили, он должен содержать в себе примерно в пять раз больше положительных характеристик личности или ситуации, чем отрицательных.

2. Ореол «учителя»

Чем более высоким статусом и известностью обладает человек, составляющий гороскоп, тем легче прогноз будет принят на веру.

3. Индивидуальный подход

Необходимость предоставления персональной информации (дата, время, место рождения) для составления астрологического прогноза резко повышает веру в его реалистичность.

4. Эффект самоисполняющегося пророчества

Срабатывает у людей, знающих и верящих в зависимость характера от знака зодиака, а также считающих, что будущее предсказуемо. Проведенные эксперименты лишний раз доказывают гипотезу о том, что мысли могут влиять на реальные события.

5. Фатализм

Является продолжением предыдущего пункта: то, что написано на роду, не изменить. Для кого-то это может звучать, как приговор, но для почитателей предсказаний это дает возможность переложить всю ответственность за происходящее в их жизни на «звезды». Иногда прогноз может быть даже опасен, если человек, поверив в него, вдруг решится на какое-то рисковое предприятие или, наоборот, в острой ситуации будет бездействовать, объясняя «благоприятный» момент расположением звезд.

6. Стремление к определенности

Гороскопы склонны читать люди, обеспокоенные текущей ситуацией и остро переживающие за будущее. Составление прогноза для них является своеобразной психотерапией, не требующей усилий для изменения своего поведения и дающей надежду на то, что все уладится само собой.

И даже, несмотря на все вышесказанное, продолжайте читать гороскопы, если они дают вам заряд позитива и вселяют уверенность в завтрашнем дне!