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Почему мы верим астрологическим прогнозам
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Почему мы верим астрологическим прогнозам 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Многие люди верят в гороскопы, несмотря на то, что большинство прогнозов не сбываются. Часто эта вера помогает восстановить внутренний баланс и найти опору в период внешней нестабильности.
Ключевым моментом, поддерживающим веру в астрологические прогнозы, психологи считают «эффект Барнума», гласящий: человек склонен принимать на свой счет общие расплывчатые утверждения, если они сформулированы авторитетными людьми даже на основе непонятных ему факторов. Умелая манипуляция словами и внушаемость людей — это важные компоненты любого предсказания. Но есть и еще несколько причин, по которым астрологические прогнозы настолько востребованы у современных людей.
1. Потребность в одобрении
Психологи установили опытным путем, что люди легко верят комплиментам, а вот к критике относятся настороженно. Именно поэтому, чтобы в гороскоп поверили, он должен содержать в себе примерно в пять раз больше положительных характеристик личности или ситуации, чем отрицательных.
2. Ореол «учителя»
Чем более высоким статусом и известностью обладает человек, составляющий гороскоп, тем легче прогноз будет принят на веру.
3. Индивидуальный подход
Необходимость предоставления персональной информации (дата, время, место рождения) для составления астрологического прогноза резко повышает веру в его реалистичность.
4. Эффект самоисполняющегося пророчества
Срабатывает у людей, знающих и верящих в зависимость характера от знака зодиака, а также считающих, что будущее предсказуемо. Проведенные эксперименты лишний раз доказывают гипотезу о том, что мысли могут влиять на реальные события.
5. Фатализм
Является продолжением предыдущего пункта: то, что написано на роду, не изменить. Для кого-то это может звучать, как приговор, но для почитателей предсказаний это дает возможность переложить всю ответственность за происходящее в их жизни на «звезды». Иногда прогноз может быть даже опасен, если человек, поверив в него, вдруг решится на какое-то рисковое предприятие или, наоборот, в острой ситуации будет бездействовать, объясняя «благоприятный» момент расположением звезд.
6. Стремление к определенности
Гороскопы склонны читать люди, обеспокоенные текущей ситуацией и остро переживающие за будущее. Составление прогноза для них является своеобразной психотерапией, не требующей усилий для изменения своего поведения и дающей надежду на то, что все уладится само собой.
И даже, несмотря на все вышесказанное, продолжайте читать гороскопы, если они дают вам заряд позитива и вселяют уверенность в завтрашнем дне!
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