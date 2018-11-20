Как найти себя и стать счастливой

Обращаться к психологам — хорошая практика для тех, кто научился брать ответственность за свою жизнь. Попросить помощи профессионала — не признак слабости, а признание проблемы, и означает твою готовность меняться. Можно долго рассуждать о том, как тебе не повезло в жизни, притворяясь жертвой или прячась за страхом перемен, а можно начать практиковать изменения здесь и сейчас. Мы уже не раз рассказывали вам о важности терапии, а теперь дадим возможность поговорить с психологом напрямую.

1. Как найти смысл жизни?

Смысл жизни обретается в действии, в другом месте его попросту нет. Австрийский психолог Виктор Франкл писал об индивидуальном смысле жизни, когда каждый из нас выбирает, для чего ему жить. Поиски смысла жизни свидетельствуют о неблагополучии текущего момента в твоей жизни. Что-то определенно дает сбой: отношения, работа или здоровье. С этим можно и нужно разбираться. Вопрос о смысле жизни возникает, когда человек несчастен в любви. Отсутствие любви всегда порождает страх неизвестности, перемен и смерти. Вспомни, когда ты любила кого-то очень сильно — мучал ли тебя вопрос о смысле твоего существования?

2. Как бороться с мыслью, что счастье нужно заслужить?

Принято думать, что за свое счастье в этой жизни необходимо бороться долго и мучительно. А может, все должно происходить легко, и для этого достаточно визуализировать свои желания, прокачивая энергию? Мы глубоко убеждены, что истина где-то посредине. Счастье — это не раз и навсегда положенная нам данность. Это эмоции, которые переживает человек в определенные моменты жизни.

Состояние постоянного счастья вряд ли достижимо, а иногда свидетельствует о душевном расстройстве.

Более того, понятие счастья для каждого человека сугубо индивидуально. То, что является счастьем для одного, может быть непосильным бременем или источником постоянного стресса для другого. Маниакально стремиться к счастью — значит отпугивать его все дальше и дальше. Не стоит превращать счастье в сверхценность — это истощает энергетические ресурсы, приводит к стрессу и уводит от самой цели. Счастье надо научиться замечать. Возможно, оно уже с нами, а мы этого не видим. Часто мы не замечаем таких мелочей, как ощущение радости от первого весеннего ручья или запаха травы на рассвете. А если этот первый весенний ручей — свидетельство того, что для тебя эта весна наступила в принципе? А запах травы — это твоя способность чувствовать и воспринимать этот мир? Говорят, что счастье обретается в помощи другому — очень мудрый совет здорового эгоиста. Делай добрые дела, оказывай помощь тем, кто в ней нуждается, — получай кайф от собственной «хорошести». Как часто ты хочешь испытывать моменты счастья, полностью зависит от тебя.

3. Как не бояться старости?

Большинство людей боится старости, увядания и в итоге — смерти. Как помочь себе справиться с подобными переживаниями? Что на самом деле кроется за страхом старения? Чтобы избавиться от любого страха, необходимо честно взглянуть ему в лицо. За страхом старения в первую очередь стоит наш базовый страх — неизбежности смерти. Он возникает, когда качество текущей жизни нас не устраивает и мы боимся что-либо не успеть. Старость также часто ассоциируют с болезнями, и порой они действительно приходят. В большинстве случаев в наших силах позаботиться о своем здоровье с молодых лет. Но даже в зрелом возрасте, осознав свои упущения, можно и необходимо обратиться к здоровому образу жизни. Возрастные изменения во внешности тесно связаны с неуверенностью и непринятием себя. В случае базовой неуверенности в себе мало помогают даже любые косметические вмешательства. С этим можно и нужно работать, в том числе со специалистом-психологом. С приближением старости мы сталкиваемся с первыми потерями: начинают уходить из жизни близкие и друзья, меркнут краски, звуки ощущаются не так ярко. Все это часть жизни, которую надо уметь осмыслять и принимать.

Страх старости и смерти напрямую связан со страхом жизни.

Важно не замалчивать эту проблему: говорите о своих страхах с друзьями, коллегами и специалистами. Чем дольше человек молчит, тем серьезнее становится страдание.

4. Как жить дальше после смерти близкого человека?

Смерть — неотъемлемая часть жизни, но когда мы хороним близкого человека, мы безвозвратно утрачиваем и часть себя. Ту часть, которая была связана с ним. Существует такое понятие, как «работа горя». Любая работа должна быть проделана и требует своего завершения. Необходимо принять, что дорогой человек ушел безвозвратно. Опора на религию не всегда помогает именно в вопросе принятия ухода, но все зависит от того, во что мы верим. Избавление от скорби не означает забвение. Работа горя — это возможность перевести боль потери в память о человеке.

Трудно представить, но переживание утраты может давать энергию созидания — внутри любой боли спрятан огромный творческий ресурс.

Человек, столкнувшийся с горем, пытается ответить себе на вопрос «Что я потерял?». Исцеление может быть заложено в другом вопросе: «Что у меня сейчас есть? Кто окружает меня в данный момент в жизни? Кому я нужен?». Часто страдающий полностью игнорирует близких людей, которые по-прежнему в нем нуждаются. Вдова начинает игнорировать своих детей, друзей и коллег. Женщина, потерявшая одного ребенка, утрачивает связь с другими своими детьми. Наши близкие чувствуют себя отверженными. Разворот души в сторону тех, кто остается, может быть ценнейшим ресурсом в работе горя.

Парадоксальным образом иногда потеря кого-то меняет всю нашу жизнь, и мы находим себя в том, что раньше казалось ненужным или недоступным.

Кто-то начинает помогать людям, другой находит себя в новой работе или творчестве, третий — в новых отношениях. Найти в себе способность жить дальше — не значит забыть.