Почему мамы считают, что им все должны 

Интернет пестрит историями о нахальных барышнях с грудными младенцами, всеми правдами и неправдами привлекающих к себе внимание и требующих для себя различных благ и поблажек, мотивируя все это коронной фразой «Я же мать», а про своего чадушку говоря — «Он же ребенок».
Эти слова в слитном виде уже стали нарицательными и хештегами, отмечающими эпизоды подобных материнских «чудачеств». Но врачи и психологи нередко выступают в защиту таких женщин, хотя и не оправдывая их поведение полностью, но частично его объясняя.
Сегодня как понятие, хотя и не совсем медицинское, а больше психологическое, выделен синдром яжематери.
Ищите корни в беременности
Чтобы понять, откуда берется синдром яжематери и как долго он может длиться, стоит знать физиологию беременности и последующих родов.
Беременная женщина — особая женщина, потому как ее мозгом и всеми системами руководят «беременные» гормоны. Они влияют не только на внешность и органы, меняя тело соответственно потребностям растущего плода, но и на мозговую активность, поведение и настроение.
Именно из-за этого беременные зачастую отрешенны, рассеянны, плаксивы и капризны, со своими заскоками в виде требований от несчастного супруга среди ночи в феврале свежего арбузика и селедки, намазанной шоколадом.
Но это еще не все: к середине беременности в мозгу формируется особый участок — доминанта беременности, которая подчиняет постепенно все поведение женщины под ее собственное «пузико». Женщина начинает «гнездоваться», обустраивая для будущего малыша детскую, покупая вещички, и все ее интересы главным образом сосредоточены на крохе. Это нормально, забота о потомстве — ключевая женская роль в эволюции, но иногда эта забота и сам ребенок становятся практически «религиозным культом», и после родов это не проходит, а только обостряется.
Поэтому с рождением ребенка интересы женщины зацикливаются на малыше, все остальные заботы и проблемы уходят на первый план, и начинают возникать первые зародыши типичной яжематери. Если женщину не миновали симптомы данного синдрома, то после родов, даже если ребенок подрос, а то уже и оканчивает школу, чрезмерно заботливая мамочка, которая ну никак не может отцепить своего «крошку» от собственной юбки, начинает откровенно чудить, если говорить деликатно.
Свое поведение относительно ребенка и окружающего социума такие женщины, повторимся, оправдывают гордой фразой «Я же мать!», и они свято уверены, что, родив малыша, они имеют право требовать от всех уважения и почитания, похвалы и пристального внимания, им все должны! Гормоны, не устаканившись, частично регулируют подобное поведение, но зачастую синдром подстегивается соцсетями и спецификой воспитания самой мамочки (а зачастую — отсутствием этого самого воспитания).
Типичные симптомы
Прежде всего, яжемать свято верит в свою идеальность, непогрешимость и в то, что все окружающие ей должны, обязаны и немедленно начнут исполнять все ее прихоти. Стояние в очереди, пусть даже это детская поликлиника и вокруг такие же мамы с детьми, — о нет, яжемать! И она бесцеремонно идет напролом в кабинет врача, если ее никто не остановит. Нагло и бесцеремонно, вызывающе ведут себя яжематери в любых местах — общественном транспорте, магазинах, школах или любых других местах. Их детке немедленно все должны уступить место. Причем место должно быть не любое, а только то, что захочет ее чадушко, а лучше два. Ей так удобно, и в ее голове доминирует мысль, что все просто должны и обязаны всегда и везде ей уступать!
Она не заботится о комфорте окружающих, демонстративно меняя испачканный памперс ребенку посреди ресторана, водрузив дитятко на барную стойку или столик. А на резонные замечания окружающих отвечает резко и хамски! Она кормит грудью также посреди заведений, совершенно не скрывая своей наготы и не заботясь о том, чтобы элементарно прикрыться или найти укромный уголок. На попытки скромных замечаний она с вызовом отвечает: это естественный процесс, и это не грудь, а пища малыша!
Отношение к окружающим: вызов и нахальство
Гнев яжематери можно навлечь, если сделать замечание ее ребенку, выбрасывающему бумажку от конфеты мимо урны, таранящему вас тележкой в магазине или болтающему ногами в транспорте и пачкающему людей. Это вы виноваты, и точка!
Еще ряд несомненных антидостоинств таких мамочек — бестактность в смеси с повышенным уровнем агрессивности. Помимо того что она зубами готова рвать любого, косо смотрящего на ее дитя, она навязывает свое материнское мнение окружающим. Для нее норма задавать вопросы другим женщинам и давать свои «ценные» советы по типу:
- почему до сих пор не родила, больная, что ли?
- когда родишь второго, малышу нужен братик!
- зачем вам собачка, родите ребеночка!
- обязательно корми грудью до двух лет, как родишь!
Причем такие советы и вопросы она раздает практически незнакомым женщинам, считая себя самым опытным и дипломированным экспертом в материнстве. Если вовремя не сбежать, можно после череды таких фраз нарваться на лекцию «Истинное предназначение женского организма — резервуар для царственного наследника». И никто не будет спрашивать, интересно ли вам и нужна ли подобная информация.
Анализируя поведение таких вот мамочек, задумываешься о том, для чего и для кого они рожают своих детей? Иногда может сложиться ощущение, что они родили малыша не для того, чтобы воспитать и дать достойное образование, а чтобы получить статус «мать», поставить галочку — «я родила», а также нахвалиться в соцсетях фотками, показать всем подругам, у которых нет детей, «какая я молодец!». При этом о самих детях такие матери думают в последнюю очередь. И это печально…