Почему мамы считают, что им все должны

Интернет пестрит историями о нахальных барышнях с грудными младенцами, всеми правдами и неправдами привлекающих к себе внимание и требующих для себя различных благ и поблажек, мотивируя все это коронной фразой «Я же мать», а про своего чадушку говоря — «Он же ребенок».

Эти слова в слитном виде уже стали нарицательными и хештегами, отмечающими эпизоды подобных материнских «чудачеств». Но врачи и психологи нередко выступают в защиту таких женщин, хотя и не оправдывая их поведение полностью, но частично его объясняя.

Сегодня как понятие, хотя и не совсем медицинское, а больше психологическое, выделен синдром яжематери.

Ищите корни в беременности

Чтобы понять, откуда берется синдром яжематери и как долго он может длиться, стоит знать физиологию беременности и последующих родов.

Беременная женщина — особая женщина, потому как ее мозгом и всеми системами руководят «беременные» гормоны. Они влияют не только на внешность и органы, меняя тело соответственно потребностям растущего плода, но и на мозговую активность, поведение и настроение.

Именно из-за этого беременные зачастую отрешенны, рассеянны, плаксивы и капризны, со своими заскоками в виде требований от несчастного супруга среди ночи в феврале свежего арбузика и селедки, намазанной шоколадом.

Но это еще не все: к середине беременности в мозгу формируется особый участок — доминанта беременности, которая подчиняет постепенно все поведение женщины под ее собственное «пузико». Женщина начинает «гнездоваться», обустраивая для будущего малыша детскую, покупая вещички, и все ее интересы главным образом сосредоточены на крохе. Это нормально, забота о потомстве — ключевая женская роль в эволюции, но иногда эта забота и сам ребенок становятся практически «религиозным культом», и после родов это не проходит, а только обостряется.

Поэтому с рождением ребенка интересы женщины зацикливаются на малыше, все остальные заботы и проблемы уходят на первый план, и начинают возникать первые зародыши типичной яжематери. Если женщину не миновали симптомы данного синдрома, то после родов, даже если ребенок подрос, а то уже и оканчивает школу, чрезмерно заботливая мамочка, которая ну никак не может отцепить своего «крошку» от собственной юбки, начинает откровенно чудить, если говорить деликатно.

Свое поведение относительно ребенка и окружающего социума такие женщины, повторимся, оправдывают гордой фразой «Я же мать!», и они свято уверены, что, родив малыша, они имеют право требовать от всех уважения и почитания, похвалы и пристального внимания, им все должны! Гормоны, не устаканившись, частично регулируют подобное поведение, но зачастую синдром подстегивается соцсетями и спецификой воспитания самой мамочки (а зачастую — отсутствием этого самого воспитания).

Типичные симптомы

Прежде всего, яжемать свято верит в свою идеальность, непогрешимость и в то, что все окружающие ей должны, обязаны и немедленно начнут исполнять все ее прихоти. Стояние в очереди, пусть даже это детская поликлиника и вокруг такие же мамы с детьми, — о нет, яжемать! И она бесцеремонно идет напролом в кабинет врача, если ее никто не остановит. Нагло и бесцеремонно, вызывающе ведут себя яжематери в любых местах — общественном транспорте, магазинах, школах или любых других местах. Их детке немедленно все должны уступить место. Причем место должно быть не любое, а только то, что захочет ее чадушко, а лучше два. Ей так удобно, и в ее голове доминирует мысль, что все просто должны и обязаны всегда и везде ей уступать!

Она не заботится о комфорте окружающих, демонстративно меняя испачканный памперс ребенку посреди ресторана, водрузив дитятко на барную стойку или столик. А на резонные замечания окружающих отвечает резко и хамски! Она кормит грудью также посреди заведений, совершенно не скрывая своей наготы и не заботясь о том, чтобы элементарно прикрыться или найти укромный уголок. На попытки скромных замечаний она с вызовом отвечает: это естественный процесс, и это не грудь, а пища малыша!

Отношение к окружающим: вызов и нахальство

Гнев яжематери можно навлечь, если сделать замечание ее ребенку, выбрасывающему бумажку от конфеты мимо урны, таранящему вас тележкой в магазине или болтающему ногами в транспорте и пачкающему людей. Это вы виноваты, и точка!

почему до сих пор не родила, больная, что ли?

когда родишь второго, малышу нужен братик!

зачем вам собачка, родите ребеночка!

обязательно корми грудью до двух лет, как родишь! Еще ряд несомненных антидостоинств таких мамочек — бестактность в смеси с повышенным уровнем агрессивности. Помимо того что она зубами готова рвать любого, косо смотрящего на ее дитя, она навязывает свое материнское мнение окружающим. Для нее норма задавать вопросы другим женщинам и давать свои «ценные» советы по типу:

Причем такие советы и вопросы она раздает практически незнакомым женщинам, считая себя самым опытным и дипломированным экспертом в материнстве. Если вовремя не сбежать, можно после череды таких фраз нарваться на лекцию «Истинное предназначение женского организма — резервуар для царственного наследника». И никто не будет спрашивать, интересно ли вам и нужна ли подобная информация.

Анализируя поведение таких вот мамочек, задумываешься о том, для чего и для кого они рожают своих детей? Иногда может сложиться ощущение, что они родили малыша не для того, чтобы воспитать и дать достойное образование, а чтобы получить статус «мать», поставить галочку — «я родила», а также нахвалиться в соцсетях фотками, показать всем подругам, у которых нет детей, «какая я молодец!». При этом о самих детях такие матери думают в последнюю очередь. И это печально…