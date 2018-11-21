5 видов секретного оружия успешных женщин

В современном мире список факторов, определяющих успешность женщины, сильно расширился. Теперь это не только дом и воспитание детей, но и карьера, самореализация, творчество, положение в обществе.

Правила успешной женщины от разных гуру посыпались на нас с экранов телевизоров, страниц газет и сомнительных источников вроде тренингов личностного роста как из рога изобилия. Поэтому мы решили выяснить, в чем же заключается секрет женского успеха, у психолога и сексолога популярной сети Тренинг-центра «СЕКС.РФ» Галины Дмитриевой.

По словам эксперта, в теме успеха главное — определить его критерии, потому что гнаться за вещами, которые кажутся важными другими людям, значит, уйти от своей реальной цели максимально далеко. Критерий успешного человека всего один: он счастлив и доволен своей жизнью.

Многие считают это везением, но на самом деле это всего лишь результат проявленного мужества и следования за своими желаниями и потребностями. А чтобы их правильно определить и реализовать, настоящая успешная женщина должна:

Выбирать только свои личные критерии успеха

Очень часто при выборе жизненных целей мы руководствуемся не личными желаниями и интересами, а страхом оценки или осуждения или какими-то «общепринятыми» критериями успешности и статусности: деньгами, покупкой машины, квартиры, шубы, дорогого смартфона, получением «нормального» образования. И вот ты, с детства мечтающая стать балериной (или парашютисткой, пианисткой, художницей, актрисой), оказываешься в кресле «большого босса» в крупной строительной компании и чувствуешь себя при этом абсолютно несчастной.

Эффект общественных ценностей очень легко проследить в современном фитнес-культе, когда женщины идут в тренажерный зал не для удовольствия, а из страха быть толстой и некрасивой, а значит, неуспешной. Чтобы определить, не попала ли ты в эту психологическую ловушку «общественного выбора», спроси себя: «А зачем я это делаю? Потому что хочу или потому что мои родители/друзья/коллеги сказали мне, что это правильно?» То же самое касается замужества и детей — не стоит вступать в брак и рожать только потому, что большинство думает, будто в этом заключается главная женская самореализация.

Постоянно играть

Не в смысле «притворяться», а воспринимать отношения с другими людьми, работу, любовь, провалы и взлеты как часть игры, с должным азартом проходя все новые и новые «уровни». Вспомни ощущение, когда ты с друзьями в детстве рубилась в приставку или в компьютерные игры. Именно это чувство легкости, веселья и знания, что все можно в любой момент переиграть или начать заново, дает легкость и заряд, необходимые для успеха.

Любить себя

Конечно, звучит очень банально: почти все психологи твердят нам с экранов, что нужно себя обязательно полюбить. Но сделать это очень сложно. Ведь любовь к себе — это не мантра «Я самая обаятельная и привлекательная», это каждодневная забота о себе и умение себя слушать и понимать, что ты ценна, твои желания и чувства важны. Именно ты достойна уважения, хорошего отношения, ухаживаний, любви, удовольствия.

Если ты так на самом деле не думаешь, то будешь разрушать свою жизнь изнутри, притягивая токсичных людей, обесценивая свои успехи на работе и в семье. Такие гнилостные процессы создают называемое в психологии нересурсное состояние, в котором у человека нет энергии, желания, физических и моральных возможностей что-то делать. Вспомни сцену из фильма «Богемская рапсодия»: Фредди Меркьюри встретил того, с кем потом разделит последние годы жизни в любви. Их диалог был таким:

— Ты мне нравишься.

— Ты мне тоже нравишься. Найди меня, когда поймешь, что нравишься себе.

Кому нужен человек, который не нужен сам себе? Кому нравится тот, кто не нравится сам себе? Никому. Поэтому полюбить себя — самое важное правило успеха.

Уметь себя правильно настраивать

Причем перед любым событием: свиданием, деловой встречей или даже прыжком с парашютом. Если ты ни разу не вставляла внутрь возбуждающие шарики со смещенным центром тяжести перед совещанием у босса или не клала маленький вибратор в сумочку, чтобы расслабиться перед встречей — сделай это.

Если ты ни разу не покупала себе «счастливые трусики», в которых получила 10 оргазмов подряд, а потом надевала на важное собеседование — сделай это. Если ты ни разу не надевала пестисы под бюстгальтер, чтобы пофлиртовать с инспектором ГИБДД — сделай это. Настраивай себя каждый день, в этих маленьких деталях и есть секрет успеха.

Не бояться принимать помощь в борьбе с факторами, которые мешают успеху

Успешная женщина знает, какие страхи и сомнения сдерживают ее движение вперед и внутренний рост. Например, страх близости и опыт наблюдения за негативными отношениями говорит ей: «Зачем тебе мужчина, от него одни проблемы и сложности, он украдет твою свободу и будет мучить тебя и использовать».

Таким образом она отсекает от себя любые отношения, даже не попробовав их построить. У любого страха можно спросить: «Какие у тебя планы на мою жизнь?» Страх близости бы ответил: «Не подпустить к тебе никого и никогда, чтобы он не сделал тебе больно». Но ты ведь хочешь засыпать и просыпаться с любимым мужчиной, готовить ему блинчики и ездить вместе в отпуск. Тогда этот страх нужно выкинуть из своей жизни, иногда с помощью психолога или психотерапевта.

Не считать работу только средством зарабатывания денег

Главное правило успеха — заниматься тем, чем любишь. Многие из нас забывают об этом, когда выбирают работу. Кого-то привлекают деньги, кого-то — удобство, кого-то — хороший коллектив. Но если при этом ты не чувствуешь себя на своем месте, не видишь пользы от своей работы, то рано или поздно начнешь считать себя неудачницей.

Задай себе вопросы: чем мне нравится заниматься? что я готова делать даже бесплатно? есть ли люди, которым это интересно или нужно? По ответам легко можно понять, движешься ли ты к своему успеху или в противоположную сторону.

Не бояться наслаждаться

Едой, сексом, отдыхом, общением. Всегда думать о своем удовольствии, а не об удовлетворении чьих-то потребностей, забывая о своих. Умение слышать свое тело, его нужды — вот секрет здоровья и красоты. Если хочешь съесть вкусное пирожное — съешь. Хочешь попробовать какие-то новые техники секса — попробуй. Получи от этого максимальное удовольствие.

Вкладывать в себя

Не в мужчину, не в детей, а в свое собственное развитие. Неважно, курс ли это 3D-моделирования или тренинг по искусству орального секса. Ведь чем больше у тебя навыков, тем ценнее ты как специалист, как партнер, как мама, как жена.