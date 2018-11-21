Суеверия, в которые люди все еще хотят верить 

Если 13 число выпало на пятницу, значит день будет неудачным. Если чёрная кошка перешла дорогу, вас ждут неприятности. Если за столом просыпалась соль, жди ссоры. Вы верите в эти приметы? Распространённые суеверия по-прежнему волнуют впечатлительных людей, хотя очевидно, что то, как пройдёт день, зависит вовсе не от цвета кошки, которую вы увидели возле подъезда. Тем не менее, иногда мы всё-таки обращаем внимание на эти вещи.
1. Если левая ладонь внезапно зачесалась, вам предстоит вскоре тратить деньги. А от если зачесалась правая ладонь, вас ожидает выгодное дельце. Не исключено, что это суеверие пошло из шекспировской трагедии «Юлий Цезарь», где Брут обвиняет Кассия и говорит, что у него зудят ладони.
2. Если вы пройдёте под лестницей, неприятностей не избежать. Никакими здравыми причинами это суеверия объяснить нельзя. Напротив, во многих верованиях лестница — знак начала новой жизни, поэтому куда логичнее предполагать, что проход под лестницей символизирует обновление. Хотя и это утверждение весьма спорно.
3. Если зеркало разбилось, впереди будут 7 лет невезения. Это суеверие идёт из древности, когда шаманы использовали зеркало, чтобы рассмотреть душу человека. Разбитое зеркало означало разрушенную душу, а чтобы её восстановить, требуется 7 лет.
Действительно ли подкова приносит счастье, предвещает ли стук по дереву удачу и кто благодарит вас за чихание, узнайте из ролика.