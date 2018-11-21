Ещё
Суеверия, в которые люди все еще хотят верить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суеверия, в которые люди все еще хотят верить 

Рамблер 4 часа назад
Если 13 число выпало на пятницу, значит день будет неудачным. Если чёрная кошка перешла дорогу, вас ждут неприятности. Если за столом просыпалась соль, жди ссоры. Вы верите в эти приметы? Распространённые суеверия по-прежнему волнуют впечатлительных людей, хотя очевидно, что то, как пройдёт день, зависит вовсе не от цвета кошки, которую вы увидели возле подъезда. Тем не менее, иногда мы всё-таки обращаем внимание на эти вещи.
1. Если левая ладонь внезапно зачесалась, вам предстоит вскоре тратить деньги. А от если зачесалась правая ладонь, вас ожидает выгодное дельце. Не исключено, что это суеверие пошло из шекспировской трагедии «Юлий Цезарь», где Брут обвиняет Кассия и говорит, что у него зудят ладони.
2. Если вы пройдёте под лестницей, неприятностей не избежать. Никакими здравыми причинами это суеверия объяснить нельзя. Напротив, во многих верованиях лестница — знак начала новой жизни, поэтому куда логичнее предполагать, что проход под лестницей символизирует обновление. Хотя и это утверждение весьма спорно.
3. Если зеркало разбилось, впереди будут 7 лет невезения. Это суеверие идёт из древности, когда шаманы использовали зеркало, чтобы рассмотреть душу человека. Разбитое зеркало означало разрушенную душу, а чтобы её восстановить, требуется 7 лет.
Действительно ли подкова приносит счастье, предвещает ли стук по дереву удачу и кто благодарит вас за чихание, узнайте из ролика.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полуобнаженная Седокова возмутила поклонников13
В Роскачестве рассказали, как выбрать красную икру5
Роберт Де Ниро разводится с женой2
102-летние близнецы раскрыли секрет долголетия7
Как выглядят российские знаменитости без макияжа6
Видео
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
02:48
Как сейчас выглядит Джина Лоллобриджида
Звёзды
01:25
Самые красивые и могущественные мусульманки мира
Звёзды
05:32
Какой будет еда будущего
Еда
03:56
Звезды, которые сменили пол
Звёзды
03:38
Как тренировки в спортзале портят кожу
Здоровье
05:42
Суеверия, в которые люди все еще хотят верить
Психология
00:47
Боня показала полуобнаженное пляжное фото
Звёзды
00:50
Прошу совета: кажется, моя свекровь неадекватна
Форум
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение