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Как распознать лгуна 

Рамблер 2 часа назад
Люди постоянно лгут. Иногда это происходит из желания скрыть правду, но чаще мы привираем, чтобы приукрасить действительность, снять с себя ответственность или просто желая отделаться от собеседника. Но при желании даже самую небольшую ложь можно распознать. И вот какие признаки подскажут, что человек что-то скрывает.
1. Лжец прячет глаза. Не зря говорят, что глаза — зеркало души, ведь, заглянув в них, мы часто понимаем истинные намерения собеседника. Желая соврать, мы невольно отворачиваемся, якобы смотрим вдаль, прикрываем лицо рукой. Кстати, опытные вруны знают об этом свойстве натуры и, рассказывая сочинённые истории, будут очень пристально смотреть в глаза, стараясь доказать, что они искренни.
2. Лжец отгораживается от собеседника. Как правило, нам неудобно говорить неправду в лицо, поэтому мы подсознательно дистанцируемся от человека напротив, отодвигаемся или ставим преграду, например, помещаем между собой и другим человеком какой-нибудь предмет. Фактически происходит установка границы, а на своей территории врун чувствует себя свободно.
Смотрите ролик и узнайте, как ещё можно понять, что вам говорят неправду.
Женский форум
Психология , Видео
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