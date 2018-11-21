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Названы причины снижения либидо 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Утверждение о том, что все болезни от нервов в очередной раз оказалось верным. Согласно исследованию BBC Radio 5 Live, полностью удовлетворенными своей интимной жизнью оказались 53% женщин и мужчин.
Однако 38% мужчин и 25% женщин оказались, напротив, недовольны этой стороной своей жизни.
Две тысячи респондентов также рассказали, что именно мешает им в интимной сфере.
Большая часть опрошенных (45%) считают, что проблемы в их интимной жизни вызваны стрессом и переутомлением. Причем чаще всего на избыточный уровень стресса жалуются женщины. Интересно, что 18% выделили работу и стресс, вызванный ей, как один их важных факторов.
Физическое состояние партнеров мешает 32% респондентов, а проблемы с психикой — 26%.
У 20% опрошенных проблемы в постели связаны с наличием детей.
Частый просмотр фильмов для взрослых мешает 12% людей, а соцсети и проблемы членов семьи — 10%.
Меньше всего на интимную жизнь опрошенных влияют друзья, просмотр телевизора и различные развлечения. О них упоминали лишь 7% респондентов.
Опрос также показал интересную статистику относительно возраста партнеров. Оказалось, что мужчины не прочь завести отношения с женщинами на 10 лет старше. Таких оказалось большинство, около 58%. Однако женщины более консервативны в этом вопросе, поэтому за высказались лишь 28% представительниц слабого пола.
Женский форум
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