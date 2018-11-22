Эти 5 эгоистичных вещей только укрепят ваши отношения

Прими тот факт, что всегда хорошее выходит из плохого и наоборот… Так как же направить эгоистические побуждения на благие цели? И можно ли?

Помимо согласия, понимания, уважения, существуют и другие качества, которыми стоит наделить ваши отношения. Не подстраивайся под другого человека, даже если ты любишь его больше жизни. Иногда стоит разбавить гармонию горькой правдой в глаза, а навязчивых родственников огорошить эгоистичным поступком. Не бойся поступить в собственных глазах неправильно или кого-то оттолкнуть. Магнетизм появляется благодаря перепадам полюсов, а не только по причине стабильной привязанности. Отношения должны быть живыми, как кардиограмма, вверх и вниз, иначе ты рискуешь стать заложницей собственных стереотипов.

Не согласна!

Как ни странно, но конфликтные ситуации могут не только что-то разрушать, но и укреплять. Как говорится, «сквозь тернии к звездам». Не бывает все и всегда хорошо, иногда нужна небольшая взбучка, которая поможет верно расставить приоритеты и цели. Ведь путь к гармонии не может состоять только из приятного времяпровождения. Вы должны съесть друг с другом пуд соли, перед настоящим осознанием, что это истинная любовь. Так что не бойся выплеснуть негативные эмоции. Порой стоит сказать твоему партнеру все в глаза, чтобы вместе проработать данную ситуацию и без малейших шероховатостей в отношениях пойти дальше. Все дуально, но, разумеется, часто прибегать к такой практике не нужно.

Долой родственников!

«В чем проблема?» — спросишь ты. Однако она все-таки присутствует. Чрезмерное употребление родственниками вредит вашим отношениям. Поэтому не бойтесь поступить эгоистично и отказаться от их компании на ближайшие выходные. Не распыляйтесь, а те, кто действительно вас любит, всегда поймут. Родня — это прекрасно, но, когда появляется вторая половинка, лучше сэкономить энергию для нее, чем для многочисленных просьб и пустых разговоров. А главное — не примеряй на себя мнение других и живи только собственной жизнью.

Самостоятельность

Несмотря на распространенность теории «Вы все должны делать вместе», иногда стоит притормозить. Дай второй половинке по тебе соскучиться или же проявить настоящие мужские качества. Не помогай ему во всем, таким образом теряется понятие индивидуальности. Также не стоит тащить его на все свои встречи с подругами или же всегда ходить вместе в супермаркет. И помни: вы будете ментально вместе, но физически это совсем не обязательно.

Не будь второй мамочкой

Понятие мамы святое, но забота не всегда будет во благо. Не давай ему расслабляться, иначе твой избранник навсегда останется маленьким мальчиком в подгузниках. Так что собери волю в кулак и пусть твой возлюбленный будет мужчиной еще где-нибудь, кроме постели. Хочешь чай — сделай, еду на работу — собери все с вечера и так далее. Не бегай вокруг него, пусть твой партнер наконец осознает уровень ответственности и его мужское эго удовлетворится.

Личные границы

Самое важное — уметь быть вместе, но одновременно и порознь. Твои телефоны, записные книжки и компьютер — вещи, которыми имеешь право пользоваться только ты. И не важно, что тебе пришло какое-то СМС от представителя мужского пола. В отношениях должны существовать доверие и понимание. Пусть никто из вас не акцентирует внимание на ненужных вещах и в личное пространство партнера не вторгается. Это основополагающие моменты в отношениях. Поэтому стоит иметь личные секреты и не делиться ими со своей половиной. Ты скажешь, что это эгоистично, и наша редакция согласится. Но как только ты позволишь человеку «прочитать» себя полностью, интерес угаснет, так что лучше оставайся загадкой. Ведь ты индивид, как и он… Так сохрани свою уникальность.