Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Люди предпочитают компанию животных друзьям 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Собака — лучший друг человека. Похоже, что это утверждение все больше людей воспринимают буквально. Отчасти это подтверждает опрос, организованный сетью Mercure Hotels. Стоит отметить, что отели компании ориентированы не только на людей, но и на их питомцев. Неудивительно, что в какой-то момент им стало интересно, как постояльцы относятся к своим четвероногим любимцам.
Больше половины (53%) владельцев домашних животных признались, что предпочитают проводить время со своими питомцами, а не лучшими друзьями. Из них 17% предпочтут посидеть в обнимку вечером с котом или собакой, а не с партнером.
Большинство опрошенных отмечают, что животные положительно влияют на их состояние. Например, 57% людей чувствуют себя не такими одинокими, когда рядом домашний любимец. А 70% отметили, что присутствие животного в доме их успокаивает и снижает уровень тревожности.
Отправляясь в поездку 79% опрошенных вынуждены оставлять своих питомцев дома, из-за чего постоянно волнуются.
Когда респондентов попросили рассказать, о чем или о ком они сильнее всего скучают в поездке, 17% назвали имя своего питомца. Но, стоит отметить, что 42% больше всего скучают без любимой удобной кровати.
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой молодой мамы, родившей в 5 лет97
Девушка потратила 3 миллиона на пластику70
51-летняя Литвинова ошеломила обнаженной грудью26
Невинные изъяны: комплексы знаков зодиака10
«Мужчины хотят показать свою власть над женщиной»
Видео
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
01:00
Вера Брежнева показала архивное видео
Звёзды Другое
02:48
Как сейчас выглядит Джина Лоллобриджида
Звёзды
06:54
Голливудские знаменитости с русскими корнями
Звёзды
04:58
Трагедии королев красоты
Звёзды
00:06
Топалов публично избавился от волос в интимной зоне
Звёзды
04:49
Подробности личной жизни Эдгарда Запашного
Звёзды
05:24
Кто стал главной любовью Марины Голуб
Звёзды
00:29
Буланова: «Я себя хоронить не собираюсь»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение