Люди предпочитают компанию животных друзьям

Собака — лучший друг человека. Похоже, что это утверждение все больше людей воспринимают буквально. Отчасти это подтверждает опрос, организованный сетью Mercure Hotels. Стоит отметить, что отели компании ориентированы не только на людей, но и на их питомцев. Неудивительно, что в какой-то момент им стало интересно, как постояльцы относятся к своим четвероногим любимцам.

Больше половины (53%) владельцев домашних животных признались, что предпочитают проводить время со своими питомцами, а не лучшими друзьями. Из них 17% предпочтут посидеть в обнимку вечером с котом или собакой, а не с партнером.

Большинство опрошенных отмечают, что животные положительно влияют на их состояние. Например, 57% людей чувствуют себя не такими одинокими, когда рядом домашний любимец. А 70% отметили, что присутствие животного в доме их успокаивает и снижает уровень тревожности.

Отправляясь в поездку 79% опрошенных вынуждены оставлять своих питомцев дома, из-за чего постоянно волнуются.

Когда респондентов попросили рассказать, о чем или о ком они сильнее всего скучают в поездке, 17% назвали имя своего питомца. Но, стоит отметить, что 42% больше всего скучают без любимой удобной кровати.