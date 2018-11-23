6 невинных привычек, которые эмоционально отдаляют вас с партнером

Эмоциональная близость — одно из самых важных условий для крепких отношений. Если чувствуешь, что вам с парнем не хватает доверия, не обязательно дело в отсутствии чувств. Иногда мы сами создаем эмоциональные барьеры, даже не замечая этого. Вот несколько безобидных привычек, которые мешают вам с партнером стать ближе.

1. Ждать подходящего времени для важных разговоров

Самый простой и очевидный способ, которым пары создают эмоциональные барьеры, — утаивание какой-то информации или своих чувств. Это может происходить под разными предлогами, например, ты убеждаешь себя, что для важного разговора нужен особый момент. Ты откладываешь его все дальше, пока не решаешь вообще отказаться от этой идеи и оставить партнера в неведении. Объявлять парню, что хочешь детей, по телефону среди рабочего дня, пожалуй, и правда не стоит. Но, если тема действительно важная и касается вас обоих, всегда найдется время для спокойной беседы. Вы можете не врать, не изменять, но если вы не делитесь мыслями и чувствами, у вас нет честных отношений.

2. Отрицать комплименты

Неумение принимать комплименты кажется безобидным для отношений, но тоже не способствует вашей близости. Реагировать на приятные слова отрицанием или недоверием не стоит в любой ситуации. Но в романтических отношениях это не просто выдает твои проблемы с самооценкой, но и заставляет партнера чувствовать, что ты ему не доверяешь. Он говорит о своих чувствах и эмоциях, а ты все время требуешь подтверждения или просишь его перестать.

3. Тратить слишком много времени на зарабатывание денег

Иногда то, что вы делаете для отношений и вашей счастливой жизни, наоборот, отдаляет вас друг от друга. Самый простой пример — карьера. Искать способы заработать больше денег, вместе копить на крупные покупки и путешествия — поначалу это сближает. Но слишком сильная концентрация на материальной стороне жизни затмевает все остальное. Чаще всего эмоциональные барьеры возникают, когда один из партнеров сосредотачивается на работе, а второму начинает не хватать внимания. Если часто слышишь упреки в том, что думаешь только о делах, пора искать баланс между карьерой и личной жизнью. Мы уже давали хороший пример, как это сделать.

4. Шутить в напряженной ситуации

Разрядить обстановку шуткой — не такая уж плохая идея, но в отношениях это может отдалить партнера. Юмором легко отвлечь внимание от своих недостатков, избежать извинений и открытого конфликта. Но, если ты на все реагируешь сарказмом, парень может решить, что ты ничего не принимаешь всерьез и его проблемы для тебя не имеют значения. Прежде чем сводить все к шутливому тону, покажи партнеру, что услышала и поняла его. Убедись, что эта тема не слишком болезненна для него, чтобы смеяться над ней.

5. Скрывать что-то, чтобы защитить партнера

Еще один способ отдалиться от партнера под благородным предлогом. Такая забота редко приводит к чему-то хорошему. Ты врешь или недоговариваешь, чтобы не волновать мужчину. Он чувствует, что между вами что-то не так, начинает искать причину и предполагать самое худшее. Так ты портишь отношения между вами и взваливаешь на себя все проблемы, скрывая их от парня. А хотела-то всего лишь позаботиться о нем.

6. Быть все время занятой, чтобы сохранить независимость

Мы часто пишем о том, как важно не замыкать всю свою жизнь на партнере, но с независимостью тоже можно перегнуть. Когда вся неделя расписана по часам, вам некогда просто подумать о том, куда движутся ваши отношения и к чему вы стремитесь. Из-за бешеных графиков люди могут не замечать, что давно охладели друг к другу и встречаются только по инерции. Независимость — это прекрасно, но для крепких отношений важно быть и взаимозависимыми.

Есть ли в твоих отношениях какие-то из этих привычек?