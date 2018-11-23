7 признаков того, что мужчина сел вам на шею

И чем комфортнее он там усядется, тем сложнее будет его оттуда скинуть. Так что вот тебе признаки мужчины-паразита — обязательно проверь, не завелся ли он у тебя!

«Не мужское это дело!»

О чем бы он так ни сказал, знай: вместо годного самца к тебе подселился типичный паразит, который уже начинает сосать из тебя соки. То есть твои личные ресурсы, которые ты теперь должна тратить на обеспечение его жизнедеятельности. Заметь: именно его личной, а не вашей общей. Это очень распространенная иллюзия: вот мы живем вместе, едим вместе, спим вместе — и ресурсы вкладываем в это все тоже вместе.

На деле под лозунгом «Ну, это же мужское дело!» на тебя спихивается 90% труда по обеспечению этого самого «общего». Та самая «вторая смена», когда ты сначала поработала на своей основной работе, а потом впряглась в работу домашнюю. И если сесть и подсчитать, сколько ты теперь делаешь, выяснится, что «общее» — это в лучшем случае двойная нагрузка: то, что ты делала для себя одной, плюс столько же, если не больше, того, что ты делаешь для него.

«Тебе сложно, что ли?»

И действительно. закинуть в стиральную машину две пары джинсов вместо одной, а на сковородку четыре котлеты вместо двух — это сложно, что ли? Теоретически — нет. Практически же под соусом «тебе же не сложно!» паразит навешивает на тебя огромное количество «безымянных дел», которые ты теперь должна выполнять за него. И это даже не считается домашней работой, да и вообще никак не считается. Например, паразит сделал одолжение и сходил в магазин, купив продукты по списку. Поехали: кто разбирает пакеты? Кто заодно выбрасывает ненужное из холодильника и шкафов и протирает поверхности? Кто сортирует купленное, держа в уме план (курицу в морозилку, суп еще остался, говядину в холодильник, это завтрашний ужин)? Еще пример: вынос мусора. Кто вынимает ведро из шкафчика, сметает в него то, что упало мимо, вытирает то, что пролилось мимо, моет само ведро при необходимости и заправляет новый пакет, а кто просто берет пакет из ведра и несет на помойку? И кто тут действительно вынес мусор? Или вот те самые «две пары джинсов вместо одной»: кто сортирует белье, кто развешивает, кто раскладывает высушенное по шкафам, кто моет лоток стиральной машины, кто протирает ее корпус, кто проводит профилактическую чистку машинки? И так далее, и так далее.

Паразит может делать вид, что участвует в домашних делах. Но каждое дело, им выполненное, — это верхушка айсберга: штаны он в стиралку закинет, мешок до мусоропровода донесет, в магазин, так и быть, сходит. Вся невидимая часть — и бОльшая, разумеется, — будет на тебе. Тебе несложно же, в самом деле! Ты бы и для себя это делала! Вот только и он делал то же самое для себя, а теперь — перестал.

«А мне никто не говорил, что это нужно!»

Еще один признак мужчины-паразита — добровольно-принудительное возложение обязанностей его личного менеджера на тебя. То есть представь себе ситуацию, в которой блоха не просто комфортно проживает на собаке, посасывая теплую кровь, но еще и возмущается: «А мне никто не говорил, что ты будешь линять и надо слезть с этого клока шерсти!» Разница только в том, что блоха вместе с клоком и отвалится, а твой паразит просто заставит тебя саму решать возникшую проблему. Ты ведь ему не сказала, что нужно? Ну и вот, сама виновата.

При этом масштабы наглости паразита воистину не знают границ. И дело даже не в том, что науке известны вопиющие, но совершенно нередкие случаи, когда паразиты забывали кормить собственное потомство, потому что им не сказали. Дело совершенно не в этом. Дело в том, что когда ты смиришься с ролью птицы говоруна и начнешь озвучивать паразиту каждую мелочь, он устроит скандал с воплями: «Не выноси мне мозг!»

«Ты мать, тебе лучше знать!»

Типичный случай: паразит откладывает личинку в организм хозяина и далее может быть свободен — выращивать из личинки полноценную особь хозяин будет сам. Буквально собственной кровью, да. Мужчина-паразит отличается от какого-нибудь глиста только тем, что говорит. А говорит он что-то в духе: «Я не понимаю, почему он плачет, ты же мать, ты это чувствуешь!» Или: «Все, она капризничает, наверное, хочет к тебе». Или: «Конечно, я буду заниматься ребенком, когда моя помощь правда будет нужна! Математику с ним буду делать, в футбол научу играть, драться там…» При этом ребенок в этот самый момент, что характерно, сосредоточенно пачкает подгузник или засовывает в рот погремушку, и любому здравомыслящему человеку очевидно, что математика, футбол и драки начнутся лет эдак через пять — и это самое раннее. Впрочем, дневники наблюдений за паразитами говорят нам, что не начнется вообще.

«Я забочусь о важном!»

В среднестатистической российской семье работают оба — и мужчина, и женщина. Бюджет, как правило, считается общим. Но вот как он распределяется? Отвечаем: мужская зарплата, какого бы размера она ни была, считается «мамонтом»: мужик добыл, мужик принес! Женская зарплата — это «на булавки». Что это означает в реальности? Это означает, что мужчина свое заработанное тратит на что-то крупное. Или копит. Например, на машину (на которой в основном сам и будет ездить: отвезти ребенка в поликлинику не допросишься, потому что у него же работа, в выходные везде пробки, в центре дорогая парковка и так далее) или бытовую технику. А теперь — следите за руками! — отправляемся в пункт № 1 — «Не мужское это дело». Кто стирает (и кто покупает порошки, отбеливатели, пятновыводители и кондиционеры), кто делает уборку (и покупает все расходники, от швабры до губок, от перчаток до мешков для пылесоса и средства для мытья посуды), кто готовит (и покупает кухонные девайсы, заменяет посудный парк), наконец, забегает вечером «за хлебом» и выходит из магазина с тремя пакетами продуктов? Сюрприз: это, как правило, женщина. И таким образом бОльшая часть ее дохода, опять же, совершенно незаметно спускается на паразита. В то время как он упоенно делает вид, что содержит семью, да.

«У меня сейчас проблемы!»

Осторожно, опасный момент! Паразит имеет все шансы сожрать тебя полностью, прежде чем ты сообразишь, что его проблемы — это не временные трудности, а образ жизни. У паразита просто не бывает ситуации, в которой проблем нет, потому что именно это его способ удержаться на хозяине. Так что Все Очень Плохо: с работой не ладится, мама болеет, влез в долги, потому что надо было спасти друга, а квартиру продал, потому что бывшая до нитки обобрала. В общем, он весь несчастный, поэтому поживет пока у тебя. Полежит на твоем диване, поест твою еду и отожрет солидный кусок твоей души, требуя эмоционального обслуживания: что ты за женщина такая, не можешь даже пожалеть мужчину, у которого кризис!

Впрочем, тут есть и хорошая новость: паразит такого типа — существо типа клеща. Чем больше крови он сосет, тем сложнее игнорировать тот факт, что у тебя кое-где чешется и растет какая-то подозрительная шишка. В общем, рано или поздно ты его сковырнешь, конечно, но не исключено, что к этому моменту он высосет из тебя почти все.

«Ты раньше такой не была!»

И, наконец, самый верный признак, который позволит отличить паразита от нормальной особи твоего вида: как только хозяин, то есть ты, перестает бесперебойно поставлять паразиту еду, тепло и обслуживание всех видов, от бытового до эмоционального, паразит начинает чахнуть, сохнуть и беспокоиться. Что выражается в скандалах, претензиях и обвинениях. Форма их может быть разной, в зависимости от вида паразита (от манипуляций в духе «Уйду без шапки в ночь холодную» до шантажа и угроз), но смысл всегда один: паразит сучит лапками и пищит: «Этот хозяин поломался, верните все назад или дайте другого!»

Зато в этот момент становится очевидно, что от него пора избавляться. Чего мы, разумеется, тебе от всей души желаем.