Что думать и как реагировать, если любимый общается с бывшей: мужской взгляд

Мужчина регулярно общается с бывшей — это проблема. Ты пытаешься в очередной раз донести ему, что тебя это бесит. Он закатывает глаза: «Ты не понимаешь, мы просто друзья!» Если тебе кажется, что такая ситуация ненормальна, то… тебе не кажется.

Люди расстаются, если их что-то не устраивает, если им плохо друг с другом. Люди, между которыми все кончено, сжигают мосты. О какой дружбе может идти речь, когда при встрече с человеком ты вспоминаешь, что он сделал тебе больно, обидел, оскорбил, или ностальгируешь о том, как было хорошо? Еще хуже, когда мужчина считает, что никто его не понимает так, как «боевая» подруга. В чистом виде дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Это уже определенный вид отношений, основанный на симпатии. Если твой мужчина продолжает общаться с бывшей, значит, кто-то из них все еще неравнодушен к другому. Значит, у одного из них есть надежда возобновить отношения. Так что с этим делать и как реагировать?

Откуда ноги растут

Если бывшие влюбленные продолжают плотно общаться даже после расставания, значит, между ними все еще есть сильная эмоциональная привязанность. Это такой невидимый якорь, который тянет на дно и не позволяет жить дальше. Связь нужно обязательно разорвать, иначе не получится создать счастливые отношения в будущем. В психологии это называется «закрыть гештальт», то есть завершить ситуацию, которая, как заезженная пластинка, всплывает в подсознании снова и снова и заставляет возвращаться к прошлому. Возможно, он или она подсознательно хочет возобновить отношения. Но дело в том, что люди так быстро не меняются. И все те проблемы, которые заставили их расстаться, рано или поздно всплывут снова.

Когда стоит бить тревогу

Паранойя в вопросе с бывшей явно не сыграет тебе на пользу. Поэтому важно понимать, стоит ли вообще переживать из-за их общения. Если они пару раз в месяц встретились в кругу общих знакомых, это не повод для беспокойства. Когда действительно стоит принимать меры:

— она звонит ему каждый раз, когда у нее течет кран, ломается ножка кровати или плохо кушает собачка, и он спешит ей на помощь;

— они часто/регулярно говорят по телефону;

— он продолжает общаться с ее родителями, которые ласково называют его «зятек» — это из абсурдных форм;

— он пренебрегает твоими интересами в ее пользу;

— он все еще хранит в телефоне ее фотографии;

— он сравнивает и предлагает взять пример: «Маша прекрасно готовит мой любимый болоньезе, давай она тебя научит?»;

— они продолжают называть друг друга ласковыми прозвищами.

Если хотя бы одна из перечисленных ситуаций тебе знакома, тогда гештальт действительно не закрыт. Возможно, они и сами верят в байку про друзей, но эмоциональная связь не даст им двигаться дальше. Бывает, что парень специально не рвет отношения с бывшей и держит ее как запасной вариант. Но это уже вопрос к его нравственности. Или, наоборот, бывшая смотрит на прогресс мужчины в отношениях с другой и подумывает вернуться на все готовенькое, а он ведется на ее игры.

Стратегия устранения бывшей

Что делать? Прежде всего необходимо сохранять спокойствие. Истерики, слезы и скандалы здесь не помогут, а только навредят. Так он начнет еще и жалеть о прошлом, потому что вспоминают в таких ситуациях в основном хорошее. Не опускайся до запретов и ультиматумов: «Или она, или я». Манипуляции еще ни одни отношения не сделали крепче, поверь. Откровенно поговори с ним. Скажи, что тебе неприятно их общение, расскажи, что думаешь и чувствуешь по поводу их дружбы, не оскорбляя ее. Попроси объяснить, зачем он так часто общается с ней. Что это ему дает? Постарайся понять его. Не переходи на обвинения и упреки. Дальше действуй, исходя из той информации, которую ты получишь. Если он заявит, что любит и ее, и тебя, не может выбрать между вами — тебе решать, хочешь ли ты бороться за такого мужчину. Подумай, действительно ли он тебе так дорог, чтобы ввязываться в войну за превосходство с бывшей.

Если он все-таки настаивает, что они просто друзья, используй технику «замещение». Придумай совместные увлечения, которые будут ему по душе и станут приоритетнее общения с бывшей. Вылазки на природу, пробежки по вечерам, поход на выставку котиков. Подойдет любой совместный досуг, который принесет ему удовольствие. Подключи его друзей. Ходите в гости, организуйте совместные путешествия, распланируйте выходные. Переключи его внимание, покажи, что ты лучшая девушка, которая у него когда-либо была. И со временем его общение с бывшей сойдет на нет. Конечно, стоит запастись терпением, но, если мужчина тебе действительно дорог, придется потерпеть. Хвали его, восхищайся. Будь легкой, нежной — и он поймет, что бывшая не стоит даже твоего мизинца.

Расстаемся правильно

Любую ситуацию в жизни важно вовремя завершить. Если люди приняли решение расстаться, не стоит задаваться вопросом «А что если?..». Фраза «Давай останемся друзьями» кажется разумной. На самом деле так говорят с намеком на невражеское и неагрессивное расставание. Эта фраза как вежливое прощание. Да, обманчиво, но ничего не поделаешь. Человека легче забыть, когда не видишь его. Расставаться нужно «экологично» — откровенно поговорив и расставив все точки над «i». Очень важно простить человека, оставить все обиды в прошлом и отпустить его. Только в этом случае получится построить новые, счастливые отношения, иначе прошлое будет постоянно возвращаться и отравлять настоящее.