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Ученые назвали черты идеального любовника 

Утро.ру 5 часов назад
Фото: Утро.ру
Международная группа исследователей пришла к выводу, что на основании определенных черт характера представителей сильного пола можно предсказать, будут ли они привлекательны для прекрасных дам.
Эксперты изучили анкеты на сайтах знакомств в Австралии, проанализировав данные почти 3 тыс. гетеросексуальных мужчин и почти 1,5 тыс. гетеросексуальных женщин. Выяснилось, что сексуально успешный мужчина обладает эмоциональной стабильностью, он легок на подъем, добросовестен и приятен в общении. Помимо этого исследователи отметили, что у мужчин-экстравертов было больше детей, отмечает издание Personality and Individual Differences.
В то же время женщины-экстраверты были популярны у сильного пола, а также мужчины считали более милыми тех дам, у которых было больше детей.
По мнению ученых, полученная ими информация доказывает, что некоторые качества дают мужчинам конкурентные преимущества при поиске партнеров, что позволяет с большей гарантией оставить потомство.
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