Ученые назвали черты идеального любовника

Международная группа исследователей пришла к выводу, что на основании определенных черт характера представителей сильного пола можно предсказать, будут ли они привлекательны для прекрасных дам.

Эксперты изучили анкеты на сайтах знакомств в Австралии, проанализировав данные почти 3 тыс. гетеросексуальных мужчин и почти 1,5 тыс. гетеросексуальных женщин. Выяснилось, что сексуально успешный мужчина обладает эмоциональной стабильностью, он легок на подъем, добросовестен и приятен в общении. Помимо этого исследователи отметили, что у мужчин-экстравертов было больше детей, отмечает издание Personality and Individual Differences.

В то же время женщины-экстраверты были популярны у сильного пола, а также мужчины считали более милыми тех дам, у которых было больше детей.

По мнению ученых, полученная ими информация доказывает, что некоторые качества дают мужчинам конкурентные преимущества при поиске партнеров, что позволяет с большей гарантией оставить потомство.