Невинные изъяны: комплексы знаков зодиака

Все мы идеальные, особенно в выходные, особенно после нескольких бокалов вина. Но у каждого есть небольшая гора комплексов. А как с этим обстоят дела у разных знаков зодиака?

Овен

Комплекс лидера. Еще с детства Овен начинает строить в шеренгу кукол, ругать за непослушание плюшевых медведей, а потом переходит на родителей. Несмотря на огромную любовь крошки-Овна к маме и папе, они становятся для нее высокорослыми рабами. Естественно, в такой ситуации и психологи, и экзорцисты бессильны. Поэтому, будучи взрослой, красотка продолжает развивать свои лидерские качества, но, к счастью, ее пыл усмиряют Скорпионы и Львицы. Правильно, хватит с гороскопа лидеров, руководить можно дома тарелками да кастрюлями.

Телец

Комплекс хозяюшки. Есть красивые девушки, есть умные, а есть Тельцы — хозяюшки до мозга костей. Нежданно и негаданно Тельцы встали на сторону педантичных Дев и, вооружившись веником, утюгом и поваренной книгой украдкой «развлекаются» по ночам. Погладить носки, почистить кафель ватной палочкой, отсортировать мусор, постирать кота — почти всегда градус безумной любви к чистоте переваливает за отметку «адекватность» и Телец в истерике начинает мыть полы на лестничной площадке, протирать двери соседских квартир и выметать мусор с близлежащих улиц. К счастью, Телец делает это в темное время суток, чтобы лишний раз никто не вызвал санитаров.

Близнецы

Если вы думаете, что милашка-Близнец настолько безбашенная только потому, что в детстве своим лбом собрала все углы, то это правда — с головокружением куда интереснее играть. Но дело не в этом: с возрастом шило из того самого места не выпало, а детство из головы — не улетучилось, и, несмотря на всю серьезность Близнецов за рабочим столом, шальная голова ногам покою не дает. Совсем редко она об этом размышляет, и даже комплексует — время идет, у всех разводы, дети, ипотеки, а у Близнеца — кукла единорога в полную величину, а из планов на будущее — пообедать, но потом она плюет в сторону, садится на уличную собаку и скачет встречать рассвет.

Рак

Комплекс жертвы. Вы думаете, что милашкам-Ракам так и хочется выдумывать причины ради очередной обиды, тратить литры слез, запасы бранных слов и заламывать свои клешни, а потом не разговаривать несколько дней и всем своим видом вызывать у вас полную ненависть к своей ущербной личности? Ой, да бросьте, у Рака других дел нет? Спойлер: таких интересных — нет. На самом деле просто все вокруг неблагодарные эгоисты, которые не видят, как Рак жертвует свою жизнь ради благополучия всего человечества. Как именно она это делает — загадка, но тот факт, что что-то делает — неоспорим: не видел — не поспоришь.

Львица

Очень сложно быть королевой, центром Вселенной, самой лучшей женщиной на Земле — и все эти статусы совмещать в себе одной. Но Львицы не отчаиваются, надевают свое лучшее платье, туфли на шпильке и идут покорять толпы. И, что удивительно, получается! Абсолютно все женщины начинают сомневаться в своей привлекательности при виде Львицы, а мужчины — капать слюной. В смысле царственная кошка — простая женщина с таким же набором органов и чувств? Вы видели хоть одного, кто это сказал? То-то же, голова — вещь в хозяйстве важная.

Дева

Комплекс отличницы. Быть идеальной женщиной — это вам не котика гладить, это целая наука, да такая сложная, что даже Дева время от времени ломается, перестает сыпать советами налево и направо, трясущиеся руки начинают неосознанно вырывать волосы из головы, а глаза — подергиваться и плакать. К счастью, такое бывает очень редко — несколько раз на дню, и где-нибудь в шкафу, чтобы никто не видел девиного позора. Ну а в остальное время, она, естественно, умница и красавица, и живет на этой планете только ради того, чтобы учить уму-разуму глупеньких человечишек.

Весы

Комплекс неполноценности. У Рыбок есть красота, у Скорпионов — стервозность, а Весы до конца не могут определиться, в чем они молодцы. По секрету — они уверены, что ни в чем. И вообще, родились они не в ту эпоху, не в том теле и не с тем мозгом. Конечно, мы с вами знаем, что все Весы — гармоничные женщины с самой милой улыбкой и золотыми ручками, но они все время отрицательно мотают головой, окропляя слезами все вокруг. Если честно, то нам кажется, что все это — изысканная манипуляция, чтобы лишний раз услышать серенаду из комплиментов.

Скорпион

Унижать, властвовать, подчинять — мантра красотки-Скорпиона. Как же прекрасно встать с утра и довести кого-нибудь до психоза, а потом выпить ароматную чашечку тепленькой крови — доброе утро каждого членистоногого. Мы, конечно, до глубины души удивлены, что Скорпионихи когда-то в воскресенье начинают комплексовать из-за своего образа жизни — Божий день как-никак, но в понедельник все встает на свои места и милашка смеется над своими мыслями, завтракая чьим-то мозгом.

Стрелец

Комплекс героини. Поправочка: маниакально-депрессивной героини. «Накормлю всех детей Африки, найду хозяев всем бездомным собачкам, заколочу озоновые дыры и засею все поля мира розами — должно же красиво быть, ну», — именно так думает Стрелец в тот момент, когда готовит вакцину от зомби (на всякий случай, вдруг зомби-апокалипсис таки наступит). Современная Мать Тереза, не меньше. Но буквально через пару дней наступает депрессивное состояние, и градус добродетели падает до одного процента: Стрелец приходит в гости к друзьям и нехотя, но моет посуду за всех, лениво, но дает советы коллегам, вяло, но кормит котят и голубей одним и тем же кормом — и все это с таким страдальческим лицом, что ты у нее помощи больше никогда не попросишь.

Козерог

Если вы однажды сказали Козерогу, что хотите проводить с ней больше времени, то зашейте свой рот и смойте в унитаз все ножницы в вашем доме. Потому что еще одна подобная фраза и Козерожка действительно задумается об этом, а потом перейдет к действиям. Она будет чаще звонить вам и молчать в трубку, писать пустые смс, соглашаться пойти в кино и не приходить. В ее же реальности это выглядит, как общение лучших подруг, в вашей — как общение с куском обоев. Поэтому лучше оставьте лишенную эмоций Козерожку в близких коллегах. Она все равно общается и дружит с вами, но для этого ваша оболочка ей не нужна — все проблемы и радостные моменты с вами происходят где-то там, у Козерожки в голове.

Водолей

Леди-совершенство. И соловьиным голосом поет, и в стиле кубизма рисует, и трактор собрать может, и кулак в рот засунуть, и волосы у нее идеальные, и худеет она без таблеток — настоящая находка, а не женщина. Обычно именно об этом она рассказывает всем новым знакомым вне зависимости от гендерной принадлежности. А после этого целует в лоб собеседника и, заливаясь смехом, убегает — даже в идеальной женщине должна быть загадка. К слову, несмотря на то, что очень многие относятся к ней с недоверием, Водолей до конца верит в свое небесное происхождение.

Рыбы

Перечисляя комплексы Рыбок можно состариться и умереть, так и не осилив половину списка. Но мы возьмемся за самый «вкусный» — Рыбки уверены, что они — слишком странные существа, логика которых утрет нос даже Близнецам (во что верится в с трудом). И лишний раз, сказав глупость или проплыв не под тем углом, Рыбки краснеют, бледнеют, падают в обморок — уж лучше пусть все думают, что она больная, нежели отбитая на всю голову.