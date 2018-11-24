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Как вести себя на свидании, чтобы покорить любого 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из клипа группы "Ленинград"
Ученые выяснили, что люди делают не так на первом свидании.
Первое свидание для многих становится серьезным испытанием, вы готовитесь, выбираете наряд, волнуетесь и переживаете о том, как все пройдет. Иногда именно тревога и неуверенность портят все впечатление, и о любви остается только мечтать, хотя счастье было так близко.
Британские ученые из Школы бизнеса им. сэра Джона Касса решили разобраться в этом вопросе, найти причину неудач и помочь людям. О результатах исследования сообщает издание The Mirror.
Добровольцев разделили на две группы, слушателей и рассказчиков, и попросили описать себя. Выяснилось, что лучшее впечатление производили те, кто говорил не только о своих достижениях, но и трудностях, которые пришлось преодолеть на пути к успеху. Такие люди, поделившиеся историями о том, как справлялись со сложностями, оказались более привлекательными.
Оказывается, чтобы понравится человеку противоположного пола, нужно рассказывать не только о победах, но и провалах, которые случались на пути.
Женский форум
Психология
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