Лучшие моменты в отношениях, которые пережил каждый

Хотя, разумеется, их гораздо больше…

1. Первый раз, когда вы остались наедине друг с другом. (Да, поход в кино тоже считается). Нет ничего более захватывающего, чем подпирающая волна эмоций на первом свидании. Это почти настолько же волнующе, как и день вашей свадьбы. Кстати, добрый совет: не стоит обсуждать свадьбу на первом свидании.

2. Эта бесконечная двухсекундная пауза перед вашим первым поцелуем. И сам поцелуй, означающий: «Мне так хорошо с тобой, что я хочу, чтобы мы всегда были вместе».

3. Первый раз, когда в ваши объятия вклинилась эрекция. Ну, согласитесь, памятный же момент?

4. Первый раз, когда вы остались вместе на всю ночь, вместо торопливого расставания в стиле Золушки, сбегающей с бала. Золушке не приходилось спохватываться и убегать в 2 часа ночи, торопливо поправляя растрепанные волосы. Да и принц тоже не ковылял в ночи в неожиданно ставших тесными джинсах. Да, первая совместная ночь незабываема.

5. Ваша первая ночь вместе, когда вы просто лежали рядом и ничего не делали. Это невероятно романтично — искренне наслаждаться обществом друг друга. На 90-й раз это может выглядеть союзом двух созависимых, страдающих от агорафобии. Но если вы способны просто так провести несколько часов на крошечном пятачке кровати и не надоесть друг другу — у вас серьезные отношения.

6. Момент, когда вы понимаете, что семья вашего партнера может стать вашей семьей и вам это нравится. За многие семьи бывает неловко. Тем больше облегчение, если вы чувствуете себя как дома (или даже лучше) в семье, в которой вы никогда до этого не жили.

7. Встреча в аэропорту или на вокзале, когда ваша любовь возвращается после долгой разлуки. Особенно трогательно, что помимо вас воссоединяются еще несколько пар. Если, конечно, вы способны это заметить. И в этот момент вы клянетесь никогда в жизни не расставаться так надолго. Неисполнимое желание, но вы об этом не задумываетесь.

8. Покупка второй зубной щетки, чтобы поставить ее в стаканчик на полке в ванной. Вслух все говорят, что так просто удобнее, но при этом вы оба понимаете, что действительно хотите быть вместе.

9. Ваша первая ссора, которая со стороны выглядела предвестником жестокого расставания. Но вы оба тогда смертельно боялись расстаться и потерять друг друга. Вы просто еще не очень умели выяснять отношения и договариваться..

10. Когда вы произнесли «я люблю тебя» и замерли, ожидая ответа. В истории человечества не было случая, чтобы кто-то признался в любви и после продолжил бы непринужденно болтать. Нет, первое признание в любви всегда сопровождается страхом и напряженным молчанием. Если вы сказали это, у вас обязательно будет пара секунд ожидания ответного «и я тебя». За это время обычно каждый успевает мысленно прикинуть как половчее покончить с собой, если чувства окажутся не взаимными.

11. Вечер, когда вы собираетесь уехать на выходные только вдвоем, и вас распирает от восторга и предвкушения. И дорога. И сами выходные.

12. Когда вы заводите щенка, и понимаете, что вы вместе воспитываете и растите кого-то живого. И неплохо воспитываете. Или когда вы начинаете жить вместе, и ваш кот или собака наконец-таки признает нового хозяина. Эге-гей! Мы действительно вместе, мы одна семья — ты, я и Хвостарик!

13. Когда вы наконец завершаете очередной сложный период и обнаруживаете, что вдвоем вам действительно было легче пройти через все это. Не важно, болезнь, потеря работы или смерть кого-то близкого — вы вдруг понимаете, что благодарны вашему партнеру, что он все это время был с вами.

14. Тот момент, который может застать вас в любое время. Когда вы внезапно понимаете, что беспричинно счастливы, и вам хочется этим поделиться с тем, чью ладонь вы сжимаете в своей. Это может происходить не часто, но каждый такой день будет лучшим в вашей жизни.