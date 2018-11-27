8 детских комплексов, которые отравляют вам жизнь

Сейчас стало вполне привычно обвинять во всех своих неудачах родителей или ближайших родственников, подмечая, что вот если бы они в свое время дарили бы вам чуть больше любви и внимания, то вы совершенно точно стали бы гением и добились впечатляющих высот. А так вам остается довольствоваться лишь тем, что есть. Разбираемся вместе, как комплексы родом из детства способны усложнить всю вашу последующую жизнь и что с этим делать.

Удушающая любовь и забота

Некоторые люди любят жаловаться на то, что их недолюбили в детстве, поэтому вся жизнь у них пошла наперекосяк. Но есть и другие истории, когда детей буквально душили чрезмерной любовью и заботой, а в итоге они начинали бунтовать против этой опеки, действовали назло и спешили вырваться из родительских оков.

При этом в большинстве случаев подобные истории заканчивались примерно по одному и тому же сценарию — назло родителям залюбленные дети женились на первых встречных (пусть неподходящих), ввязывались в сомнительные проекты, заводили дружбу с неподходящими личностями и скатывались по наклонной.

В конечном итоге большинство из них просто уходило из дома и прекращало любое общение с родственниками. Поэтому не забывайте, что все хорошо в меру, и не душите свое чадо опекой — лучше давайте ему определенную свободу, но напоминайте, что вы его любите и переживаете за него.

Исполнение любых желаний

Слишком быстрое удовлетворение желаний ребенка тоже может доставить ему массу хлопот в будущем. Скажем, захотел ваш малыш собаку определенной породы, и вот вы уже наутро мчитесь в элитный клуб, чтобы выбрать самого достойного кандидата.

При этом ребенок радовался новому другу максимум неделю, а потом попросил принести ему попугая. Щенок тут же переезжает к бабушке, друзьям или соседям, а вы снова мчитесь на поиски той самой птички, которая понравится вашему дитятку. Дальше — больше. Вырастает малыш, растут и его аппетиты.

Вот уже ваш наследник мечтает о нарядах определенной марки, дорогом автомобиле, роскошных апартаментах, руководящей должности и отпуске возле моря не менее четырех раз в год.

И на ваше робкое замечание, что, может, наследник и сам как-то поучаствует в процессе, чтобы исполнить свои мечты, получаете категоричное возражение, что он просто хочет, а вы должны исполнить. Сами же приучили! Поэтому не стоит баловать сверх меры и приучать к тому, что к своей мечте нужно идти, а не ждать, пока кто-то принесет на блюдечке желаемое.

Ограждение от любых проблем

С одной стороны, может и правильно, что родители пытаются оградить своего наследника от различных бурь и неурядиц, создавая некое подобие идеального мира, где все друг друга любят и ценят.

Но, с другой стороны, слишком много позитива и отсутствие стрессовых ситуаций могут сформировать у ребенка неправильное представление о действительности, и потом ему будет намного сложнее адаптироваться к реальности и, соответственно, налаживать свою жизнь в мире, где, увы, не все идеально.

И в итоге вырастает личность, которая не может справляться с негативом, и любая внештатная ситуация способна надолго вывести человека из колеи и нарушить эмоциональный фон.

Психологи напоминают, что жизнь состоит из спектра эмоций, и не стоит лишать их ребенка. Другое дело, что нужно объяснить, что грусть, стресс и обида — это все проходит, и лучше запоминать счастливые моменты, которых в его жизни будет гораздо больше.

Похвала, переходящая все границы

Хвалить, безусловно, нужно, но необходимо делать это конструктивно и ни в коем случае не захваливать. Некоторые родители, например, считают, что чем больше они будут говорить своей дочери комплименты, внушать ей, что она самая-самая и превозносить ее достижения, тем больше риск, что это в дальнейшем поможет ей устроить свою личную жизнь и обрести семейное счастье.

На деле же получается так, что эта маленькая принцесса вырастает, начинает строить отношения и недоумевает, почему мужчина не восхищается ею так, как это делали родители, не носит ее на руках 24 часа в сутки и не гордится каждой мелочью, что она создала. Поэтому все хорошо в меру, хвалить нужно уметь (чтобы это в дальнейшем не стало поводом для обиды или озлобленности на весь мир, который не признает очевидные таланты и достоинства маленького гения).

Опрометчивое многообразие

Некоторые родители наивно полагают, что ребенок не должен заскучать ни в коем случае, поэтому в его распоряжении оказывалось такое многообразие игрушек, гаджетов и прочих развлечений, что просто глаза разбегались. В итоге чадо хваталось за что-то одно и через минуту уже переключалось на другое, не в силах выбрать, что же ему больше хочется на данный момент.

Эксперты утверждают, что в этом случае может получиться так, что во взрослом возрасте человек тоже не сможет принимать окончательные решения, будет хвататься за одно и тут же переключаться на другое, не закончив начатое, и так по кругу. А страшнее всего, что он и сам не сможет толком объяснить, что же ему нужно и каких результатов он хочет добиться.

Кроме того, таким людям бывает обычно скучно наедине с собой, они просто не знают, чем заняться, и постоянно ждут, что придет кто-то, кто сможет их развлечь или устроить им досуг. Поэтому постарайтесь с детства приучать ребенка к тому, чтобы у него был час (два–три) для того, чтобы побыть с самим собой без телевизора, телефона или ноутбука (почитать книгу, прогуляться по парку, заняться спортом и так далее), и объясните, что счастье не в количестве вещей, а в том, чтобы грамотно ими воспользоваться.

Поиск лучшего

Лучшее — враг хорошего. Не зря эту фразу повторяли еще наши мамы и бабушки, однако, видимо, некоторые личности вкладывали свой смысл в данный контекст и прямо-таки метались из одной крайности в другую, пытаясь найти что-то действительно достойное. И своим детям, разумеется, пытались дать все самое лучшее, не заботясь о том, а как это скажется на их состоянии.

Например, прочитали они где-то, что яйца и творог полезны для растущего организма, и стали закармливать своего ребенка этими продуктами до тех пор, пока у него не началась аллергия и отвращение ко всем творожно-яичным блюдам. Или другая крайность — родители решили, что их наследник должен воспитываться в спартанских условиях, но при этом виртуозно играть на фортепиано и разбираться в искусстве.

В итоге у дитя забрали все «лишние» игрушки и книги, оставив лишь необходимое, запретили общаться с друзьями, контролировали распорядок дня по минутам и выписали самых лучших педагогов по музыке и искусствоведению. Нужно ли говорить о том, что ребенок вырос с твердым убеждением, что родители его не любили и пытались напичкать ненужной информацией, а ко всем «ля-минор», музеям, выставкам и прочим шедеврам у него развилась антипатия, переходящая в ненависть.

Поэтому эксперты рекомендуют не бросаться из крайности в крайность и не слушать ничьих советов, а следовать вашим предпочтениям и тем талантам, которые наблюдаются у вашего конкретного ребенка.

Например, если он абсолютно не интересуется хоккеем, то не стоит покупать ему дорогое обмундирование и несколько раз в неделю возить на тренировки: он не только не станет показывать блестящие результаты, но и впоследствии обвинит вас в том, что вы сломали ему жизнь, заставляя делать то, что не нравится. Да-да, так и будет, не сомневайтесь.

Нежелание приучать к самостоятельности

Еще одна ошибка, которую совершают многие (особенно молодые) родители, — нежелание научить ребенка самостоятельности и ответственности. Другими словами, у таких мам и пап всегда виноват кто-то другой, но только не их драгоценный ребенок.

Скажем, ваше чадо испачкало наряд, но вы обвиняете в этом других детей, которые толкнули его на площадке, или няню, которая за ним недоглядела, если же ребенок провалил экзамен, то вы начинаете ругать учителей или классного руководителя за то, что плохо объяснили урок и так далее. А то, что ваш наследник сам виноват в сложившейся ситуации (не проявил аккуратность, потому что его не приучили принимать решение, не выучил урок и не подготовился к контрольной, потому что ему не объяснили, что такое ответственность), вам даже не приходит в голову.

Вырастая, такие дети продолжают винить окружающих (не повысили на работе, потому что настучал коллега, не дали премию, потому что плохой начальник, бросил молодой человек, потому что нашлась профурсетка, которая его окрутила), и даже не пытаются изменить ситуацию. Поэтому необходимо уже с малых лет объяснять вашему чаду, какая наступит ответственность, если он сделает так, а не иначе, что ему можно сделать, чтобы изменить ситуацию, а заодно приучать ребенка самостоятельно принимать некоторые решения и понимать, что каждый поступок имеет свои последствия.

Потакание эгоизму

К сожалению, чрезмерная любовь и забота тоже могут сыграть злую шутку, и вместо отзывчивого человека на выходе вы получаете черствого эгоиста, который всегда и везде ставит свои потребности превыше всего.

То есть ему будет абсолютно все равно, что вы чувствуете, хорошо ли вам, не нужна ли вам помощь и поддержка — он будет занят лишь тем, чтобы его желания исполнялись и его лишний раз не дергали. Кроме того, обычно такие люди часто завидуют окружающим и не умеют ценить то, что у них есть на данный момент. Они редко бывают счастливы, во всем видят подвох.

Поэтому проведите работу над ошибками и постарайтесь воспитать в ребенке доброту и отзывчивость — это намного ценнее и актуальнее в наше время. Психологи напоминают, что когда ты искренне отдаешь что-то окружающим (даже если это просто эмоции), то взамен получаешь гораздо больше.