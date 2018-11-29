У Ванги нашли предсказание на 2019 год

Болгарская пророчица назвала знаки зодиака, которым в наступающем году будет сопутствовать удача.

Толкователи пророчеств давно почившей предсказательницы утверждают, что в них есть упоминания о людях, которых в 2019 году ждет счастье. Ясновидящая, якобы, обозначила знаки зодиака, которым особенно повезет в следующем году.

Итак, счастливчики 2019-го по версии Ванги.

Овны. Для представителей этого знака год начнется с любви. Их ждет весьма благоприятный период — в работе возможны трудности, но они будут быстро сменяться удачами. Самые усердные Овны смогут завоевать симпатию руководства, а бережливые — отложить хорошие деньги.

Близнецы. И удастся любое начинание. Представители этого знака смогут найти дело по душе и выиграть от него в финансовом плане.

Скорпионов ждут приятные внутренние и внешние перемены. Они смогут хорошо заработать при условии упорного труда. Представителей этого знака ожидают удачи в новых начинаниях — а вот в любви рекомендуется придерживаться золотой середины.

А вот для всего мира предсказания болгарской ясновидящей не так благостны. В пророчествах, которые, как считают толкователи, относятся к этому периоду, говорится, что Земля устала от разрушительной деятельности людей и будет избавляться от них.

Ванга предсказала, что будет увеличиваться количество погодных аномалий, катаклизмов, природных бедствий. Действия огромной страны повергнут весь мир в смятение. Люди будут убивать друг друга из-за веры, считая такую жестокость оправданной.