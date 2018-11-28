Как узнать, что партнер вами манипулирует

Иногда, спустя много лет совместной жизни, женщины понимают, что живут с манипулятором. Они не могут объяснить как это вышло — ведь их отношения начинались как в сказке. Вот несколько признаков, что перед вами не сказочный принц, а сказочный манипулятор.

Убей свою подругу

Конечно, это просто строчка из песни. Но вы стали замечать, что ваш спутник постепенно изолирует вас от вашей семьи, друзей. Если не напрямую, то с помощью давления — мол, как я тут буду без тебя, пока ты там?Время, проведенное вами без него, приравнивается к смертному греху. Причина проста — манипуляторы ненавидят быть не центром вселенной.

И ненакрашенная страшная, и накрашенная

Постепенно, важную роль в ваших отношениях начинают играть некие «все». «Все говорят, что ты как-то странно вчера на меня смотрела», «все думают, что твоя новая стрижка не очень». Не всегда переданные отзывы — правда. Просто так манипулятору удобнее управлять вами. Любимая его фраза — «Это все из-за тебя». Она не обязательно произносится, но подразумевается очень часто. Потихоньку, незаметно для вас, манипулятор пытается вас улучшить. Но не ради вас — все для себя, любимого.

Шаг влево, шаг вправо — расстрел

Правила в ваших отношениях существуют только для вас. И вы не имеете право их нарушить — в отличие от него. Он совершил ошибку — простите. Сегодня он очень устал, много работает, а вы совсем не обращаете на него внимание — все делаете уроки с ребенком. Вам нельзя ошибаться — будьте идеальны. У него есть потребности, и вы ими пренебрегли. Даже если вы броситесь удовлетворять эти потребности, окажется, что они бездонны и не имеют конкретных границ: ему нужны вся вы.

Давай наперегонки

Сам того не понимая, он всегда с вами соревнуется. Может быть, вы даже не замечали этого — но стоит вам заболеть, как у него тоже покалывает в боку. Начать рассказывать историю — его вариант наверняка интереснее. А про работу лучше вообще молчать — не дай бог вам получить повышение.

Вокруг одни идиоты

Он постоянно жалуется — потому что вокруг одни дураки. Дураки — коллеги, дураки — родственники, а начальник — самый большой дурак. Но вскоре вы поймете, что коллеги просто устали от его постоянных просьб и предпочитают с ним не общаться, а сестра не смогла помочь и опоздала, потому что была с ребенком в больнице. Конечно, у людей случается всякое — но такое странное поведение должно вас насторожить.

Молчание — не золото, а наказание

Все любят побыть в одиночестве. Кому-то достаточно 20 минут в ванной, а кто-то раз в месяц уходит в книжный запой — и только потом готов продолжать общение. Это нормально. Но если ваш партнер ни с того ни с сего замолкает, устраивает «эмоциональные качели» — он вами манипулирует. Молчание — один из способов. Ведь вы обязательно спросите что не так, будете гадать, и в конечном счете решите что виноваты вы. А это то, к чему он стремится.

Итог

Жить с манипулятором сложно, но возможно. Если вы отметили в вашем партнере некоторые признаки, проанализируйте его поведение более тщательно. В любом случае, научитесь распознавать манипулирование и защищаться от него. Удачи.