Кому налево: выясняем самые частые причины женских измен

Анна Ясницкая, сексолог и эксперт по отношениям, рассказывает, почему женщины заводят «второго мужа» и легко ли жить в любовном «треугольнике»

Сейчас супружескими изменами никого не удивишь. Если раньше адюльтер, особенно со стороны жены, очень строго осуждался обществом и во многих странах даже карался в правовом отношении, то теперь нравы стали намного либеральнее. Многие женщины, устав от супружеских отношений, нередко проблемных и конфликтных, заводят интриги на стороне.

Иногда это случайные и разовые связи, а иногда — длительные отношения, которые со временем фактически превращаются во «второе замужество». По каким-то причинам женщина часто не может уйти от своего официального мужа — это могут быть и необходимость воспитания общих детей, и материальная или жилищная зависимость, и наличие чувств — не столько любовных, сколько уже родственных. Со «вторым мужем» она поддерживает в этом случае отношения, которые в большей степени основаны на интимной близости и эмоциях, взаимопонимании и взаимной симпатии.

За последние 10 лет количество измен выросло на 50% среди замужних женщин и на 60% — среди женатых мужчин. При этом 56% мужчин и 34% женщин, решившихся на измену, не считают свой брак неудачным. Конечно, «на пустом месте» подобные треугольники не возникают. Ученые нашли интересную взаимосвязь — мужчины и женщины, имитирующие оргазм со своим супругом, более склонны к поиску секса на стороне. Алисия Уолкер, профессор университета штата Миссури, в своей книге The Secret Lives of Cheating Wives опубликовала данные своего исследования, которое показывает, что женщины в большинстве случаев изменяют для того, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности и избежать развода.

Участницы опроса подтвердили, что измена дает им возможность не только сохранить сам брак, но и хорошие отношения с мужем. Впрочем, бывают в практике и ситуации, когда чересчур активной в сексуальном плане женщине просто мало одного мужчины, либо она испытывает потребность в получении сексуального удовольствия с разными мужчинами. В таком случае можно говорить о превалировании в ее сексуальном поведении «мужского типа» сексуальности.

Как ни странно, но наиболее «удобным» для замужней женщины вариантом «любовного треугольника» является ситуация, в которой она встречается с женатым мужчиной, так как в этом случае обе стороны, как правило, стремятся сохранить свои семьи. То же относится и к ситуации, когда партнеров связывают лишь сексуальные отношения, и любовник не претендует на то, чтобы увести женщину из семьи. Можно сказать, что это — самый оптимальный вариант для сохранения не только и даже не столько семейных отношений, сколько, собственно, психологического комфорта. Если женщина знает, что второй партнер нужен ей лишь для секса, она чувствует себя гораздо лучше, чем женщина, рассчитывающая на какие-то более глубокие с ним отношения.

В отличие от мужчины, который может иметь «на стороне» вторую и даже третью семью, у женщины это не получится в силу физиологических причин. Не может быть у женщины «скрытых» детей от других мужчин, неизвестных ее мужу (кроме детей от предыдущих браков, воспитываемых в семье отца). Поэтому любые отношения «на стороне» для женщины намного сложнее, чем для мужчины. В том числе и из-за необходимости предохраняться, либо скрывать затем всю жизнь от мужа, что ребенок, которого он считает общим, на самом деле не от него.

Есть и еще один нюанс — в отличие от мужчины, более расположенного к полигамии, большинство женщин ориентированы на отношения с одним партнером. В «треугольнике» им жить сложнее, больше вероятность, что они будут задумываться о перспективах создания полноценной семьи с любовником. Это, в свою очередь, может привести к возникновению психологических проблем, особенно если расставание с мужем и создание новой семьи с любовником невозможно по каким-либо причинам.

Все вышесказанное не означает того, что «любовный треугольник» для женщины противопоказан. В современном обществе, в котором довольно сильны идеи феминизма и сексуального равноправия, женщины больше не чувствуют себя ущемленными обществом и обязанными играть по старым правилам, появилось много женщин, спокойно чувствующих себя в отношениях с несколькими мужчинами. Сегодня женщина имеет возможность выбирать комфортный для нее (с точки зрения психологических и физиологических (сексуальных) потребностей) тип отношений с мужчиной, готовым принять ее выбор. Все больше семей, в которых муж не против того, чтобы жена ходила на сторону или же оба партнера легально имеют другие отношения. Женщине больше не надо стесняться и скрываться, у нее есть возможность устанавливать свои правила игры и играть по ним в открытую.