Обратная сторона гениальности: 5 главных недостатков людей с высоким IQ

Все мечтают быть высокоинтеллектуальными людьми, но мало кто мечтает быть несчастным и одиноким…

Интеллект — тяжелое бремя, которое не каждому под силу. Ты не можешь спать и есть, ведь непрерывная мозговая деятельность постоянно требует новой информации и пищи для размышлений. Гениальные люди уже с детства отличаются от других… Они проявляют отчужденность к внешнему миру, а в более сознательном возрасте окончательно отрекаются от привычного каждому понятия реальности. В этой статье мы хотим рассказать о главных недостатках высокого IQ и ответить на вопрос: гениальность — это дар, ношу которого с гордостью стоит пронести сквозь всю жизнь, или же проклятье, от которого лучше сбежать?

Закрытость

Гении всегда закрыты от повседневной жизни, а самое ужасное — абсолютно к ней не приспособлены. Чаще всего таким людям хватает маленькой комнатки, в которой они вершат судьбу человечества или же разгадывают самые трудные загадки науки. Возьмем, к примеру, писателя Джерома Дэвида Сэлинджера , маленький домик которого находился в лесу и был лишен всяких коммуникационных связей. Более того, Дэвид запрещал своей семье употреблять любые лекарства, кроме трав, растущих в природе… Впоследствии дочь гения считала своего отца ущербным и жалким, хотя для миллионов почитателей его творчества он был богом. Великие люди почти всегда склонны к отшельническому образу жизни и лишениям, тем самым обрекая не только себя, но и родных на одиночество.

Себе на уме

Когда ты общаешься с гениальным человеком, страшно даже представить, какие мысли роятся в его голове… Эти люди склонны к самым необычным и непредсказуемым решениям, которые впоследствии в большинстве случаев оказываются верными, однако логическую цепочку и путь к данным заключениям понимают только они.

Несчастье

Счастливыми бывают только дураки, к сожалению, это так. Счастье — понятие очень абстрактное. По сути, это всплеск гормонов и эмоций. Те, кто углубляется в тернии сознания, понимают все процессы, а соответственно, счастье для них становится объяснимой величиной и теряет смысл.

Боль как двигатель

Задумайся, почему твои любимые писатели и поэты тебе так нравятся? Потому что они тебя понимают, выражая твои чувства в эстетичной и возвышенной форме. Получается, все написанное ими было прожито, из чего можно сделать вывод, что только сильная боль и потрясения способны спровоцировать человека на что-то большее и новое. Как сказал великий Иосиф Бродский : «Человек отличается только степенью отчаянья от самого себя».

«Я знаю, что ничего не знаю»

Несмотря на осознание всех возможностей своего безграничного разума, гениальные люди также понимают и свою мизерность… Этот вечный дуализм приводит еще к большим вопросам к самому себе, можно сравнивать сколько угодно, но с чем? Непреодолимое желание постоянного совершенства провоцирует лишь на появление новых комплексов, которые губят психику и зарождают разочарование внутри.