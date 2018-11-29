Признаки того, что в ваших отношениях есть насилие

Признаки, за которыми нужно пристально следить в своих отношениях!

Домашнее насилие кроме очевидного физического насилия вроде толчков, хватания и пинков может быть тонким, и в зоне риска находятся оба партнера.

Когда я говорю о нефизическом домашнем насилии, я не имею в виду редкие ссоры или подъемы и спады в обычных отношениях. Я говорю о моделях, которые повторяются со временем. Контроль над поведением, попытки пристыдить, отказ выслушать, перебивание, обвинение, эмоциональное насилие, крики, ложь, пренебрежение, преследование, неприемлемое сексуальное давление, угрозы и психологические манипуляции — все это примеры насилия.

Люди с «перевернутым» детством, которым пришлось «усыновить» своих родителей или чьи здоровые границы игнорировались, рискуют попасть в такие отношения больше других. Если на ребенка сначала кричать, а потом захлестывать его волной извинений и любви, он запутается и часто будет пропускать признаки насилия во взрослых отношениях. Если детей обвиняли, называли черное белым, игнорировали или физически насиловали, они тоже будут в зоне высокого риска для взрослого домашнего насилия.

Если детство наполнено эмоциональными подъемами и спадами, взрослому очень просто приравнять к любви такой тип поведения. Ребенок не может оставить своих родителей, так что он или пытается «починить» их, или прощает и берет вину на себя.

Если у вас, как и у многих, было такое детство, вот признаки, за которыми нужно следить в своих интимных отношениях:

Чрезмерное внимание к потребностям другого человека вместо внимания к своим собственным здоровым границам. Со временем, если вы состоите в насильственных отношениях (или выросли в насильственной семье), вы учитесь быть тише воды ниже травы, чтобы не расстраивать партнера. Вероятно, это происходило в отношениях с родителями и бессознательно происходит в отношениях с друзьями и сотрудниками. Вести себя тихо, не высказываться, не раскачивать лодку, оправдывать плохое поведение при помощи фразы «я, должно быть, слишком бурно реагирую» — все это признаки того, что вы не прислушиваетесь к своему внутреннему голосу. Всякий раз, когда встает вопрос о том, стоит ли расстраиваться по какому-либо поводу, вы игнорируете свой внутренний голос.

Еще один признак — вы больше не проводите время с друзьями так часто, как раньше, потому что постоянно пытаетесь разрулить ссору или справиться с очередным резким поворотом событий в отношениях. Пропуск общественных мероприятий или ссоры на выходных вместо отдыха могут быть знаком того, что вы в плохих отношениях. Можно ощутить себя в изоляции, так как партнер требует для себя большую часть вашего времени. Может оказаться, что вы оправдываете поведение партнера и извиняете его. Со временем жертвы теряют самооценку и начинают ставить под сомнение и обвинять себя во всех проблемах в отношениях.

Часто жертвы домашнего насилия начинают прятаться в другие сферы жизни, уклоняясь от любого конфликта. Вместо того, чтобы говорить о себе правду, длится тишина — ради сохранения мира. Возможно, это привычка из отношений; возможно, это просто слишком большая усталость после такого множества конфликтов дома. Утверждение своих потребностей и желаний становится похоже на зону боевых действий, и легче просто приспособиться, чем волноваться, что это разовьется в напряженную ситуацию.

Если вы выросли в эмоционально разрушительной семье, вы можете быть не в состоянии реально определить, что вы чувствуете, в чем вы нуждаетесь, чего вы хотите. Дети, которые живут с неуравновешенными родителями, приучаются ставить потребности родителей на первое место и заботиться о них. Если детей не обучить хорошим границам, они привыкают не думать о своих собственных потребностях и растут, игнорируя их.

Попадаете ли вы в опасные ситуации, например, когда ваш партнер опасно ведет машину, при этом сохраняя молчание, чтобы партнер не взбесился?

Чувствуете ли вы себя изможденным большую часть времени?Появились ли у вас сложности с принятием решений относительно себя или туман в мыслях? Ставите ли вы под сомнение себя и свои потребности чаще, чем доверяете собственным знаниям?

Попадаете ли вы регулярно в ситуацию, когда занимаетесь сексом, не желая этого, лишь бы сохранить мир? Каждый раз, когда вы делаете что-то, чего не хотите, лишь бы сохранить мир, — это признак, что вы отдаете свою силу.

Происходят ли с вами разрывы и возвращения, когда вы часто прощаете плохое поведение, даете еще один шанс и верите в пустые обещания, которые никогда не исполнятся?

Многие жертвы домашнего насилия хотят верить, что их партнеры изменились, что можно начать с начала, надеются, что их любовь может преодолеть все препятствия. Когда дети из насильственных семей не могут сбежать от агрессивного родителя, они учатся оправдывать плохое поведение и винить себя, а потом нереалистично надеются, что родитель может измениться и сделает это. Этот цикл становится выученным и бессознательным. Настоящая любовь отдает и берет. Конечно, иногда можно сделать для партнера что-то, чего не хочется делать, но вы почувствуете, когда это будет происходить на постоянной основе.

Настоящая любовь между двумя здоровыми людьми уважает границы, разделяет груз вины, когда дела идут плохо, и ищет пути разрешения ситуации без вербального насилия или ярости. Но если один раз это понять, понять по-настоящему, прошлое и будущее видится с такой ясностью, что вы больше никогда не пропустите этих признаков. Вы вибрируете на разной частоте, и ясность распространяется на ваше прошлое и будущее. Вы распознаете признаки, которые раньше игнорировали, и видите схемы, в которых участвовали… Озарения, когда вы понимаете, что вы пережили, откуда все происходит, как сформировались эти привычки и как с вами будут обращаться в будущем, приходят чаще и приносят кристальную ясность. Вы становитесь сильнее и умнее, и обретаете способность подать руку тем окружающим, которые могут сами находиться в такой ситуации. Постепенно мы просыпаемся, говорим «нет» и уходим навсегда.