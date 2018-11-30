Чего именно мужчины не понимают в женщинах

Легендарная женская логика остается загадкой для мужчин на протяжении веков. Что творится в этих милых головках? Внезапные перемены настроения, странные умозаключения, нелогичные поступки… Мы понимаем, что женщины принимают решения, руководствуясь чувствами, эмоциями, но все равно некоторые поступки или слова ставят нас в тупик.

Недавно ученые выяснили, почему мужчины не понимают женщин. Нет, не потому, что не хотят. У мужчин сниженная активность миндалевидного тела — части головного мозга, отвечающей за эмоциональность. Поэтому мы не понимаем, как можно оплакивать сломанный ноготь или тяжелую судьбу Дейенерис Таргариен.

Давно доказано, что у женщин одновременно задействованы обе части головного мозга, а у мужчин только одна — либо правая, либо левая. Поэтому женщина может параллельно варить борщ, следить за ребенком, делать маникюр и оставаться в курсе событий любимого сериала.

Женская логика существует!

Сколько шуток было на эту тему, а зря. Женская логика действительно существует. Правда, она подчинена законам, которые мужчинам никогда не понять.

Козьма Прутков: «Мужчина, если бы и смог понять, что думает женщина, все равно не поверил бы».

У женщины логическая цепочка формируется молниеносно, и невозможно предсказать, куда она заведет в следующий момент. Например, девушка звонит парню и говорит: «Не приходи сегодня, я устала». Парень, само собой, понимающе соглашается. Обиделась: «Ты меня совсем не любишь!» — и бросила трубку.

А теперь посмотрим, как она пришла к такому выводу. Вот как мыслила девушка: «Я устала сегодня, попрошу его не приходить. Так, сказал „окей“. А вдруг я заболела! Ему что, вообще не интересно, что со мной происходит?! Мог бы все равно прийти и цветы принести, чтобы меня порадовать. Совсем меня не любит». И все это происходит за считаные секунды.

Вот и получается: сама придумала — сама обиделась. На все попытки парня выяснить, что случилось, отвечает: «Ничего». Потому что сама понимает — он не виноват. Но эмоции уже взяли верх и забыть об обиде не получится.

Эмоции и витиеватая логическая цепочка — гремучая смесь, которая заставляет мужчин впадать в ступор при попытках объяснить поведение женщин. Я провел собственное расследование по поводу самых популярных женских «тараканов» и вот к каким выводам пришел:

Почему женщина предпочитает намекнуть, а не сказать прямо?

Женщины более чувствительны к эмоциям других людей, чем мужчины. Поэтому они ходят вокруг да около, чтобы смягчить эффект своего поступка, решения или просьбы. Кроме того, женщина, как хранительница семейного очага, всяческими способами избегает конфликтов. Намеки (по ее мнению) — один из инструментов для сохранения благоприятной погоды в доме.

Почему женщины так торопятся замуж?

Стремление узаконить отношения продиктовано потребностью в защите и стабильности. Несмотря на жутковатую статистику разводов, женщины все еще в глубине души верят, что если мужчина женился, то никуда не денется. Не обошлось здесь и без влияния социума. Девочкам с детства внушают, что нужно обязательно выйти замуж, родить детей и что время идет, не успеешь оглянуться, уже 40! Ну и, конечно, железная женская логика: «Все подружки уже замужем, надо и мне».

Почему нормальным мужчинам предпочитают «плохих парней», а потом рыдают в подушку?

С одной стороны, женщинам нужны эмоции, романтика, драма. С другой — каждая из них мечтает оказаться в роли спасительницы, которая наставила хулигана на путь истинный. Прямо как в романтичном кино! Но в жизни эта миссия, как правило, оказывается невыполнимой. Сердце разбито — слезы, страдания. А потом на горизонте появляется новый хулиган и все происходит по новой. Это уже вопрос к личным предпочтениям.

Почему женщины во всем ищут скрытые смыслы, драматизируют и усложняют?

Женщины сами склонны видеть в простых вещах скрытые смыслы. Поэтому они ищут их везде и всегда. А склонность драматизировать и усложнять — заслуга многоступенчатой логики, бурного воображения и океана эмоций, который только и ждет повода, чтобы вырваться на свободу.

Почему женщины любят обсуждать личную жизнь пары с подругами, мамами, тетушками?

Женщинам важно поделиться своими переживаниями, выплеснуть эмоции. Но, поскольку мужчина может не понимать ее чувств, она идет к подружке, которая точно поймет, да еще и даст «дельный» совет. Ну или хотя бы посочувствует, поддержит, скажет, какой он «козел и негодяй». На самом деле нужно просто сказать на «другом» языке.

Мы разные, но это хорошо!

Да, мужчины не понимают женщин. Но непонимание — это возможность узнать больше информации, получить новые знания. Главное — иметь желание познавать друг друга и становиться лучше. В отношениях мужчины и женщины непонимание является инструментом для развития. Узнавая что-то новое о партнере, ты начинаешь лучше его понимать. Таким образом пара становится крепче и проблемы решаются разумно и «экологично».