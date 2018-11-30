7 вещей, которые не должны пугать вас

Чтобы стать успешной, стоит серьезно развить свою психологическую стойкость и силу в том, как справляться с обстоятельствами. Редакция Heroine собрала несколько важных проблем, которых нужно перестать бояться в своей жизни, если ты хочешь получить повышение, стать лучшей в своем деле и захватить мир.

1. Быть новичком

Никому не дается ничего просто так. От рождения мы можем получить некую долю таланта, которую стоит назвать «сырой», но для развития тебе потребуется терпение, настойчивость и долгие часы практики. Успешные люди не боятся пробовать что-то новое, с чем абсолютно незнакомы, — они испытывают голод к новым знаниям. Даже если ты чувствуешь себя абсолютно глупо, впервые появившись на каком-либо курсе или даже в зале для йоги, — помни, что это только начало твоего пути и ты уже сделала самый важный шаг.

2. Обязательства

Успешные люди знают, что мимолетные удовольствия слишком незначительны, в отличие от восторга за законченное большое дело. Сохранять дисциплину бывает непросто, но это особенно важно, если тебе кажется, что твоя жизнь замерла на месте. Осваивай привычку планировать свою неделю, месяц и год, соблюдай четкий режим дня, удобный для тебя. Не забывай также подумать о том, для кого ты соблюдаешь определенные ритуалы, — может быть, что-то в твоей жизни происходит не для твоей пользы прямо сейчас, а потому что так хотели бы твои родители?

3. Отказы

Успешные люди знают, что один отказ — не значит полный провал всей твоей жизни, а всего лишь небольшое препятствие на пути. Ты можешь избежать отказов только одним способом — не делать ничего рискованного. Но тебе действительно стоит слышать «нет» время от времени, чтобы стимулировать свою мотивацию и работать усерднее. Любая успешная девушка не опускает руки после одного провала, а задается вопросом: что сделать, чтобы стать лучшей в следующий раз?

4. Общение с неприятными людьми

Чтобы достичь успеха в любой сфере, время от времени тебе придется контактировать с крайне неприятными людьми. Мало кто из них будет тебя поддерживать, а некоторые так и вовсе будут ставить палки в колеса, пусть даже и неосознанно. Если ты хочешь работать эффективнее, учись сотрудничать с разными личностями и характерами, не пытаясь судить только по их манере речи или даже знаку зодиака.

5. Неудачи

Иногда единственный способ узнать, в чем ты действительно успешна, — узнать, в чем ты абсолютно бездарна. Это неприятный и тяжелый опыт, но узнать о своих талантах в любом возрасте достаточно увлекательно. Не бойся менять мечту всей своей жизни, чтобы соответствовать своим интересам в данный момент, и не держись того, что абсолютно тебе не подходит.

6. Начинать заново

Начинать что угодно — редко бывает легко, и гораздо сложнее начинать труды заново. Некоторые считают это проявлением слабости, так же как и прощение близких, но в действительности это только помогает стать тебе крепче. Первый блин всегда комом, так что если ты хочешь добиться успеха, тебе надо перестать бояться начинать все заново.

7. Вещи, которые ты не можешь контролировать

Попытка контролировать все, что происходит вокруг, — еще одно проявление тревожности, с которой стоит бороться. Смести свое внимание с вещей вокруг на то, что ты действительно можно поменять в ситуации. Перестань брать на себя ответственность за всё негативное в жизни своих близких и научись видеть в плохих ситуациях лазейки для собственной выгоды.

Что мешает тебе достичь успеха прямо сейчас?