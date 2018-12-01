Почему шпионить за мужем — плохая идея

Уж сколько раз твердили миру: не трогайте чужой телефон, не читайте мужниной почты и не влезайте в его аккаунт. И не только потому, что это некрасиво и недостойно, но и потому, что так вы только навредите вашим отношениям и собственному спокойствию. Почему? Объясняет известный психотерапевт Эстер Перель.

Все ли рассказывают друг другу супруги в идеальном браке?

Вероятно, да. Мы верим, что близость означает, во-первых, возможность рассказать нашим партнерам что угодно и, во-вторых, наше право знать все об их поступках, мыслях и чувствах. «Куда ты ходил? С кем встречался? О чем ты сейчас думаешь?» Мы считаем, что имеем право выяснить это немедленно. В результате многие из нас путают близость с другой вещью, опасной для отношений: слежкой.

По сути, наше желание знать все подробности жизни наших партнеров приносит нам ложное чувство спокойствия. Мы думаем: «Раз мы по-настоящему близки, он должен все мне рассказывать». На самом деле знание всех фактов может дать вам искаженное представление о ситуации. Ничего не значащие поступки — чей пост он лайкнул, кого добавил в друзья, ответил или не ответил на сообщение — могут быть совершенно напрасно восприняты как что-то серьезное и обрести в твоих глазах тот смысл, который в них не вкладывался.

Мы засыпаны этими «агентурными данными» в социальных сетях и уже не знаем, что важно, а что — нет. Из-за этого многие из нас боятся дать своим партнерам хоть какое-то право на приватность: мы думаем, что за конфиденциальностью скрывается измена. И даже хуже, все это выпытывание мельчайших деталей напоминает родительский контроль: «О чем вы говорили с друзьями? Что ты ел на обед?» — мы так спрашиваем у детей. Вместо ощущения близости такие вопросы дают ощущение копошения в мусорной корзине друг друга. (Гораздо лучшей тактикой будет спросить у своего партнера: «Что у тебя хорошего? Что плохого?» Это совсем не то же самое, что требовать ежедневного пошагового отчета.)

«Спросите себя: что я ищу, и если найду, что дальше?»

Когда мы боимся дать своей второй половине право на личное пространство, у нас возникает желание начать подглядывать, особенно — рыться в его телефоне. Коль скоро у вас зачешутся руки так поступить, сначала подумайте, как бы вы сами себя чувствовали, если бы он прочел ваши сообщения или дневник, или если бы он покопался в вашей сумке. Просто удивительно, как ловко мы можем оправдать себя, когда поступаем так же по отношению к другим. «Если это делаю я — то только потому, что ты вел себя сегодня странно. Если это сделаешь ты — ты ничтожество».

Спросите себя: что я ищу, и если найду, что дальше? Если вы начинаете выискивать, то непременно найдется хоть что-то, что вас не обрадует, серьезное или нет. Суть в том, что шпионаж не помогает. Он не дает вам того, чего вы действительно хотите и заслуживаете — ощущения, что ваш партнер верен и надежен, что он не собирается причинять вам боль, что он вас ценит. Шпионаж не принесет покоя — он только подпитывает ваш страх.

Вы заслуживаете того, чтобы найти желанное успокоение, но я подскажу вам лучший способ это сделать. Допустим, у вас возникло желание разведать, что к чему, потому что ваш партнер сейчас далеко, или вы считаете, что он переписывался с бывшей, или он лайкнул женские фото в Instagram. Если вы скажете ему: «Я знаю, что ты делаешь то-то и то-то», — он будет взбешен из-за того, что вы за ним следите, и ваш разговор сведется к этому, а не к тому, о чем вы на самом деле хотели поговорить: к вашим тревогам и его поступкам.

Еще подсказка: ваши подозрения строятся на том, что вы знаете о его поведении, или на том, что вы знаете о себе? Может быть, это как-то связано с вашим прошлым (ваш предыдущий мужчина изменял вам или ваш отец изменял вашей матери, например)? Или дело все-таки в нем? Многие из нас предпочитают скорее обвинять партнера, чем говорить о собственных проблемах и тревогах. Легче сказать: «Тебе нельзя доверять», — чем: «Мне трудно доверять тебе».

«Многие из нас предпочитают скорее обвинять партнера, чем говорить о собственных проблемах и тревогах».

Так что давайте представим, что вы озвучили свои опасения не обвинительным тоном. Самое худшее, что может случиться, это что ваш партнер уйдет в оборону. Тогда у вас сложности, и вам придется сказать: «Если мы не можем это обсуждать — это незрело. Не получится строить отношения на том, что я поднимаю вопрос, а ты просто уходишь от ответа, чтобы избежать необходимости решать проблему».

При лучшем раскладе он скажет: «Я не хочу, чтобы ты переживала, и постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы у нас не возникало подобных проблем».

Вы не должны его отчитывать. Если вы заявите: «Я же сказала тебе, что мне не нравится, когда ты разговариваешь со своей бывшей, так что, ясное дело, ты больше не должен с ней говорить», — он воспримет это как «теперь надо общаться с ней тайно». Вместо этого можно сказать: «Мне неприятно, что ты с ней разговаривал». Что дает ему возможность ответить: «Я понимаю, что ты чувствуешь, но, честно говоря, для меня это просто вежливый способ поддерживать приятельские отношения». И тогда вы услышите друг друга.

Беда в том, что такие разговоры происходят только когда гром грянет — и это плохо. Разговоры о нормах в ваших отношениях должны быть естественными с самого возникновения вашего союза и на всем протяжении его существования. Важно обсуждать такие вещи: «Как мы поступим с нашими анкетами на сайтах онлайн-знакомств теперь, когда мы встречаемся? С кем из друзей мы будем общаться вместе, а с кем — по отдельности? Каковы правила общения с нашими бывшими спутниками?» Таким путем вы не обозначаете проблему и не решаете. Вы просто вместе исследуете ее. Чем больше вы это обсуждаете, тем меньше вам захочется искать ответы путем шпионажа.

Многие люди ошибочно полагают, что если вам нужно это обсуждать — значит, у вас проблемы, потому что предполагается, будто мы выбрали партнера и теперь нас якобы больше никто не должен интересовать. Я называю эту идею того, что на протяжении ближайших… дцати лет все ваши желания, мысли и фантазии должны быть направлены исключительно на вашего партнера, «конвенцией о моногамии». Думать о других людях — это нормально. Из-за любви и верности мы сами выбираем ничего с ними не делать. Огню нужен воздух, и отношениям, чтобы дышать и процветать, он нужен не меньше. Мы все нуждаемся в своем личном, уникальном опыте. Многим парам будет полезно признать, что существуют вещи, которые мы не знаем о нашем партнере, и что, на самом деле, не знать свою вторую половину, как собственные пять пальцев, неплохо, это то, что позволяет сберечь флер загадочности и взаимный интерес, которые сохраняют на плаву нашу привязанность друг к другу.

Эстер Перель — психотерапевт, специализирующийся на вопросах секса и отношений, автор бестселлера «Спаривание в неволе» и консультант сериала «Любовники» (США,2014 — наст. вр.).