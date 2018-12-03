10 фактов о бывшем, которые не стоит рассказывать новому парню

Правда не всегда хороша. Пощадите чувствительное мужское самолюбие! Вот несколько вещей, которые вашему нынешнему возлюбленному совершенно не нужно знать о предыдущем, даже если он сам задал вам вопрос. И варианты ответа, которые вы можете озвучить взамен.

1. Не говорите: «Его все любили»

Ваш мужчина предпочитает думать, что он — главный человек в вашей жизни и любимчик всех, кто для вас важен: друзей, родителей, братьев и сестер. Если он узнает, что предшественника все обожали, это станет серьезным ударом по его уверенности в себе. Мало того, что он должен быть лучше, чем тот парень, в ваших глазах; так теперь оказывается, что он должен еще и завоевывать признание вашего окружения.

Лучше скажите: «Он всем нравился, но они не все о нем знали».

Семейные встречи будут проходить проще, если ваш новый мужчина останется в блаженном неведении по поводу того, что все присутствующие предпочли бы видеть на его месте его предшественника («Он так здорово играл в «Крокодила»!»). Пусть ваш спутник знает, что бывшего любили только потому, что видели лишь одну его сторону, а не ту, которой он был обращен к вам (ведь из-за чего-то же вы расстались!). В конце концов, главное — кто нравится вам. Он тоже научится играть в «Крокодила», только потренируется немного.

2. Не говорите: «Он зарабатывал кучу денег»

Даже если он был миллионером — держите это при себе. Если мужчина будет думать, что не способен обеспечить вам привычный уровень жизни, то почувствует себя неудачником. А это никак не способствует тому, чтобы преуспеть.

Лучше скажите: «Важны не деньги, а чтобы ты любил свою профессию».

Будем надеяться, что вы и правда так считаете. А если серьезно, то неуверенность, которая возникает из ощущения, что он никогда не заработает на все то, чего вы оба хотите, ни к чему хорошему не приведет. Жаль, что многим современникам приходится все чаще напоминать прописную истину: гораздо важнее быть счастливым, чем богатым.

3. Не говорите: «Он разбил мое сердце»

Те отношения позади. Расставания обычно проходят не очень гладко. Вы можете иметь в виду, что те неудачные отношения только оттеняют ваши нынешние, хорошие. Но мужчина может воспринять это совершенно иначе. Даже если предыдущий был негодяем и вы больше никогда в жизни не хотите его видеть, тот факт, что вы сетуете на прошлое и все еще переживаете, говорит вашему новому партнеру о том, что вы все еще думаете о бывшем. Он не хочет знать, что тот парень все еще в ваших мыслях, даже если это мысли довольно нелестные.

Лучше скажите: «Нам всем доводилось переживать такие моменты».

Даже если тот нехороший человек и правда порвал ваше сердце пополам, не ведите себя так, словно зациклилась на этом. Теперь вы с классным мужчиной, и ваши чувства взаимны. Возможно, он тоже прошел через болезненный разрыв, но неужели вам было бы приятно слышать, что он все еще зализывает раны, нанесенные той женщиной? Пусть прошлое останется в прошлом.

4. Не говорите: «У него все отлично»

Некоторые пары продолжают поддерживать дружеские отношения после расставания. Если эти отношения остаются на платоническом уровне, ничего в этом такого нет. Но нужны ли вашему теперешнему возлюбленному подробности жизни бывшего? Зачем ему знать, что у того сестра беременна или он ходил на кастинг в популярный телесериал? Все, что его интересует, это как часто вы общаетесь, чтобы понять, насколько вы близки.

Лучше скажите: «Я не так часто с ним общаюсь, но не сомневаюсь, что у него все в порядке».

Даже если вы регулярно переписываетесь или созваниваетесь, не стоит вдаваться в детали. Вы тоже не хотите знать, что бывшая подруга вашего нынешнего цветет и порхает по жизни, как веселая бабочка. Не стоит все великие новости из жизни бывшего пересказывать своей новой второй половине.

5. Не говорите: «Он меня сюда водил»

Вы оба не вчера родились и понимаете, что до встречи друг с другом у вас была другая жизнь. Но когда речь идет о романтике, лучше сделать вид, что вы оба нигде не бывали, ничего не пробовали, ничем не занимались с другими людьми. Теперь, когда вы с ним, каждое ваше впечатление — новое и уникальное.

Лучше скажите: «Я здесь бывала. Не могу вспомнить, когда».

Это даже не ложь. Например, он вас спрашивает, были ли вы в таком-то ресторане или смотрели ли такое-то шоу. А вы в ответ: «Припоминаю, что была, но не могу сказать, с кем и когда» (как честный человек, вы и правда не можете это сказать, чтобы не задеть его чувств). Если он продолжит настаивать, скажите: «Наверное, с бывшим». Тут он сам сменит тему, потому что зачем ему эти подробности.

6. Не говорите: «Это он мне купил»

Мужчине и так непросто выдавливать из себя комплименты. А вы, по сути, еще и сообщаете ему, что это не просто сережки, а память о бывшем, которая всплывает каждый раз, когда вы их надеваете.

Лучше скажите: «Они у меня давно».

Вы не помните, откуда эта вещь взялась, но она у вас с незапамятных времен и она вам нравится. Вот и все, что ему нужно знать. Можете упомянуть, что собирались купить себе новую. Кто знает, может быть, он захочет вам ее подарить.

7. Не говорите: «Мы с ним мечтали о том, как…»

У каждой пары бывают мечты и совместные планы: проехать на машине через всю страну, построить собственный дом, посмотреть на северное сияние… Но конец отношениям — конец и планам. Не надо делать их частью совместных планов с вашим новым парнем.

Лучше скажите: «Знаешь, о чем я всегда мечтала?»

Пусть это будет ваш план, и даже не упоминайте при этом имени бывшего. Новые отношения — новые цели и стремления. Конечно, вы можете позаимствовать у прошлого некоторые идеи, но не признавайтесь, откуда у них ноги растут.

8. Не говорите: «Он был остроумным»

Каждому мужчине нравится думать, что он умеет рассмешить женщину, особенно если учесть, что любая женщина на планете ищет «мужчину с чувством юмора». И ему совсем не хочется видеть конкурента в вашем бывшем.

Лучше скажите: «Я никогда не встречала таких остроумных людей, как ты».

Может быть, это не совсем так. А вы, может быть, и не лучший в мире повар и вовсе не дадите фору любой фотомодели, и он просто сказал это, чтобы вам было приятно. Потому что задача людей в отношениях — делать друг друга счастливыми, а не резать правду-матку.

9. Не говорите: «Он был не дурак подраться»

Никому не хочется жить, засучив рукава в ожидании, не заявится ли ваш бывший, чтобы подраться за вас.

Лучше скажите: «Мне нравится, когда мужчина готов меня защитить, но не затевает драк».

Дайте ему знать, что вы цените способность постоять за вас, но не любите насилия. И не понимаете, как можно начинать махать кулаками из-за того, что кто-то на вас не так посмотрел. И если прошлый парень был драчуном, пусть это останется на его совести.

10. Не говорите: «Он был хорош / плох в постели»

Секс — минное поле в любых отношениях. Один неверный шаг или слово — и БУМ! — вы снова одна. Думаете, парням приятно слышать о том, что их предшественник в постели был хуже некуда? Они говорят, что нет. Если тот парень был так плох и вы так долго оставались с ним, значит, они тоже могут быть плохи, и им за это ничего не будет. А еще они не хотят слышать ничего, связанного с сексом и твоим бывшим, потому что в следующий раз, когда вы будете заниматься любовью, эта история совершенно некстати всплывет в его голове. А если тот парень был просто секс-машина — тем более молчите, никому не нужны эти сравнения.

Лучше скажите: «Всякое бывало: и хорошее, и плохое».

Это лучший из нейтральных ответов. Скорее всего, так оно и было. На 100% удачный секс бывает только в порно и в фильмах с Мэттью МакКонахи, и ваш парень знает об этом на собственном примере. Как бы то ни было, темы прошлого секса в разговорах с новыми партнерами лучше избегать.