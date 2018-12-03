5 признаков, что вы — токсичная мама

Родители всегда хотят как лучше. Но идеальных родителей не бывает. И подчас именно те, кто считает себя самыми идеальными, могут неосознанно совершать ошибки. Поэтому каждому родителю иногда полезно взглянуть на себя со стороны и проверить: а не являетесь ли вы, например, токсичной матерью — той, что своим воспитанием, иногда вовсе не желая того, отравляет жизнь ребенку.

1. Вы все критикуете

Вы считаете своим святым материнским долгом сообщать ребенку обо всех его ошибках, оплошностях и слабостях, дабы вырастить хорошего и правильного человека. Потому что вы верите в мотивацию кнутом. Кнутов в вашей коллекции много — и разных. Вы твердо убеждены, что характер ребенка надо закалять. А мысль, что «закалять надо сталь, а ребенка надо любить», вам чужда и непонятна. Потому что: «Если не я, то кто же скажет ей всю правду-матку?» Вы наивно полагаете, что услышав вашу критику, ребенок почувствует благодарность и жгучее желание все исправить.

Примерно так: «Ой, спасибо, мамочка, за то, что ты мне открыла глаза на то, что я ленивая! А я-то не знала! А я-то не понимала, откуда у меня все проблемы в жизни! Ну, теперь-то, благодаря тебе, я поняла! Прямо сейчас все брошу и начну быть дисциплинированной и активной. Как приятно всегда чувствовать любовь и поддержку мамы, которая всегда увидит, что не так, и покажет! Что бы я без тебя, мама, делала!»

2. Вы жадная на похвалу

С пряниками у вас проблема. Нет у вас пряников для мотивации. И бочку меда вы тоже не видите, воспринимая все хорошее как должное. Ребенок же должен быть идеальным, не правда ли? Поэтому: «А чего эту бочку меда упоминать?» Скорее иконы замироточат, чем вы скажете дочери о том, что она молодец, что вы благодарны за ее помощь и как вы ею гордитесь (или им, если у вас сын). И вообще, похвала портит ребенка. Еще возомнит, что он совершенство, и перестанет стараться. А совершенством он быть никак не может, потому что совершенство — это вы. А ему до вас, как до Луны пешком!

3. Все действия ребенка вы воспринимаете как личное оскорбление

Сын не просто забыл помыть за собой посуду, не-е-ет, он: «Назло мне оставил посуду в раковине, зная, что я приду с работы, уставшая как собака».

И дочь не просто расстраивается, что ей нечего надеть на вечеринку, не-е-ет, она упрекает вас в том, что вы «плохая мать и не можете обеспечить ей шмоток, как у других, хотя вы и так в полторы смены пашете!»

И, разумеется, ребенок специально: — портит и теряет вещи, потому что он не думает о том, как тяжело вы их зарабатываете; — забывает выполнить ваши просьбы, потому что ему на вас совершенно наплевать; — плохо учится, потому что хочет вам нервы трепать; — болеет, чтобы вы не спали ночами; — родился, чтобы вы пожертвовали своей карьерой; — и живет, чтобы превратить вашу жизнь в кромешный ад.

4. Ваши «разговоры» с ребенком — это однонаправленный монолог на повышенных тонах

Потому что: — Да что ты можешь мне сказать? — Я и сама прекрасно знаю, почему ты это сделала (см. пункт 3 выше)! — Ой, вот только не надо мне твоих объяснений! — И извинений мне твоих тоже не надо! Ваши вопросы риторические (не предполагающие ответа): — Как ты могла так поступить? — Ты мог хоть немного своей головой подумать? — Да сколько ж можно тебе повторять? Ты что, идиот? — Сколько это еще будет продолжаться? — Ну почему у всех дети как дети, а у меня вот это?

В ответ на них ребенку полагается низко опустить голову, втянуть ее в плечи и понуро стоять, чувствуя глубочайшее чувство вины и позволяя мамочке выплескивать обвинения до тех пор, пока ей не полегчает. А потом, дождавшись сигнальной фразы: «Марш в свою комнату, компьютера сегодня не будет!», медленно удалиться.

В вашем общении есть только одно правильное мнение, и оно всегда ваше! И истина в последней инстанции — это тоже вы. Вы же умная. У вас же опыт! Вы же знаете.

5. Вы наказываете ребенка игнором и эмоциональным шантажом

Вы ходите с каменным лицом, обдавая ребенка холодом и отстраненностью. Чуть что не так, вы перестаете с ребенком разговаривать, отворачиваетесь, не отвечаете на вопросы, отдергиваетесь от его прикосновений и отвергаете его извинения. Надолго. На час… день или неделю. Что для ребенка означает близко к «навсегда». Без маминой любви. Без маминого принятия. Без тепла. Без присутствия ее души. С непреодолимой каменной стеной между вами. С пониманием того, что мамина любовь, оказывается, такая зыбкая, слабая и ненадежная. И не выдерживает даже простой детской ошибки или эмоции. И ребенок вырастает с ощущением, что мама не любит его, она любит только определенное его поведение. И надо постоянно ходить на цыпочках и эту любовь заслуживать. Иначе вселенский холод. И еще более фатальным выводом: «Значит, меня нельзя любить. Не за что. Если даже мама меня не смогла любить…»

Эмоциональный шантаж — ваш любимый инструмент воспитания: — Ну подожди, попросишь ты у меня что-нибудь! — Не нравится, как я с тобой разговариваю? Вот отправлю тебя к отцу жить, быстро поймешь, кто хороший, кто плохой! — Ты меня скоро до инфаркта доведешь!

Результат такого воспитания?

Увы, плачевный. Ваша дочь (или сын) вырастет неуверенной в себе и несчастной. Не зная, что она хочет, и неспособной этого добиваться. Она будет жить с оглядкой на мнение окружающих, с хроническим чувством вины в душе, со страхом быть собой. Она будет вечно заслуживать любовь мужа и подруг, принося в жертву свои мысли, чувства и желания. Угождая другим. Предавая СЕБЯ. И не живя СВОЮ жизнь.

Или второй сценарий: Он (или она) омертвит свою душу, чтобы не чувствовать этой боли. И вырастет достаточно закрытым и бесчувственным человеком. Не способным на доверие, сочувствие, эмоциональную открытость и близость. И в свою очередь, как передаваемое красное знамя, он понесет дальше это «проклятие до седьмого колена»: критику, неуважение и агрессию. Это будет его способ общения с женой, детьми, да и с вами в старости. А если серьезно, такое поведение катастрофически разрушает самооценку ребенка и «обрезает ему крылья». Но единственная причина, почему вы так поступаете — это потому, что вы, в свою очередь, тоже росли в семье с токсичным родителем. И если это ваш случай, я искренне сочувствую вам, потому что знаю, что вы настрадались в своем детстве. А еще я не сомневаюсь, что вы очень любите своего ребенка и хотите ему только добра, поэтому желаю вам осознать модель воспитания, которая не помогает вашему ребенку, и перестать передавать ее следующему поколению.