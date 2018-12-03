Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что может сделать вас счастливой в любую минуту 

Рамблер 3 декабря 2018
Фото: giphy
Каждый человек ощущает счастье по-своему. Однако, в ходе многолетнего эксперимента, ученые обнаружили вещи, которые могут сделать счастливыми большинство из нас. Если вы чувствуете, что лично вам чего-то не хватает для счастья, возьмите на вооружение этот список.
Любовь к себе. Не имеет ничего общего с эгоизмом. Это бережное отношение к себе, как к самому близкому и дорогому человеку. Оно дает мощную психологическую поддержку и избавляет от излишней тревоги и одиночества. Если вы искренне полюбите себя, ощущение счастья придет к вам изнутри и будет мало зависеть от внешних обстоятельств.
Свободное время для себя. Осознание факта, что у вас есть промежуток времени, когда вы делаете то, что хотите (или ничего не делаете), а не то, что должны, заметно повышает настроение. Постарайтесь выделять себе хотя бы полчаса в день, и ваше самоощущение станет заметно позитивнее.
Наличие хобби. Усиливает пункт 2. Дело, которое приносит вам удовольствие, способно примирить вас с несовершенством мира.
Чувство юмора помогает не принимать неудачи близко к сердцу и не застревать на жалости к себе. Умение посмеяться над собой или перевести назревающий конфликт в шутку, делает человека более уверенным и удовлетворенным жизнью.
Эмоциональные связи. Эксперименты показывают, что дружба и крепкие социальные связи сильнее влияют на ощущение счастья, чем любовь. Теплые отношения с окружающими в трудный момент помогут вернуть вам позитивный настрой.
Помощь другим — один из лучших способов сделать себя немного счастливее: вы видите, что кому-то еще хуже, чем вам, но вы осознаете, что совместными усилиями можно преодолеть практически любые сложности.
Природа. Прогулки на свежем воздухе насыщают мозг кислородом, шелест листьев или плеск воды успокаивает нервную систему. Тишина и созерцание пейзажей освобождает голову от круговерти мыслей. Даже недолгая прогулка в тихом парке способна восстановить внутреннюю гармонию и заметно улучшить эмоциональный фон.
Смена обстановки (путешествие) задействует новые нейронные связи мозга, откликающиеся на новизну чувством удовольствия и интереса. «Смена картинки» пробуждает в нас новый виток интереса к жизни.
Вы можете спросить, а деньги? По результатам исследований, да, деньги сделают вас счастливым, но только в том случае, если вы используете их, чтобы претворить в жизнь предыдущие 8 пунктов.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа самая красивая россиянка «с формами»32
Что привлекает партнеров друг в друге
3 запрещенных приема в макияже перед сексом
Прошу совета: не могу перестать следить за бывшим5
10 вдохновляющих бьюти-новинок декабря
Видео
00:16
Что будет, если ходить в мороз без шапки?
Здоровье
00:15
Чем полезно сливочное масло
Еда
02:23
Звезда «Пятидесяти оттенков» вышла в свет без белья
Звёзды
05:42
Звезды шоу-бизнеса 90-х, сумевшие вернуться
Звёзды
04:35
Прически знаменитостей, изумившие фанатов
Звёзды Красота
01:35
Седокова призналась в отношениях с известным певцом
Звёзды
04:30
Звездные мужчины, покорившие женщин не красотой
Красота Звёзды
00:18
Ведущая Первого канала беременна в четвертый раз
Звёзды
01:12
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
11:34
Дорогущая еда, которую продают лишь в Японии
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение