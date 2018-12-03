Что может сделать вас счастливой в любую минуту

Каждый человек ощущает счастье по-своему. Однако, в ходе многолетнего эксперимента, ученые обнаружили вещи, которые могут сделать счастливыми большинство из нас. Если вы чувствуете, что лично вам чего-то не хватает для счастья, возьмите на вооружение этот список.

Любовь к себе. Не имеет ничего общего с эгоизмом. Это бережное отношение к себе, как к самому близкому и дорогому человеку. Оно дает мощную психологическую поддержку и избавляет от излишней тревоги и одиночества. Если вы искренне полюбите себя, ощущение счастья придет к вам изнутри и будет мало зависеть от внешних обстоятельств.

Свободное время для себя. Осознание факта, что у вас есть промежуток времени, когда вы делаете то, что хотите (или ничего не делаете), а не то, что должны, заметно повышает настроение. Постарайтесь выделять себе хотя бы полчаса в день, и ваше самоощущение станет заметно позитивнее.

Наличие хобби. Усиливает пункт 2. Дело, которое приносит вам удовольствие, способно примирить вас с несовершенством мира.

Чувство юмора помогает не принимать неудачи близко к сердцу и не застревать на жалости к себе. Умение посмеяться над собой или перевести назревающий конфликт в шутку, делает человека более уверенным и удовлетворенным жизнью.

Эмоциональные связи. Эксперименты показывают, что дружба и крепкие социальные связи сильнее влияют на ощущение счастья, чем любовь. Теплые отношения с окружающими в трудный момент помогут вернуть вам позитивный настрой.

Помощь другим — один из лучших способов сделать себя немного счастливее: вы видите, что кому-то еще хуже, чем вам, но вы осознаете, что совместными усилиями можно преодолеть практически любые сложности.

Природа. Прогулки на свежем воздухе насыщают мозг кислородом, шелест листьев или плеск воды успокаивает нервную систему. Тишина и созерцание пейзажей освобождает голову от круговерти мыслей. Даже недолгая прогулка в тихом парке способна восстановить внутреннюю гармонию и заметно улучшить эмоциональный фон.

Смена обстановки (путешествие) задействует новые нейронные связи мозга, откликающиеся на новизну чувством удовольствия и интереса. «Смена картинки» пробуждает в нас новый виток интереса к жизни.

Вы можете спросить, а деньги? По результатам исследований, да, деньги сделают вас счастливым, но только в том случае, если вы используете их, чтобы претворить в жизнь предыдущие 8 пунктов.