Важные послания: о чем «кричат» нам наши сны

Большинству людей сны кажутся чем-то загадочным и непонятным, но при этом им важно понять, что они хотят сказать на самом деле. В древние времена толкованием снов занимались люди, которые, как предполагалось, обладали особыми тайными знаниями. В современном мире принято считать, что сон — это набор индивидуальных символов, правильно расшифровать которые может только сам сновидец. В любом случае, если вы хотите извлечь из сна полезную информацию, проанализируйте, на какую проблему в реальности сновидение обращает ваше внимание и какие пути решения предлагает.

Желание перемен во сне отражается в виде переездов, путешествий, смены работы и т.п. Наяву мы вроде бы и хотим что-то изменить, но почему-то стоим на месте. Сон может указать направление движения или высветить причину задержки. Сны часто являются проекцией реальных отношений, в которых что-то идет не так. Вам может сниться, например, что подруга обманывает вас или любимый человек изменяет. Наяву вам удается подавить эти смутные ощущения, но подсознательно вы чувствуете неискренность или обман. Таким образом сон дает возможность присмотреться к ситуации, осознать происходящее и наяву пересмотреть отношения с человеком. Сны о болезнях и кошмары являются отражением внутренних проблем. Психологи считают, что во сне осуществляется связь между телом и психикой: с помощью различных символов и персонажей организм пытается привлечь внимание человека к тем или иным психическим или физическим нарушениям внутри. Сон помогает переживать утраты, принимая на себя часть эмоциональных переживаний. В таких снах люди могут общаться с ушедшими близкими, выяснять отношения, «переписывать» тяжелые ситуации, — все это помогает быстрее затянуться душевным ранам, заполняет образовавшуюся пустоту внутри. Подсознательные желания, которые мы боимся реализовать в реальности, отражаются во снах, где мы делаем что-то, совершенно нам не свойственное или запретное. Так появляется возможность осознать желаемое и даже «проиграть» его воплощение, чтобы понять, стоит ли осуществлять что-то похожее наяву. Творческая реализация через сновидение возможна не только у великих ученых, вроде Менделеева или Ньютона. Во сне мы устанавливаем контакт со своим бессознательным, дорабатываем идею и часто получаем импульс для воплощения задуманного в жизнь.

Будьте внимательнее к снам, они стараются вам помочь!