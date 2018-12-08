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Главные пророчества на 2019 год 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ванга, Нострадамус, Матрона Московская — все предсказывают России в 2019 году непростое время. Посмотрим подробнее, что именно они имеют в виду.
Несмотря на то, что предсказания Нострадамуса написаны в виде катренов, которые очень сложно поддаются расшифровке, кое-что все-таки удалось понять. Общий смысл в том, что Россия станет кем-то вроде международного арбитра, то есть роль России на мировой арене станет более яркой и значимой. Любопытно, что особое место в предсказаниях Нострадамус отводит Сибири, пишет, что именно Сибирь станет местом сосредоточения самой сильной энергии, именно в Сибирь устремятся потоки: и информационные, и денежные. Что ж, неудивительно, учитывая, что Сибирь традиционно считается научным центром России.
Болгарская предсказательница Ванга сулила много хорошего для России, а в 2019 году, по ее словам, в России должен появиться новый могущественный лидер, который поможет миллионам сограждан и сможет вывести страну на новый уровень. Кстати, Ванга в принципе обещает повышение авторитета России на международной арене в XXI веке, она говорила о том, что именно Россия станет домом для многих.
Ясновидящая Матрона Московская предрекала ухудшение экономического состояния России в 2019 году. По ее словам, все больше людей устремятся в деревни из городов — в принципе, мы уже наблюдаем эту тенденцию. Еще она предсказывала некое «безвоенное противостояние», в результате которого погибнет все живое. Будем надеяться, что все-таки не все. А вообще — информационные войны — это уже настоящее, так что ничего удивительного.
Старец Авель, который также знаменит своими предсказаниями, тоже сулит России мудрого правителя в 2019 году. Интересно, что в этом прогнозе он совпадает во мнении с Вангой — что ж, посмотрим, насколько оба они близки к правде. Непонятно только, это будет кто-то совершенно новый, доселе неизвестный, или все же тот, кого мы все уже давно и плотно знаем.
В любом случае, прогнозы мудрецов для России на новый 2019 год кажутся вполне оптимистичными, хотя и печальное тоже есть.
Важно, однако, помнить, что наше будущее творим мы сами и только от нас зависит, какой станет наша жизнь в 2019 году. Будьте уверены в своем праве создавать будущее и удачи в новом 2019 году!
Женский форум116
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