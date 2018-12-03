Как бороться с дискриминацией по возрасту

Модные журналы рассуждают об эйджизме только в таком ключе: большинство кутюрье предпочитают работать исключительно с молодыми моделями, поэтому даже сейчас 30 лет — некий пенсионный возраст для тех, кто зарабатывает фотографиями для рекламных кампаний и подиумными показами. Но вне всех этих пафосных шоу у эйджизма еще больше жертв, чем среди невостребованных моделей, — это вообще ВСЕ женщины на свете, которым хоть раз намекали на или же открыто критиковали их не соответствующий возрасту облик. Ладно уж дизайнеры, когда и рядовые обыватели делят женский возраст на: 1) девушка, 2) тетя и 3) бабушка, — с вытекающим списком «можно» и «нельзя» для каждой отдельной группы. Кому запрещается мини, вы уже, наверное, и так догадались.

Строго говоря, эйджизм, или дискриминация по возрасту, начинается для женщин намного раньше, чем наступает пенсионный возраст, а именно на пороге 30 лет. Иногда даже кажется, что эта круглая цифра является демонической только у нас в стране и нигде больше. Один известный и крайне неприятный депутат однажды даже пошутил про «сморщенных» женщин, высказав предположение, что в некоторых регионах России женщины уже в 27 лет выглядят старыми, и ничего ему за это не было. А ведь он выразил едва ли не самый главный женский страх в возрасте от 27 и старше — перестать быть похожей на молодую девушку и стать «тетенькой». На этом страхе сегодня функционирует индустрия косметологии — вам подтянут, накачают, уберут все, что захотите, и рекомендуют обращаться за «апгрейдом» не ближе к 30, а вообще в любом возрасте при «проявлении первых признаков старения».

Ближе к 40 годам страх однажды проснуться и услышать «тетенька» уже не от 6-летнего школьника, а от взрослого человека перерастает в некую фобию, ведь теперь после пересечения линии пятого десятка начнется еще и терроризм на тему внешнего вида. В 40 лет носите кислотные оттенки? Точно с головой что-то не в порядке. Мини прямым текстом намекает окружающим (по их мнению), что вы «в активном поиске», а кто-нибудь язвительный вытащит из рукава еще и шутку про поезд, который неумолимо уходит, и последний шанс. Но готовьтесь, самое ужасное начнется уже на шестом десятке, потому что если до этой черты вы дошли не в костюме примерной бабушки-ангелочка, то вас затравят так, что мало не покажется.

Пятидесятилетние женщины не нужны ни модной индустрии, ни бизнесу, ни мужчинам в поисках любовниц помоложе, поэтому им приходится довольствоваться вниманием семьи и российским телевидением. Другой перспективы для этого предпенсионного, но все равно прекрасного возраста у нас в стране почему-то не видят. И вот этот эйджизм в духе «Я посмотрю сначала на твою дату рождения, а потом расскажу, что тебе делать» расцветает пышным цветом. Нельзя обтягивающее. Нельзя голые коленки. Нельзя открытую спину. Нельзя прозрачное кружево. Что дальше? Лучше и из дома не высовываться?

Как же быть? Заранее искать себе хорошего косметолога уже в 20 лет, чтобы хотя бы в 40 выглядеть на 30, а в 50 — на 40 лет? Нет, выстраивайте себе здоровый круг общения и позитивную обстановку, где никто не шипит за спиной: «Ты посмотри, что ЭТА надела!» Вычеркивайте из жизни людей, которые на регулярной основе ищут в вас недостатки и рассказывают, какой кофточкой их прикрывать. Они же даже пигментные пятна найдут, которых вы в увеличительном зеркале не заметили, эти бьюти-Шерлоки, блин! Носите джинсы, белые футболки и крупные золотые украшения, как вы это делали в 18 лет, и никого не слушайте, потому что те же классно сидящие джинсы омолаживают не хуже уколов и дают блеск в глазах не хуже хайлайтера.

Не таскайте за собой табличку возраста, а принимайте о нем решение наедине с собой каждое утро: на сколько лет вы себя чувствуете сегодня, на эту цифру и ориентируйтесь. И не забивайте голову запретами, которые, кстати, придумали мужчины из-за своей банальной глупости и лени: чтобы было проще определять, сколько лет женщине, без лишних вопросов, давайте просто выдадим ей список «разрешенки» и «запрещенки» для каждой возрастной группы, и все понятно будет уже на расстоянии.

И не забывайте про женскую солидарность. Никогда не запрещайте ничего своим подругам только из-за возраста, это же не просто ваше личное мнение, а элементарное кощунство. Пусть они носят пайетки, пробуют контуринг, покупают себе расписные тапочки Gucci, рисуют зеленые стрелки или наряжаются во все черное под впечатлением от путешествия в Скандинавию — это их дело и их уютная оболочка, в которую не слишком честно вмешиваться со своей журнальной критикой. Чем больше женщин будет поддерживать друг друга, не сравнивая и не подкалывая, тем комфортнее мы будем ощущать себя в любом возрасте, делая то, что нам хочется. Как в той рекламе: «Потому что я это заслужила!» — и никак по-другому.