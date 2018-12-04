Наука отношений: как найти идеальную половинку

Согласно одной любопытной теории некоторые женщины и мужчины идеально подходят друг другу. Суть ее в том, что все делятся на типы, которые составляют три счастливых варианта отношений. Что это за типы и модели идеальных пар — читайте в нашем материале.

Разберемся вначале, какими бывают женщины.

Женщина-Мать

Это самая заботливая и ответственная из всех трех типов. Она больше любит следить за домашним хозяйством, чем обсуждать косметику и ходить на вечеринки. Женщина-мать нуждается в том, чтобы опекать кого-то — часто этим кем-то становится ребенок и даже муж.

Женщина-Сестра

Это «свой парень», даже если она на каблуках. Веселая, энергичная, бесшабашная и абсолютно свободная — вот какая она. Мужчины ходят за ней табуном, потому что она понимает их как никто другой — точнее, как никакая другая.

Женщина-Дочь

Это классическая нежная «девочка-девочка», которая нуждается в заботе и опеке. Капризная, манипулятивная, очень женственная, оттого всем нравится.

Теперь посмотрим на аналогичные мужские типы.

Мужчина-Отец

Он мыслит зрело и трезво, твердо стоит на ногах и нуждается в том, чтобы заботиться о ком-то. А самая главная его страсть — власть. Такие мужчины обычно возглавляют отделы и корпорации, и еще — свою семью.

Мужчина-Брат

Он любит футбол и путешествия, спорт и вообще активную жизнь. Занимается собственным развитием и очень интересуется жизнью — этакий герой в самом расцвете сил.

Мужчина-Сын

Вечно инфантильный, творческий, не умеющий о себе позаботиться. Это вечный юноша, и неважно, сколько ему при этом лет. Главное для него — чтобы было нескучно и ненапряжно, все остальное — пустяки.

А теперь посмотрим, какие виды отношений сложатся, если представители этих типов влюбятся друг в друга.

Женщина-Мать и Мужчина-Отец

Это вариант, в котором всем скучно. Оба партнера не нуждаются в той заботе, которую они пытаются дать друг другу, обеих раздражает чрезмерная опека партнера. Эти отношения скучны и невыносимы, потому что партнеры, как правило, еще и не умеют тонко манипулировать друг другом, что затрудняет любую коммуникацию.

Женщина-Сестра и Мужчина-Сын

Ей будет хотеться чего-то интересного и энергичного, он будет требовать заботы и внимания. В конце концов она его бросит, потому что взрослый ребенок ей не нужен — не для того цвела. Тем более что поклонников — хоть отбавляй.

Женщина-Дочь и Мужчина-Брат

Его будут страшно бесить ее капризы, а она замучается выдумывать новые развлечения и не выдержит его насыщенный ритм жизни. Она будет казаться ему бесполезной, плаксивой и рано или поздно он примет решение о расставании.

Женщина-Мать и Мужчина-Брат

На его призывы стать современней и интересоваться чем-то за пределами собственного дома она принципиально будет молчать и продолжать заниматься своими делами. Ему с ней будет скучно, ей с ним — непонятно.

Женщина-Сестра и Мужчина-Отец

Поначалу он очень увлечется ею — еще бы, такая яркая. Но когда он захочет полностью контролировать и ситуацию, и ее саму, она начнет протестовать. Громко, сочно. А потом и вовсе уйдет, потому что давление и ограничение свободы она терпеть не намерена.

Женщина-Дочь и Мужчина-Сын

Это два инфантила, которые будут обвинять друг друга в недостаточной заботе и внимании. Отношения могут быть неспокойными и очень яркими (из-за постоянных ссор), но точно не продолжительными.

А теперь посмотрим, что будет, если они соединятся в идеальные пары.

Женщина-Мать и Мужчина-Сын

Это первая идеальная пара, в которой она сможет проявить всю свою любовь и заботу, а он примет ее с большим удовольствием и облегчением. Она организует их жизнь, он вдохнет в нее романтику, скучно точно не будет.

Женщина-Сестра и Мужчина-Брат

Это образец отношений, где партнеры «смотрят в одну сторону». В их паре никто не главный, рулят они по-очереди, никто не пытается захватить власть. Это именно те отношения, которые все психологи называют наиболее продуктивными: когда люди уважают друг друга, поддерживают и не подавляют.

Женщина-Дочь и Мужчина-Отец

Это классика: женщина, которая не обременяет себя материальными вопросами, и мужчина, который эти вопросы решает. Им все нравится: он получает желанный контроль и чувство собственной важности, она — защиту и покровительство.

Итак, если пользоваться этой схемой, можно найти именно того, кто идеально тебе подходит. Удачи в поисках!