10 простых шагов для поиска новой работы

Начало зимы для многих ассоциируется не только с приближающимися новогодними праздниками, но и с новым этапом в жизни. Именно в декабре большинство сотрудников приходят к выводу, что они засиделись на старой работе, и начинают подыскивать что-то более перспективное. Passion.ru пообщался с экспертами HR-департамента и узнал, почему периодически необходимо покидать зону комфорта и как сделать так, чтобы поиск новой работы прошел быстро, эффективно и безболезненно.

Уйти или остаться?

Наверняка у вас тоже были такие моменты, когда вы думали, что все вас достало, что пора уходить в свободное плавание или на более перспективное место работы. Однако потом вы успокаивались и продолжали выполнять свои обязанности как ни в чем не бывало. Это нормальная ситуация, уверяют эксперты. Некоторые сотрудники, например, признаются, что мечтают уволиться по несколько раз за день, но затем берут себя в руки и возвращаются к своей работе. И если в один прекрасный момент вы все же твердо для себя решили, что «хочу уволиться» — это не очередной эмоциональный всплеск, а действительно ваше желание, тогда для начала вам нужно определиться, хотите ли вы развиваться в той же области или попробовать что-то другое.

«Ленивый» поиск

Для начала можно попробовать пройти этап так называемого ленивого серфинга, когда вы ходите по сайтам и изучаете предложения о работе (вдруг вам повезет — и вы практически сразу же найдете вакансию, которая будет соответствовать вашим ожиданиям). Ознакомьтесь с предлагаемыми вариантами, сравните уровень дохода со своим нынешним и окончательно примите решение, действительно ли вам стоит увольняться или можно попробовать начать со своей компании (перейти в другой отдел, пересмотреть круг своих обязанностей и так далее). Если вы понимаете, что вам действительно стоит сменить работу, тогда действуйте дальше.

Правильное резюме — залог успеха

Следующий шаг, о котором забывает большинство соискателей, — правильно составленное резюме. Если вы до этого уже его составляли, тогда сейчас самое время обновить информацию, а заодно еще раз проверить, насколько грамотно и профессионально оно составлено. Чтобы получить объективную оценку, можно попросить кого-то из знакомых (кто работает в сфере HR) ознакомиться с вашим резюме и дать комментарии или рекомендации. Кстати, эксперты рекомендуют указывать заработную плату в резюме немного выше той, на которую вы рассчитываете. В любом случае вы будете «торговаться» с потенциальным работодателем, и он в любом случае немного снизит итоговую планку (поэтому так вы в итоге получите ту сумму, какую и хотели изначально).

Рассылка резюме и сопроводительных писем

Как только вы приведете в порядок свое резюме, подготовите портфолио, изучите рынок вакансий и выберете несколько подходящих вариантов, можете начинать рассылку. Эксперты рекомендуют не останавливать свой выбор на одной-двух компаниях, потому что вероятность того, что они вам позвонят на следующий же день, крайне мала. Поэтому отправляйте сразу в 10–15 мест и не забудьте прикреплять сопроводительное письмо: многие работодатели даже не открывают резюме соискателей, если он не написал несколько строк о том, почему именно его кандидатура заслуживает внимания.

Томительное ожидание

После того, как вы разошлете резюме, наступает, пожалуй, самый томительный этап — ожидание. Не ждите, что с вами свяжутся на следующий же день и пригласят на встречу. Многие компании дотошно изучают информацию и приглашают на собеседование лишь самых достойных, по их мнению, кандидатов. Поэтому иногда между отправкой резюме и приглашением на встречу может пройти две-три недели, а если предполагается многоступенчатый отбор, то и месяц. Так что наберитесь терпения и не обрывайте потенциальному работодателю телефон с вопросом, когда же они вас позовут.

Подготовка к собеседованию

Если вы стойко выдержали положенное время и получили долгожданный отклик (приглашение на интервью), не стоит собирать всех друзей и устраивать грандиозную вечеринку по данному поводу (поверьте, что в практике были и такие варианты). Еще раз изучите информацию, которую вы указали в анкете, а заодно заранее продумайте ответы на каверзные вопросы, вроде того, почему вы хотите поменять работу. Также позаботьтесь о своем внешнем виде и не забудьте хотя бы накануне узнать чуть больше о той компании, куда вы отправляетесь на встречу (чем занимается, где находится и прочее).

Пауза и новый поиск

Если встреча прошла отлично, по вашему мнению, то приготовьтесь к тому, что потенциальный работодатель возьмет паузу и не станет звонить вам на следующий день с предложениями о работе. Он, скорее всего, захочет посмотреть и на других кандидатов и убедиться, что сделал правильный выбор. Поэтому наберитесь терпения и не паникуйте. Лучше продолжайте изучать предложения о работе — возможно, вы увидите еще что-то более интересное, и если вдруг вам предпочтут другого кандидата, вы сможете быстро сориентироваться и подтвердить встречу в другой компании.

Отказ — не повод для расстройства

Плавно переходим к тому этапу, если вам все же отказали. Эксперты рекомендуют не отчаиваться, не опускать руки и не бросать поиски работы-мечты. Если вы твердо решили изменить свою жизнь, то нужно идти до конца и продолжать рассылать резюме. Поверьте, что в конце концов вы найдете именно то, что вам нужно, и будете вспоминать об этом своем этапе как о небольшом приключении (например, воспринимайте это как квест по поиску работы-мечты).

Вы приняты!

Вполне возможно, что с начала поиска работы прошел целый месяц, и вы нашли что-то достойное. Вы, конечно, можете выдохнуть, однако расслабляться еще рано. Ведь впереди вас ждет не самое приятное испытание — разговор с работодателем, увольнение и двухнедельная отработка. Заранее подготовьтесь к тому, что вы скажете своему начальнику, постарайтесь сделать так, чтобы ваш уход был как можно менее болезненным для компании. Например, пообещайте закрыть все «хвосты» и сделать что-то еще дополнительно, пока они не найдут нового сотрудника. Постарайтесь донести до своего шефа, что вы не бросаете команду и готовы всегда прийти на помощь, даже если физически не будете присутствовать в офисе.

Расчет и получение трудовой книжки

Многие работники сходятся во мнении, что увольнение — самое сложно при смене работы. Особенно тогда, если у вас сложились действительно дружеские отношения в коллективе и руководство было к вам более чем лояльно. Но не стоит расценивать это как предательство, ведь нет ничего плохого в том, что человек хочет изменить свою жизнь или увеличить свой доход. Будьте честны до конца, наберитесь смелости и вспомните предыдущий пункт. Постарайтесь выстроить разговор с начальником таким образом, чтобы остаться в хороших отношениях и сохранить репутацию (ведь кто знает, как все сложится дальше, возможно вам еще предстоит сотрудничать с этими же людьми в том или ином качестве). Отработайте положенные две недели, закройте максимально важные вопросы (чтобы, например, новый сотрудник не начал свой первый рабочий день с вникания в какой-то проект, над которым вы трудились несколько месяцев) и предложите свою помощь на тот период, пока новый человек будет вникать в работу и осваиваться на новом месте. Просто представьте, что вам тоже предстоит знакомиться со своими новыми обязанностями — вам тоже в первое время будет непросто.