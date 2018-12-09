Что делают мужчины во время шопинга: фото

Поход по магазинам с женой — дело серьезное, которое занимает много времени. Мужчины, которые решились на совместный шопинг, должны запастись терпением и пониманием.

В Сети даже появился отдельный Instagram аккаунт «Несчастные мужчины», куда добавляются свежие фотографии мужчин, которых застукали за грустным ожиданием своих дам. Там собралась хорошая и веселая подборка и, надо вам сказать, это действительно похоже на подвиг.

Мужчины, от мала до велика, ждут в самых неожиданных местах — кто-то засыпает на диване в примерочной, кто-то сидит на полу и охраняет покупки, а кто-то старается себя занять всем, чем возможно. Мы выбрали для вас 20 самых ярких персонажей.