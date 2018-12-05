Что мешает нам мечтать о большем

Многие считают, что мечты — это территория детства и никакого отношения к реальной жизни они не имеют. Но большинство психологов придерживаются другой позиции.

Фантазия — неотъемлемая часть здоровой жизни человека — творческой, профессиональной, сексуальной. Это то, что позволяет нам развиваться и не впадать в депрессию, позволяет визуализировать свои цели и поддерживать уровень эйфории на пути к их достижению. Именно поэтому мечты неразрывно связаны с нашей жизнью и очень полезны. К сожалению, в обществе устоялось мнение, что фантазии свойственны только детям, а для взрослых мечтать уже неприлично.

Поэтому первое, что нам мешает мечтать, — ментальные установки, наши или наших родителей и окружения. Например, «замужние женщины не ездят на отдых без мужа», «мужчины не танцуют», «оральным сексом занимаются только плохие девчонки». Эти идеи не дают нам посмотреть на вопрос шире и выйти за их рамки. О том, как разрешить себе мечтать о большем, мы узнали у психолога, сексолога, эксперта популярной сети Тренинг-центр «СЕКС.РФ» и автора тренингов «Искусство чувственности» и «Искусство сексуального движения» Галины Дмитриевой.

Что нам мешает мечтать

Чаще всего мы сами не замечаем эти барьеры, потому что они находятся в зоне психологической слепоты. То есть изнутри, из своей позиции и среды мы не можем увидеть, что окружены забором из предрассудков. Ведь то, что представляет реальность для нас, для других может оказаться полнейшим бредом.

Вторая вещь, которая мешает нам мечтать, — страх. Наши убеждения — это наша зона комфорта, поэтому позволить себе выйти из нее — значит обрести вместе со свободой необходимость действовать. Например, у вас есть убеждение, что женщина с ребенком никому не нужна, и вы боитесь расторгнуть несчастливый брак, потому что не верите в возможность новых отношений. Вы боитесь мечтать об идеальном мужчине и реализовать эту мечту, потому что страх говорит вам: «Ты никому не нужна». Это так же работает, например, с сексуальной жизнью. У вас есть потребность в сексуальном разнообразии, но страх того, что партнер вас не примет и осудит, слишком силен и вы запрещаете себе фантазировать и улучшать свою жизнь.

Как выйти за рамки и начать мечтать

Для начала нужно признать, что у каждого есть свои ограничения в виде ментальных установок или эмоций типа страха ответственности, страха выхода на всеобщее обозрение, страха близости или разоблачения. Затем понять, что мечтать полезно. Как только вы начинаете фантазировать, оказываетесь в пространстве игры. Она дает вам энергию, блеск в глазах и эйфорию. Если вы не мечтаете о большем — вам некуда двигаться, ведь мечта помогает вам визуализировать твою цель. Как же этому научиться?

Для того чтобы разрушить барьеры, нужно просто почаще играть в следующую игру:

Ответьте на вопрос: «Чем бы я занималась изо дня в день, если бы у меня был миллион долларов?» Замедлитесь и представьте, что вам не надо каждый день идти и зарабатывать деньги, они есть. Вам нужно просто прожить их в свое удовольствие.

Нашлось занятие? Тогда шаг второй — ответить на вопрос: «Что мне мешает иметь в своей жизни это занятие?»

Теперь вы знаете, как увидеть ограничивающие установки, которые мешают вам мечтать. Тренируйтесь видеть их как можно чаще, не только свои, но и чужие. И, наконец, признать за собой право на мечту, повышая свою самооценку, чувство собственной значимости и ценности. Ведь право мечтать реализуется как и любое другое право. Это как у Достоевского: «Тварь я дрожащая или право имею?» И ответом всегда будет ответ на вопрос «Мне все-таки можно или нельзя?».

Как докопаться до своих истинных фантазий

Любая фантазия, «большая мечта» всего лишь увеличенная проекция наших повседневных потребностей. Тут действует правило последнего «зачем?». Всегда задавайте себе этот вопрос, пока ответ не будет окончательным. И тогда может оказаться, что реальное желание не имеет с мечтой ничего общего и вообще про другое. Например, цепочка будет выглядеть так: я хочу быть звездой — зачем? — чтобы нравиться всем мужчинам —зачем? — чтобы чувствовать себя уверенной с ними — зачем?— чтобы не стесняться в отношениях с ними — зачем? —чтобы расслабиться в сексе — зачем? — чтобы получить оргазм. И вдруг выходит, что для счастья вам нужен We-Vibe, а не курсы вокала и очередь к продюсерскому центру на прослушивание. Играйте в эту цепочку как можно чаще, и мечты станут реальнее.