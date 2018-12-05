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Девушку, недовольную подарками парня, пристыдили 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Британка под ником poppyflorrie случайно обнаружила при уборке спрятанные новогодние подарки от своего парня. Девушку расстроило, что возлюбленный из года в год дарит ей одно и то же. О разочаровывающей находке она рассказала на форуме mumsnet, на тред обратил внимание таблоид Mirror.
Со слов девушки, молодой человек подготовил для нее два флакона ее любимого парфюма, халат, тапочки и набор уходовой косметики.
«Я благодарна, но это просто обычная фигня», — сообщила poppyflorrie, заметив, что бойфренд постоянно дарит ей подобные подарки на Новый год. Затем она спросила у посетительниц форума, стоит ли ей обижаться на возлюбленного за такие дары.
В обсуждении отметились множество советчиц. Большинство согласились с девушкой в том, что получать одно и то же скучно. «Мне кажется, это слегка шаблонно», — заявила одна из пользовательниц.
Поддержавшие poppyflorrie предложили ей впредь сообщать парню, что она хочет получить. «В этом году уже слишком поздно, так как он уже купил это, но в следующем попробуйте завести разговор пораньше и указать ему на те вещи, которые вы на самом деле хотите», — советовали ей.
Некоторые юзеры пристыдили капризную девушку. Они заметили, что бойфренд специально собирал подарок из вещей, которые ей понравятся. «Тот факт, что он знает, какие духи ваши любимые, — это хороший знак», — заключили они.
Ранее многодетная мать из Атланты Кэти Бауэр (Katie Bower) пожаловалась, что фотографии среднего сына набирают намного меньше лайков, чем снимки других ее детей. Причиной она назвала его некрасивую внешность, чем вызвала ярость подписчиков.
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Женский форум
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