Девушку, недовольную подарками парня, пристыдили

Британка под ником poppyflorrie случайно обнаружила при уборке спрятанные новогодние подарки от своего парня. Девушку расстроило, что возлюбленный из года в год дарит ей одно и то же. О разочаровывающей находке она рассказала на форуме mumsnet, на тред обратил внимание таблоид Mirror.

Со слов девушки, молодой человек подготовил для нее два флакона ее любимого парфюма, халат, тапочки и набор уходовой косметики.

«Я благодарна, но это просто обычная фигня», — сообщила poppyflorrie, заметив, что бойфренд постоянно дарит ей подобные подарки на Новый год. Затем она спросила у посетительниц форума, стоит ли ей обижаться на возлюбленного за такие дары.

В обсуждении отметились множество советчиц. Большинство согласились с девушкой в том, что получать одно и то же скучно. «Мне кажется, это слегка шаблонно», — заявила одна из пользовательниц.

Поддержавшие poppyflorrie предложили ей впредь сообщать парню, что она хочет получить. «В этом году уже слишком поздно, так как он уже купил это, но в следующем попробуйте завести разговор пораньше и указать ему на те вещи, которые вы на самом деле хотите», — советовали ей.

Некоторые юзеры пристыдили капризную девушку. Они заметили, что бойфренд специально собирал подарок из вещей, которые ей понравятся. «Тот факт, что он знает, какие духи ваши любимые, — это хороший знак», — заключили они.

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