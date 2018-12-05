Как загадывать желания, чтобы они сбывались

В Новый год не только дети загадывают желания. Взрослым тоже хочется поверить в волшебство хотя бы ненадолго и пожелать, чтобы их мечты исполнялись. Конечно, когда мы вырастаем и перестаем верить в Деда Мороза, загадывание становится скорее новогодней традицией, чем действительно осознанным действием. Мы не ждем, что загаданные под бой курантов желания сбудутся. Но если подойти к этому процессу с умом и небольшой подготовкой, то чудо может произойти. И к магии это не имеет никакого отношения. Одна психология.

Четкая цель

Чтобы задуманное исполнилось, нужно четко понимать, чего вы хотите. Коуч и писатель Даниэлла Лапорт, автор книги «Живи с чувством», рекомендует представлять не материальную цель, а чувства, которые вы хотите привнести в свою жизнь. Нужно докопаться до истинного смысла своего желания.

Например, вам кажется, что вы хотите повышения на работе, и вы готовитесь задумать это в Новый год. Но разберитесь сначала, почему вы хотите именно этого. Что вам принесет продвижение по службе? Возможно, в результате самокопания выяснится, что вы хотите не самого повышения, а того, чтобы вами гордились родители. Или, обещая себе похудеть, на самом деле вы хотите чувствовать уверенность в себе. Как только вы поймете, какие чувства стоят за мечтой, станет ясно, как именно приблизиться к желаемому.

Кроме того, надо разобраться, чья у вас мечта. Ваша или родителей, общества, друзей, супруга и т. д. Откуда у вас появилась эта цель? Если это не ваше желание, то сбыться ему не суждено.

Правильный настрой

Мечты не всегда исполняются, потому что есть внутренние блоки. Например, загадывая каждый год найти свою вторую половинку, вы можете не осознавать, что на самом деле вы боитесь перемен или не хотите потерять привычный мир, поэтому желание и не исполняется.

Когда вы что-то планируете или желаете, прислушайтесь к себе — где могут быть внутренние зажимы, мешающие исполнению мечты? Попробуйте упражнение «ложная выгода» — задайте себе вопрос: «Почему я не хочу, чтобы мое желание исполнилось?». Звучит очень странно, но это довольно сильное упражнение, помогающее разобраться, что именно не дает вам прийти к своей цели.

Например, желание увеличения дохода может блокироваться заложенной в детстве мыслью, что все богачи — обманщики, а вы не хотите, чтобы о вас плохо думали. Или мечта похудеть может не исполняться, потому что в глубине души вы боитесь повышенного внимания к себе.

Поэтому, если вы настроены в следующем году исполнить свои мечты, разберитесь со страхами, а в момент загадывания всеми способами настраивайте себя на позитив. Можно посмотреть перед этим вдохновляющий фильм, пообщаться с людьми, которые настраивают вас на успех, послушать бодрую музыку, вдохнуть любимые эфирные масла, потанцевать с душой. Выбирайте любой способ поднятия настроения! Загадывать желания нужно только в состоянии позитива.

Карта желаний

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Один из самых известных инструментов загадывания желаемого — это карта желаний или визуализации. Это коллаж из картинок, символизирующих ваши желания и цели. Вы можете вырезать их из журналов, распечатать, нарисовать, использовать слова. Нужно наклеить понравившиеся картинки и слова на большой лист бумаги или приколоть на пробковую доску. Повесьте карту желаний туда, где вы будете натыкаться на нее глазами и вспоминать о том, чего вы хотите достичь.

Если вы стесняетесь родных, можно повесить карту в своем шкафу и регулярно туда заглядывать.

Карта желаний убивает сразу нескольких зайцев. Во-первых, это самая настоящая арт-терапия. Во-вторых, если вы делаете физическую карту желаний, а не в компьютере или телефоне, то задействуются центры мозга, отвечающие за память, так что ваши желания крепче засядут у вас в подсознании. Вы как будто забьете адрес в навигатор, а подсознание будет прокладывать маршрут.

Письмо в будущее

Еще один психологический трюк — это описание ваших желаний как исполнившегося факта. Вы можете написать себе письмо из будущего, как будто все задуманное уже исполнилось. В деталях, красках и обязательно описывая чувства и эмоции, а не только материальные факты. Таким образом вы даете своеобразный пинок подсознанию. Оно не отличает яркие фантазии от реальности и начинает подстраивать нашу жизнь под то, во что мы верим и что живо представляем.

Другой вариант — это «волшебный» календарь на будущий год. Используйте для этого упражнения большой настенный календарь, в котором есть поля для заполнения. И запишите все, что вы хотите увидеть в своей жизни в следующем году, раскидав мечты по календарю на примерные желаемые даты. Многие коучи утверждают, что этот способ очень действенный. Снова в работу включается подсознание. Если оно получает от вас сигнал, что к такому-то времени нужно что-то сделать, то начинается поиск вариантов исполнения.

Конечно, это не значит, что все исполнится как по волшебству. Обязательно нужно работать над своими целями. Но помощь в виде психологических инструментов и самопрограммирования не будет лишней.

100 желаний

Фрирайтинг — то есть записывание мыслей в свободной форме под диктовку не сознания, а подсознания — зарекомендовало себя как действенный инструмент. Его можно использовать и в Новый год. Попробуйте составить список из 100 желаний. По 25 целей на 4 направления: что я хочу иметь, что я хочу уметь, что я хочу делать каждый день, что я хочу сделать один раз за ближайший год. Своеобразный мозговой штурм.

Разбивка на блоки может быть и другой. Например, по 10 желаний в 10 сферах жизни: здоровье, карьера, семья, личностный рост, духовное развитие, общение, деньги, любовь, новые впечатления, дом.

Сила благодарности

И последний важный момент, о котором не стоит забывать, это непривязанность к результату. Это, наверное, самое сложное в загадывании желаний. Как же так? Ведь мы только что столько сил потратили на то, чтобы разобраться со своими желаниями, сформулировать их, настроиться и т. д. И вдруг не привязываться к результату?

Именно в этом и кроется секрет. Хотеть чего-то и не хотеть одновременно. То есть вы бы хотели, чтобы что-то случилось, но если нет, то у вас и так есть чему порадоваться. Пока не наступил Новый год, начните вести дневник благодарности. Психологи используют этот инструмент как часть лечения и профилактики депрессивных расстройств, а также как способ снизить уровень стресса и повысить удовлетворенность жизнью. Нужно несколько недель для того, чтобы почувствовать реальный эффект.

Каждый день записывайте все, за что вы благодарны прошедшему дню и своей жизни в целом. Считается любая мелочь. Чем больше вы будете находить поводов для благодарности, тем больше их будет появляться. За это следует благодарить подсознание, которое неведомым образом подстраивает нас, наши мысли, действия и чувства под новый образ мышления. Поэтому чем больше вы будете благодарны, чем больше будете хотеть и чем меньше будете этого ждать, тем больше вероятности, что желания исполнятся.