Как забыть своего бывшего

Избавьтесь от физического напоминания о человеке. Мы, конечно, понимаем — ностальгия мучает, душевная рана еще не зажила и все такое — но пришло время наводить порядок в шкафу/квартире и в душе. Избавьтесь от всех тех милых мелочей, которые так трогательно напоминают о ваших с ним лучших моментах — и это и будет первый шаг на пути к выздоровлению. Перестаньте чувствовать себя жертвой. Срочно начинайте мыслить позитивно! Жертвенная позиция только привлечет к вам неправильных мужчин — оно вам надо? Оставьте прошлое в прошлом. Не замечали, что эмоциональный багаж порой гораздо тяжелее физического? Чем дольше вы будете думать о закончившихся отношениях, тем труднее будет дать шанс новым. И хотя вы все еще полагаете, что лучше бывшего уже никого не встретишь — «теперишний» мужчина однозначно достоин шанса доказать вам, что лучший в мире — это именно он! Что было, то прошло, смело смотрите в будущее, а из прошлого просто извлеките необходимые уроки и воспринимайте его как положительный опыт. Избавьтесь от старых привычек… потому что они уже не работают. Сейчас самое время начать с чистого листа: бросайте курить, садитесь на диету, сделайте тату или пирсинг, измените стрижку и цвет волос — меняйтесь и осуществляйте задуманное! А еще лучше составьте список того, что хотите успеть в вашей новой жизни и придерживайтесь его. Одним из самых высоких и непреодолимых барьеров на пути к новой жизни и новым отношениям с интересным человеком является неспособность отпустить багаж прошлых отношений. Так что если вы считаете, что невезение в любви может быть спровоцировано прошлыми отношениями — вам однозначно сюда.

В любом случае, люби себя и знай, что если что-то уходит из твоей жизни, то обязательно придет что-то новое. Начни впускать новые эмоции и события в свою жизнь, и ты обязательно будешь самой счастливой.