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Привычки, которые выдают в вас провинциала 

Рамблер 47 минут назад
Фото: @popados
В столице действуют свои самобытные неписанные правила внешнего вида, общения, поведения в компании. Человек, недавно прибывший в Москву из глубинки, невольно выдает себя множеством мелочей.
Вот парочка вещей, которые сходу отличают закоренелого жителя столицы от провинциала.

Броский внешний вид

В повседневной жизни у настоящего москвича нет времени на многочасовые сборы. Типичный житель столицы много работает, мало спит и уж точно с утра пораньше не станет крутить себе кудри, чтобы прийти на работу при полном параде.
Возможно, именно поэтому в столице особенно быстро прижилась европейская мода на небрежность в одежде. Рваные джинсы, куртки-оверсайз, мешковатые свитера и прически на основе пучков — стандартный вид деловой жительницы столицы. И дело далеко не в трендах последних коллекций, а в острой нехватке времени.
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Недавно приехавшие покорять Москву девушки слишком серьезно относятся к внешнему виду. Из-за чего модницы часто оказываются, что называется, overdressed. Проще говоря, перестарались с нарядом.
Помните, покупать продукты и выносить мусор можно в драных джинсах и мешковатом свитере. Кстати, в них же зачастую московские модницы выходят в свет. И это, пожалуй, исключительно столичная черта, которую не будет лишним перенять.

Чрезмерное "тыканье" с места в карьер

Обращаться на "ты" к малознакомому человеку — верный признак плохого воспитания. Привычка "тыкать" чаще встречается у жителей маленьких городов и сел. Корнями уходит в совершенно безобидную причину — в малонаселенных местах все попросту друг друга давно знают.
Но жители Москвы и Петербурга часто впадают в культурный шок, когда ему начинает "тыкать" малознакомый собеседник.
Запомните: переходить на "ты" нужно аккуратно и постепенно. Если вы приходите в маникюрный салон, а мастер начинает разговаривать с вами, как с давней подружкой, ответьте ей подчеркнуто вежливо, делая акцент на слове "вы". Указывать такому человеку на пробелы в воспитании не нужно, а дистанцироваться — ваше законное право. Никому не позволяйте нарушать ваших личных социальных границ.

Гипнотизирование указателей

В столичной подземке москвичи ориентируются с закрытыми глазами. Если же им нужно понять, куда выходить, то до информационного указателя они будут стараться идти вдоль платформы — вблизи колонн и лавок, чтобы затем остановиться, не сбив тем самым поток бегущих по своим делам других людей.
В транспорте москвичи выглядят более подготовленными к ежедневным часам-пик. Жители большого города заранее пробираются к выходам из вагона метро и не заслоняют проход.
Недавно попавшие в мегаполис люди не всегда в состоянии быстро сориентироваться в происходящем. Но, чтобы поднатореть в скорости реакции, нужно совсем немного времени. Тогда привычка гипнотизировать указатели пройдет сама собой!

Потребность в одобрении обществом

"А что скажут люди"? Вообще, что Москва, что Санкт-Петербург — те самые города, жители которых очень ценят свободу самовыражения, поэтому зачастую выглядят чудаковато и говорят странные вещи. Если это не задевает права и свободы другого человека, то все просто прекрасно!
Соцсети
Но недавно приехавшие в столицу девочки начинают подчистую копировать образец для подражания. Они находят в соцсетях девушку, у которой перенимают не только модель поведения, но и внешний вид, отбрасывая собственную индивидуальность. Не надо так!

Чистота речи

Новоприбывшим в столицу, возможно, понадобится подтянуть навыки общения, заняться риторикой и ораторским искусством. В большом городе неприемлемо спрашивать: "А шо такое?". Говор говором, но общаться правильно обязывает не только сам факт переезда, но и культура речи в целом.

Гонка за брендами

Мода на шарфы Louis Vuitton, слава трендам, проходит. Но именно приезжие модницы все еще любят выставить напоказ свое "богатство". Купленные на последние деньги популярный телефон и сумка, у которой логотип бренда бросается в глаза первым делом, все еще остается уделом людей, которые во что бы то ни стало стремятся обозначить свой социальный статус.
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И никто не знает, как ночами ест роллтоны та, кто днем сделала селфи на новый айфон.
Женский форум
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