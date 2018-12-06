3 главные причины патологической ревности

WomanHit.ru расскажет, откуда «растут ноги» у этого состояния, и даст советы по преодолению кризиса в ваших отношениях

Патологическая ревность вредит не только ее обладателю, но и окружающим его людям. Это состояние может привести к потере контроля, что, в свою очередь, представляет угрозу для общества. Важно вовремя помочь человеку, предотвратив беду в семье.

Что же такое ревность?

Это навязчивое состояние приводит к страданию человека, хотя у него нет для этого реальной причины. Все, что он переживает, сложно преодолеть в одиночку. Мысли ревнивца не дают заснуть, полностью овладевая сознанием. Человек может совершать необдуманные поступки, даже не думая о последствиях. Многие издания называют это состояние «синдромом Отелло». Так называют ревность, выходящую за рамки общепринятых норм. Обычно из нее вытекают параноидальные мысли, навязчивые идеи и асоциальное поведение.

Когда человек начинает бредить, постоянно подозревать своего партнера — это основные признаки патологической ревности. Человек все время ищет основание своим предположениям, но практически никогда они не подтверждаются.

Причины патологической ревности

Ревность сама по себе свойственна только людям. Это приобретенное состояние, в отличие от здравого соперничества в природе.

Основной причиной является неуверенность в себе, такие люди очень тонко реагируют на события, выходящие за рамки их понимания. Ревнивцы очень тревожны, склонны к неврозам.

Как и многие психологические проблемы, ревность «вырастает» из детских травм, например, если ребенок был свидетелем измен родителей и последующих разборок взрослых. Эта ситуация остается в его памяти навсегда.

Когда дело доходит до развода, дети часто неверно истолковывают причины расставания родителей, считая впоследствии, что крепкие отношения возможны, только если партнер будет рядом, а для этого его нужно удерживать.

Отсюда и появляется неправильная модель построения здоровых взрослых отношений.

Второй причиной патологической ревности может быть снижение либидо. Например, когда-то в прошлом человек потерпел неудачу во время интимной встречи с противоположным полом. Тут важно учесть, как на это отреагировал партнер. Получив неприятный опыт, человек теряет веру в свои сексуальные возможности и начинает сомневаться в своей привлекательности. Особенно остро эту ситуацию переживают мужчины. Частый страх мужчин — предположение, что их половой орган не соответствует ожиданиям интересующей их дамы, начинаются переживания, а сможет ли он ее удовлетворить.

Мужчина пытается каким-то образом изменить ситуацию, защищая то, что, по его мнению, принадлежит только ему, в данном случае — женщину, он пытается контролировать свою партнершу. Постепенно его начинают посещать мысли: раз он не может удовлетворить свою женщину, значит, она обязательно ищет приключения на стороне.

Третья причина — неудачный опыт в построении длительных отношений. Если его предыдущий разрыв связан с желанием партнера, а не по его собственной инициативе, человек становится подозрительным ко всем. Навязчивый страх, что ситуация повторится вновь, неумолимо приводит человека к описываемому состоянию — он начинает необоснованно ревновать. Ситуацию часто «подогревают» недоброжелатели, такие как соседи, родственники и некоторые друзья. Человек может начать выпивать на фоне внутренних переживаний, становясь не просто патологическими ревнивцем, но и хроническим алкоголиком.

Что делать, если в вашей жизни появился ревнивец?

Если вы твердо решили продолжать отношения с вашим партнером, вам не обойтись без помощи специалиста. Скорее всего, психотерапевт назначит препараты для подавления депрессии и устранения невротических атак, но также потребуется помощь психолога, который проработает с вашим партнером его прошлое и сделает все возможное, чтобы восстановить самооценку и изменить его подход к жизни.