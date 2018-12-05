10 причин начать вести дневник

Ведёте ли вы дневник? Это полезная привычка, позволяющая познать самого себя, оценить свои поступки, да и просто бороться со склерозом! Есть как минимум 10 причин начать вести дневник.

1. Возможность выговориться

Иногда нам нужно просто выговориться. Пожаловаться на мелкие неприятности, усталость и скверное самочувствие, выразить недовольство собой или другими. Это случается со всеми и скоро проходит, если есть возможность высказаться или, по крайней мере, написать об этом в дневнике. Вам сразу станет легче, словно после беседы с близким, всё понимающим, полным сочувствия другом.

2. Средство выразить эмоцииВы никогда не «грузите» друзей и близких своими проблемами, никому не жалуетесь на жизнь, оберегаете тех, кто окружает вас, от малейшего негатива. Вас считают светлым человеком, излучающим только любовь и сострадание, и никогда не отказывают себе в радости излить вам свои печали. У вас тридцать ближайших друзей, которые с редким единодушием не ладят друг с другом, а все претензии сливают в один колодец, именуемый вашей душой. Но стоит вам заикнуться о собственных проблемах, ответом будет всеобщее недоумение. Проблемы? У вас?! Может быть, стоит оставить их в этом счастливом неведении? Заведите дневник и пишите в нём всё, что накипело:

выплёскивайте гнев и ярость;

обрушивайте на недоброжелателей громы и молнии до тех пор, пока снова не обретёте утраченное душевное равновесие. разносите обидчиков в пух и прах;

Позже, остыв и успокоившись, вы можете перечитать написанное, от души посмеяться, а может, вырвать и сжечь этот листок.

3. Способ услышать себя

Современный человек настолько перегружен всевозможной информацией, что порой не может услышать самого себя. Чтобы разобраться в собственном отношении к определённой ситуации, составить мнение о каждом из её участников, решить, что предпринять, достаточно просто начать заполнять дневник фразами строчку за строчкой. Даже если в голове у вас в этот момент царит пустота, пишите! Поток сознания непременно приведёт вас в правильное русло.

4. Преодоление страхов

Порою мы о чём-то беспокоимся, испытываем чувство сильнейшей тревоги, но не можем разобраться в том, что именно вызывает у нас подобные эмоции. Запишите в дневник всё, что вас тревожит. Не правда ли, у вас тут же появилось чувство огромного облегчения? В самом деле, достаточно осознать проблему — и она наполовину будет решена.

5. Возможность слышать свои мысли

Дневник — хорошая возможность осознания собственных мыслей, построения диалога со своим внутренним «я». Как только вы начинаете писать, мысли (разумеется, лишь те, что постоянно возникают в вашей голове) тотчас выстраиваются в связный текст, становясь доступными для понимания.

6. Самопознание

Ведение дневника — замечательное средство исследования собственного «я», своих подсознательных страхов и скрытых возможностей. По мере заполнения страниц дневника может всплыть то, чего вы сами о себе не знали: ваши тайные мысли, желания, информация, скрытая в глубинах подсознания. Недаром говорят: если хочешь узнать то, что действительно нужно тебе, веди дневник. Случается, что человек выбрал престижную работу, удачно (с точки зрения родни) женился, получил возможность вести такую жизнь, о какой большинство его сограждан могут лишь мечтать. И всё же его преследует чувство постоянной неудовлетворённости. Чем больше он получает, тем тяжелее ему становится. Если этот человек ведёт дневник, на его страницах может промелькнуть тень глубоко скрытого, в течение всей жизни подавляемого желания, которое и сам он вряд ли заметит.

7. Альтернативная реальность

Задумывались ли вы о том, что страницы дневника — это не только ваше прошлое, но и будущее? «Разве это возможно?!» — воскликнете вы. О да! Любое событие, которому ещё только предстоит произойти, вы можете описать в дневнике как уже свершившееся. Чем подробнее вы будете описывать его, тем больше деталей сумеете «припомнить». Когда же придёт черёд произойти этому событию в реальности, вы сможете сравнить своё описание с тем, что случилось на самом деле.

8. Анализ своих успехов и ошибок

Дневник помогает следить за своим личностным ростом, анализировать свои ошибки и трезво оценивать успехи. К примеру, в школьные годы вы отправили свой рассказ в известный журнал. Тогда вам вернули его вместе с насмешливой припиской — найти своё призвание в ремесле плотника или строителя. Сколько слёз было пролито! Сколько изорвано тетрадей! Тогда вы поклялись, что больше никогда не возьмётесь за перо… Теперь, когда вы стали успешным писателем, и тот же самый журнал старается первым заполучить отрывок вашего нового произведения, читать об этом забавно и чуточку грустно.

9. Помощник для ваших биографов

А вдруг это случится? Вы станете известной личностью, имя которой будет знать каждый школьник. Записи из вашего дневника станут отличным подспорьем для биографов. Всем известно, что большинство великих людей вели дневник, причём начали делать это задолго до обретения известности!

10. История вашей жизни

Храните свои записи, но постарайтесь их не перечитывать. Когда вам будет 95, вы сядете в кресло-качалку, откроете заветную тетрадь и с удовольствием вспомните годы своей молодости. Особенно занимательные отрывки вы сможете прочесть своим правнукам. После маленького шока, вызванного подробностями вашей бурной биографии, они переглянутся, покачают головами и потрясённо скажут: «Ну, бабуль, ты даёшь…»