5 способов завоевать уважение мужчины

Если барышня хочет, чтобы ее любили, она должна оставаться загадочной.

Способ №1

Никогда сразу не соглашайтесь на его предложение. Даже если вам очень хочется пойти на этот фильм, откажитесь. Мужчине-охотнику интересна женщина имеющая свое мнение. А вот если вы с ним всегда будете соглашаться, то он потеряет к вам интерес.

Способ №2

Слишком лихая, разнузданная, да еще и пьяная девушка вызовет только отвращение. С такой можно провести только один вечер. Леди — высшее воплощение женщины, поэтому не надо прикидываться своим парнем.

Способ №3

Вы должна быть личностью, со своими интересами, увлечениями и друзьями. Чем больше усилий к завоеванию он прилагает, тем больше ценит свою девушку. Не надо притворяться кем-то другим — мужчины уважают тех женщин, которые умеют быть честными.

Способ №4

Секс — обычно безупречная приманка. Но только не пользуйтесь им сразу. Правда в том, что мужчины не ценят того, что досталось им просто. Дождитесь хотя бы 5-го свидания.

Способ №5

Всегда играйте в открытую. Даже меленькая, пустяковая тайна может заложить недоверие, которое испортит отношения. И навсегда разрушит доверие. На неудобный вопрос лучше ограничиться несколькими фразами — честными, но исчерпывающими.