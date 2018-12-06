6 ситуаций, когда вы критикуете себя незаслуженно

В жизни бывает всякое, и иногда самокритика действительно не помешает. Но есть такие ситуации, когда вы незаслуженно принижаете свои достоинства. Passion.ru решил поинтересоваться у психологов, почему большинство людей привыкли ругать себя почем зря и в каких моментах не стоит относиться к себе слишком критично.

Нарочитое преувеличение последствий

Большинству людей почему-то свойственно преувеличивать роль ошибки в их жизни, хотя на самом деле эти последствия либо минимальны, либо их в принципе и нет (вы просто себе все надумали). Скажем, вы купили изумительное вечернее платье и дали себе обещание, что сядете на диету, чтобы блистать в этом наряде на новогодней вечеринке. Но в какой-то момент сорвались и позволили себе вредную еду: фастфуд, большое количество сладкого или те же газированные и крепкие напитки. Неприятно? Возможно, но не настолько, чтобы потом винить себя всю оставшуюся жизнь за слабоволие и неумение добиваться желаемого. Вы и так будете неотразимы в этом наряде, а пару лишних килограммов некоторые мужчины, например, находят очень даже сексуальными. Поэтому постарайтесь во всем находить плюсы и прощать себе иногда маленькие слабости.

Самокритика в тех случаях, когда ошибку можно исправить

Да, вы забылись и обратились к руководителю не так, как того требует профессиональная субординация. Или задумались об отчете коллеги и назвали своего мужчину, опять же, не тем именем. Оплошность? Конечно, но не такая смертельная, чтобы потом убиваться весь день, снова и снова прокручивая в голове, как теперь вы будете заглаживать свою вину. Достаточно того, что вы извинитесь и уточните, что ваши мысли были о работе, поэтому вы позволили себе такую вольность. Все! Это вполне решаемо, утверждают психологи, и не нужно думать о том, что теперь начальник вас точно уволит или избранник уйдет к другой, потому что вы вдруг назвали его чужим именем. На самом деле вы изводите себя гораздо больше, чем ситуация заслуживает внимания.

Забывание о своих потребностях в угоду другим

Вы почему-то считаете, что нужно сначала подумать о других, а потом лишь о своих собственных желаниях и нуждах. И если вдруг дадите слабину и позволите сначала осуществить свое собственное желание, то начинаете тут же себя корить за свой, как вам кажется, эгоизм по отношению к окружающим. Взять простой пример: вам нужно давно записаться на обследование или пройти лечение, но вы все откладываете, потому что на работе завал — и кроме вас никто не сможет составить отчет, написать презентацию и так далее. Или у вашей мамы случился форс-мажор, вам срочно нужно решить ее проблему, а потом лишь заниматься собой. Эксперты напоминают, что это все может закончиться очень плачевно и советуют не критиковать себя за излишнюю заботу о себе любимом, а ставить свои потребности выше остальных дел. Поверьте, в компании найдут сотрудника, который сможет взять часть обязанностей на себя, пока вы будете проходить обследование, и все остальные могут немного подождать, если, конечно, речь не идет о жизни и здоровье.

Болезненное реагирование на критику окружающих

Знакомо ли вам то чувство, когда вдруг кто-то начинает нелестно отзываться о вашей персоне (таланте или достижениях) — и вы тут же встаете на его сторону и тоже начинаете относиться к себе предвзято? Другими словами, до определенного момента вы и не думали о том, что с вами что-то не так, пока какой-то человек не начал высказывать свое мнение, хотя, возможно, вашей вины и не было изначально. Например, ваш сослуживец не подготовился к важному совещанию и тут же принялся обвинять вас в том, что это вы ему лишний раз не напомнили. Или ваша подруга рассталась с мужчиной и тут же выставила вас крайней, потому что вы в свое время не отговорили ее от опрометчивого шага начинать отношения с этим самым кавалером. Эксперты напоминают, что не стоит брать на себя ответственность за всех — ограничьтесь лишь тем, что вы отвечаете за свои поступки, и точка. И если кто-то вдруг не так понял ваши слова или действия, то, согласитесь, это негативно характеризует его самого (он ведь мог уточнить еще раз, что вы конкретно имеете в виду), но уж точно не вас.

Поиск негативных моментов там, где все хорошо

Даже если в вашей жизни все в принципе прекрасно (стабильность — это ведь тоже хорошо, согласитесь), вы все равно стараетесь найти какой-то негатив и продолжаете твердить себе и окружающим, что все плохо. И вместо того, чтобы двигаться вперед, ставить перед собой новые цели и достигать их, вы цепляетесь за те моменты, о которых давно пора было забыть. Поэтому вся ваша энергия уходит не на реализацию ваших планов, а на прокручивание в который раз тех ситуаций, когда вы оплошали. Эксперты рекомендуют в этом случае взять лист бумаги и написать те моменты, которые, по вашему мнению, не удались, а рядом — ваши достижения и свершения. Тогда вы наглядно сможете увидеть, сколько хорошего (и не очень) произошло в вашей жизни. И тогда перестанете зацикливаться на своих ошибках.

Уверенность в том, что другие могут ошибаться, а вы — нет

Казалось бы, все мы люди, всем нам свойственно ошибаться, но нет. То, что вы легко прощаете другим, вы никогда не простите себе — и будете еще долгое время расстраиваться из-за того, что однажды в жизни совершили оплошность (даже если ничего страшного не произошло и все было поправимо). Психологи рекомендуют не зацикливаться на этом и представить, что эти поступки совершил кто-то другой. Как бы вы отреагировали? Наверняка перевели бы все в шутку и, возможно, посмеялись бы над этой ситуацией и вскоре забыли о ней. Так почему же вы не позволяете себе поступить точно так же, если речь идет о ваших собственных промахах?