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Почему на диете портится настроение? 

Fiteria 3 часа назад
Фото: Fiteria
Когда человек сидит на диете, он меняется. Кто-то становится более капризным и недовольным жизнью, кто-то срывается на окружающих без повода. Переход на новое питание меняет состав тела, изменения могут быть более или менее выраженными. Это семь основных причин, по которым диета приводит к плохому настроению.

Недостаток энергии

Если ты худеешь через голод, то плохое настроение, слабость и головные боли будут следствием недостатка энергии. Любая диета предполагает ограничения в питании, но если они будут слишком жесткими, то плохое самочувствие гарантировано. Для того, чтобы избежать перепадов настроения и проблем со здоровьем, каждый день из пищи нужно получать как минимум 1200 калорий.

Борьба с тягой к любимым продуктам

Чем строже запрет — тем сильнее хочется его нарушить, чем строже правила диеты — тем сильнее внутренние противоречия. Невозможно оставаться в хорошем настроении, постоянно думая о том, что ты не можешь съесть.
При выборе диеты нужно отталкиваться от своих потребностей и предпочтений, похудеть через лишение себя всех любимых продуктов будет очень сложно.

Пропуски приемов пищи

Пропускать приемы пищи — это плохо, особенно если ты хочешь похудеть. Когда ты пропускаешь прием пищи, уровень сахара в крови падает до экстремально низкого уровня. Твое тело страдает от недостатка энергии, а ты становишься раздражительным.

Ограничения в социальной жизни

Диета не должна ограничивать социальную жизнь человека. Если из-за диеты ты отказываешься от предложения друзей сходить в кафе, не ходишь в гости и не принимаешь гостей у себя дома, то это непременно скажется на твоем психологическом состоянии. Хорошая диета предполагает компромиссы и не заставляет отказываться от привычной социальной жизни.

Усталость от тренировок

Если неподготовленный к нагрузкам человек начнет тренироваться по часу пять раз в неделю, то он доведет себя до истощения, полного упадка физических и эмоциональных сил. Тренировки должны соответствовать не только уровню физического развития, но и вкусам, к примеру, если ты любишь танцевать, то выбери тренировки с танцами.

Ведение журнала

Журнал питания позволяет увидеть, сколько калорий, белков, жиров и углеводов ты употребляешь за день. Это полезный и действенный инструмент управления весом, но у него есть существенный недостаток. Обилие информации о собственном питании может ввести в шок и испортить настроение. Сделать с этим что-то либо не получится, нужно подождать, пока информация уляжется в твоем сознании.

Разочарование

В начале диеты все заряжены мотивацией, тебе хочется правильно питаться и худеть. Но ни одна из безопасных для здоровья диет не принесет быстрого похудения. Когда результат не соответствует ожиданиям, настроение и мотивация к диете падают. Чтобы не допустить такой ошибки, не нужно создавать ошибочных ожиданий. Избавляясь от лишнего веса медленно, ты сможешь удержать достигнутый результат на долгие годы.
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