Что нельзя делать на корпоративе

Корпоратив, как ни крути, мероприятие, связанное с работой. И вести себя на этом празднике жизни нужно соответственно. Чтобы потом не было мучительно больно и стыдно смотреть в глаза коллегам. Или того хуже — писать заявление «по собственному».

Не пропускайте мероприятие

Даже если вы предпочитаете тихий семейный вечер бурному веселью, игнорировать праздник в компании коллег не стоит. Ваше отсутствие не останется незамеченным, особенно если вы занимаете одну из руководящих должностей. А ваш непосредственный начальник может расценить отказ появиться на празднике как пренебрежение делами компании.

Не увлекайтесь алкоголем

Даже если у вас очень сплоченный коллектив и вы уже вместе «пуд соли съели» (и не один стакан горячительного опрокинули), корпоративная вечеринка — не то место, где стоит полностью расслабляться. Во-первых, если вы работаете в большой компании, кроме ваших коллег на мероприятии будет присутствовать множество других людей. А во-вторых, под действием алкоголя вы рискуете наделать глупостей, за которые потом может быть мучительно стыдно. Руководствуйтесь правилом: лучше недопить, чем перепить.

Не берите на корпоратив родных и друзей

Даже если у вас есть возможность пригласить на мероприятие любимого или подругу, не стоит этого делать. Чужим людям, не работающим в компании, вряд ли будут рады. А вдруг ваш муж или друг работает в конкурирующей фирме? Да и просто смешивать круги общения не стоит: пусть работа остается работой, а личная жизнь тем, что касается только вас.

Не сплетничайте

Начнем с того, что это противоречит негласным правилам корпоративной этики. Кроме того, положа руку на сердце, можете ли вы быть уверены в том, что все сказанное вами не покинет пределы мероприятия и не станет достоянием общественности? Есть сомнения? Тогда лучше молчите. Улыбаемся и машем.

Соблюдайте субординацию

Конечно, корпоратив — мероприятие, одной из целей которого является сплочение коллектива. Но не стоит забывать о том, что начальник остается начальником даже в самый разгар веселья. И пусть вам сейчас кажется, что он на самом деле очень милый, общительный и вообще чудесный человек, от панибратства стоит отказаться. Как и от разговоров о работе и вопросов, касающихся повышения заработной платы например. Не то время и место, согласитесь.

Не просите «завернуть с собой»

Вам это даже не придет в голову? Прекрасно! Но на всякий случай предупредим, что даже если столы на корпоративе ломятся от яств и алкоголь льется рекой, не стоит пытаться забрать домой, например, бутылочку того самого прекрасного вина (ведь осталось же!) или несколько тарталеток с черной икрой. Вряд ли вам откажут, конечно, но может произойти, как в том анекдоте: «ложечки нашлись, а осадочек остался».

Хорошего вам корпоратива!