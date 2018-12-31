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Новогодние приметы в 2019 году 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Приметы сбываются, если в них верить, а их существует немало. К примеру, всем известно, что как новый год встретишь, то так его и проведешь. Поэтому лучше всего находиться в знакомой обстановке с близкими людьми. Так вы точно запомните только положительные моменты этого праздника.
2019 год по восточному календарю — год Желтой Земляной Свиньи. Поэтому блюд из свинины на праздничном столе быть не должно. Лучше всего обойтись без мяса и подавать еду растительного происхождения.
В канун наступающего 2019 года лучше надеть наряд без "кричащих" цветов. Декор в комнате сделать зеленых цветов. Желтый цвет, конечно, тоже будет в приоритете. Все подарки, связанные с землей, приносят удачу и богатство в новом году. Фигурки свиньи станут талисманом. Поставьте в дом свинью-копилку: год Земляной Свиньи как нельзя лучше подходит для этого.
Рекомендуется закончить строительные и отделочные проекты к новому году, а также навести порядок в доме. Если вы живете за городом — приобрести поросенка будет отличной идеей. Но животное должно прожить до начала следующего года. Гибель свиньи в 2019 году — это плохая примета.
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