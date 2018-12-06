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На нужной волне: что послушать в самолете, спортзале, в офисе и дома 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Пианистка и композитор Вики Ли рассказывает, какая музыка поможет сосредоточиться, а какая — создаст новогоднее настроение
Мир музыки настолько богат на жанры, стили, направления и имена, что выбрать что-то одно невозможно. Да и не нужно. Зачем ограничивать себя, если можно получать удовольствие, слушая разную музыку, в зависимости от настроения, времени, места, ситуации. Главное — выбрать правильный трек.
Для активного отдыха и занятий спортом хорошо подходит британский и американский рок (Depeche mode, Queen, U2, The Rolling stones. Red hot chili peppers, Linkin park, The killers) поп-рок (Coldplay, The white stripes, Pink), deep house, техно.
Для релаксации можно послушать саундтреки классических голливудских фильмов, Фрэнка Синатру, Нору Джонс, Enya, что-то из new age.
Во время работы музыка не должна отвлекать, поэтому подойдет что-то нейтральное. Чтобы сосредоточиться, сконцентрироваться, многие вообще предпочитают тишину. Тут все зависит от характера вашей работы. Кому-то вполне подойдет «музыка без слов», джаз или опера. В шумном офисе, где нужно оградить себя от посторонних звуков и суеты, наоборот, лучше выбрать что-то поэнергичнее, например, r’n’b (Джон Ледженд, Фарел Уильямс, The Weeknd) хип-хоп (Jay Z, Drake, Lil Wayne, Nicki Minaj) или латиноамериканскую музыку.
Во время путешествий и в самолете можно послушать что-то из современной поп-музыки — Ариану Гранде, Бейонсе, Дуа Липа, Сэм Смит. Лежа на пляже, как правило, хочется чего-то спокойного, но с выразительным вокалом, например, Адель или Уитни Хьюстон. А вечером, наоборот, чего-то зажигательного и бодрого — David Guetta, Calvin Harris, Zedd, Avicii и другие диджеи.
Новогоднее настроение, как правило, ассоциируется со словом «Christmas» в названии песни, например, Марайя Кэри и ее неизменная All I want for Christmas is you. Правда, такая музыка звучит очень однотипно, поэтому быстро надоедает, особенно если учесть, что в период с середины декабря до самого Нового года она звучит отовсюду. Перечислять названия исполнителей и композиций бессмысленно — они давно собраны в сборники рождественских песен, которые можно найти в Интернете.
Особое место занимает классическая музыка. Если вы хотите, чтобы у вашего ребенка сформировался хороший вкус, с самого детства нужно приучать его к классике — Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, Бах, Моцарт, Бетховен. Слушайте эту музыку сами, и это послужит примером для детей. А вот от чего ребенка стоит избавить, так это от «удовольствия» просмотра новогодних программ по телевизору. Все эти «голубые огоньки» давно превратились в балаган и бесконечную пародию на самих себя. К сожалению. Вместо этого лучше включить добрый фильм, например, «Один дома». Вот уж точно, классика, которую не портит время.
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